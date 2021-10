Die Story hinter Marterias neuem Fisch-Tattoo

Stell dir vor, du triffst dich mit Marteria auf ein Gespräch und ein Getränk in seiner Hamburger Lieblingskneipe - und gehst mit 'nem Fisch-Tattoo nach Hause. So ist es Moderator Pierre M. Krause jetzt gegangen. Einziger Trost: Marten hat jetzt auch ein neues Tattoo…

In dem Format „Kurzstrecke“ trifft Moderator Pierre M. Krause Promis in einer Alltags-Situation und begleitet sie eine Zeit lang durch den Tag. In der neuesten Folge war das Marteria.

Losgegangen ist alles in der Hamburger Lieblingskneipe des Rappers, mit ein paar harmlosen Fragen, ein bisschen Hintergrund zum Song „Niemand bringt Marten um“ und dem ein oder anderen Schwank aus Marterias Leben als Alpaka- und Schafbesitzer („...ich hab' zwei Alpakas, ich hab' Schafe, ich hab' drei Katzen…“).

Bei einer Dart-Runde ist die Situation dann aber vielleicht ein kleines bisschen eskaliert.

Spieleinsatz: Wenn Pierre M. Krause verliert, muss er sich ein Tattoo stechen lassen. Sein erstes überhaupt. Eine Brasse (also ein Fisch). Und naja, er hat verloren - mit Marteria aber direkt einen prominenten Tattoo-Buddy an der Seite gehabt.

Der Rapper hat sich nämlich einfach mal eben den gleichen Fisch stechen lassen und das Tattoo anschließend stolz seinen Fans präsentiert. Die Erinnerung an dieses Interview wird er also wohl noch eine Weile mit sich rumtragen...