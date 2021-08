Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, dafür immer mehr Hinweise - Lionel Messi wird vermutlich künftig für Paris Saint-Germain spielen. Der Club veröffentlichte ein Video mit vielen Hinweisen.

Seit dem Nachmittag befindet sich Lionel Messi in Paris. Und das sicher nicht ohne Grund. Er landete mit einem Privatjet in der französischen Hauptstadt. Als er den wartenden Fans winkte, hatte er ein Paris-T-Shirt an.

Die offizielle Bestätigung, dass er künftig bei Paris Saint-Germain (PSG) spielen wird, könnte in wenigen Stunden kommen. Denn zum einen hat PSG für Mittwoch 11 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt, zum anderen ist auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Clubs ein Video aufgetaucht mit vielen Anspielungen auf Messi.

Andeutungen auf Messis Wechsel nach Paris in PSG-Video

Das Video ist nur 13 Sekunden lang und diese Hinweise sind drin:



das Wappen von Messis Geburtsort Rosario

sechs Bälle vorm Eiffelturm - Messi ist sechsfacher Weltfußballer

Die Trikos von Neymar und Kylian Mbappé hängen in einer Kabine, dazwischen ist ein Haken frei. Dann der Text: "Neuer Diamant in Paris"

Neuer Zwei-Jahres-Vertrag für Messi - 40 Millionen Euro Gehalt?

Medien berichten inzwischen, dass Messi bei PSG einen Vertrag für zwei Jahre bekommen soll inklusive Option für eine weitere Saison. Als Gehalt sind angeblich 40 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Ob die Gerüchte stimmen...? Die Pressekonferenz am Mittwoch um 11 Uhr dürfte spannend werden.

