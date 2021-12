Corona-Maßnahmen: Das gilt jetzt bei dir in RLP und BW

Kontaktbeschränkungen wenn Ungeimpfte dabei sind, 2G-Plus-Regelungen - und dürfen Weihnachtsmärkte eigentlich noch stattfinden? Hier erfährst du, was jetzt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt.

Weil die Corona-Zahlen immer noch sehr hoch sind und die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen, wurden bei einer Videokonferenz zwischen Bund und Ländern strengere, bundesweite Maßnahmen beschlossen. Hier erfährst du mehr dazu:

Welche Corona-Regeln jetzt bundesweit gelten

Das sollen aber alles nur Mindeststandards sein, in Gebieten mit hohen Inzidenzen kann es noch strengere Regeln geben. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Maßnahmen deshalb an das Infektionsgeschehen im jeweiligen Bundesland angepasst und zum Beispiel 2G-Plus-Regelungen eingeführt.

Was bedeutet 2G-Plus eigentlich

In den folgenden Abschnitten wird immer wieder von 3G, 2G oder 2G-Plus gesprochen. Wofür das alles steht kannst du hier nochmal nachlesen:

Geschlossene Weihnachtsmärkte und Clubs oder auch Fußballspiele ohne großes Publikum: Das gilt jetzt in Baden-Württemberg

Die Corona-Regeln in Baden-Württemberg richten sich nach den Hospitalisierungen. Es gilt die - Basisstufe, wenn die Hospitalisierungsinzidenz unter 1,5 liegt und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit Corona-Patient*innen belegt sind. - Warnstufe, wenn die Hospitalisierungsinzidenz über 1,5 liegt oder mehr als 250 Intensivbetten mit Corona-Patient*innen belegt sind. - Alarmstufe, wenn die Hospitalisierungsinzidenz über 3,0 liegt oder mehr als 390 Intensivbetten mit Corona-Patient*innen belegt sind. - Alarmstufe II, wenn die Hospitalisierungsinzidenz über 6,0 liegt oder mehr als 450 Intensivbetten mit Corona-Patient*innen belegt sind.

Aktuell wurde in Baden-Württemberg die Alarmstufe II ausgerufen. Deshalb gelten seit Samstag, den 4. Dezember, diese Regeln:

Weihnachtsmärkte geschlossen Gastronomie, Mensen und Cafeterien 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten) Hotels und Jugendherbergen 2G (Ausnahmen für geschäftliche Reisen) Clubs und Discos geschlossen Alkohol im öffentlichen Raum verboten Private Treffen Für Ungeimpfte gilt: 1 Haushalt plus 1 weitere Person



Geimpfte und Genesene: werden bei Kontaktbeschränkungen nicht mitgezähl (gilt auch für Personen unter 17 Jahren oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können) Freizeiteinrichtungen (Freizeitparks, Bäder, Saunen…) 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten) Körpernahe Dienstleistungen (außer medizinisch notwendige Behandlungen) 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten). Zusätzliche Ausnahmen: Friseur/Barbershops - hier gilt 3G mit PCR-Test. Einzelhandel (auch Flohmärkte) - außer Grundversorgung* und Abhol/Lieferservice 2G Öffentliche Verkehrsmittel 3G Öffentliche Veranstaltungen (Konzerte, Sportveranstaltungen, Betriebsfeiern…) Es dürfen maximal 50% der Kapazitäten ausgelastet werden, es sind aber nicht mehr als 750 Besucher*innen erlaubt.



Es gilt 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten). Großveranstaltungen abgesagt Sport in Sportstätten und Sportanlagen In geschlossenen Räumen: 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten)



Im Freien: 2G Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken...) 2G+, aber in Ausnahmefällen 2G (mehr dazu erfährst du weiter unten) Religiöse Veranstaltungen Maskenpflicht, Kontaktdatenerfassung, Hygiene-Maßnahmen und Mindestabstand von 1,5 Metern müssen eingehalten werden.

*Das gehört zur Grundversorgung: Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfachmärkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Baumärkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, Drogerien, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörgeräteakustiker*innen, Konditoreien, Lebensmittelhandel (Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden), Metzgereien, mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse, Optiker*innen, Orthopädieschuhtechniker*innen, Poststellen und Paketdienste, Reformhäuser, Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitätshäuser, Stellen des Zeitschriften- und Zeitungsverkaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume, Waschsalons sowie Wochenmärkte.

Welche gelockerten Regeln gelten, wenn die Zahlen wieder sinken und die Alarmstufe I, die Warnstufe oder sogar die Basisstufe ausgerufen wird, kannst du hier nachlesen.

Erst seit Kurzem geimpft oder genesen? Hier brauchst du in BW trotz 2G-Plus-Regelungen keinen zusätzlichen Test

Eigentlich gilt seit dem 4. Dezember in der Alarmstufe II in vielen Innenräumen eine 2G-Plus-Regelung. Das würde bedeuten, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich zu ihrem Nachweis noch ein aktuelles negatives Testergebnis bräuchten.

Jetzt hat das Sozialministerium aber einige Ausnahmen bekannt gegeben:

2G-Plus in der Gastro, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Das gilt seit 4. Dezember in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz gelten seit Samstag, den 4. Dezember, strengere Regeln.

Wir sind uns einig, dass wir Kontakte weiter begrenzen müssen, dass wir den Zugang für Ungeimpfte weiter reduzieren müssen und alle Kraft ins Impfen setzen.

Das bedeutet für dich:

Weihnachstmärkte dürfen weiterhin geöffnet bleiben, es gilt aber 2G und Maskenpflicht Gastronomie, Mensen und Cafeterien 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige) Hotels und Jugendherbergen 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige) Clubs und Discos noch nicht endgültig beschlossen Private Treffen Ungeimpfte: Treffen mit Personen aus dem eigenen Haushalt und maximal 2 weiteren Personen.



Geimpfte und Genesene werden nicht mitgerechnet, genauso wie Kinder unter 14 Jahren. Freizeiteinrichtungen (Freizeitparks, Minigolfanlagen, Zoos...) In Innenräumen: 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige)

Im Außenbereich: 3G Körpernahe Dienstleistungen, bei denen die Maske nicht getragen werden kann 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige) Körpernahe Dienstleistungen, bei denen durchgehend eine Maske getragen wird (z.B. Friseur) 2G und Maskenpflicht Einzelhandel (auch Flohmärkte) - außer Einrichtungen des täglichen Bedarfs** und Abhol/Lieferservice 2G Öffentliche Verkehrsmittel 3G Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige) Veranstaltungen im Freien 2G-Regel (Ausnahme: nicht-immunisierte Minderjährige dürfen mit negativem Test auch teilnehmen) Großveranstaltungen max. 30% der Kapazitäten dürfen ausgelastet werden, insgesamt dürfen in Innenräumen maximal 5.000 Menschen und im Außenbereich maximal 10.000 Menschen teilnehmen. es gilt zusätzlich die 2G-Regel. Falls es keine festen Sitzplätze gibt, gilt zusätzlich die Maskenpflicht. Sport Im Innenbereich: 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige)



Im Außenbereich: Kontaktbeschränkungen (siehe Regeln für "private Treffen") Kultureinrichtungen (Museen etc.) 2G+ (Ausnahme: Menschen mit Boosterimpfung und Minderjährige)

**Als "Betriebe und Einrichtungen des täglichen Bedarfs" zählen dabei: Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, soweit sie Lebensmittel oder Waren des täglichen Bedarfs anbieten, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen und Stellen des Zeitungsverkaufs, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und der Großhandel.

Wo gibt es in RLP noch Weihnachtsmärkte und wo wurden sie geschlossen?

2G-Plus-Ausnahmen in Rheinland-Pfalz: Wer muss keinen zusätzlichen Test vorlegen?

Auch in Rheinland-Pfalz sind manche Personengruppen von der 2G-Plus-Regelung ausgenommen. Dazu zählen Menschen, die bereits die Booster-Impfung bekommen haben, ungeimpfte (und nicht genesene) Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten oder Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die geimpft oder genesen sind.

Ausblick: Welche Corona-Regeln sind an Silvester in RLP und BW geplant?

Bei der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Treffen wurde von einem bundesweiten Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr gesprochen - ähnlich wie das auch letztes Jahr war. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch nochmal bestätigt. In Baden-Württemberg wurde für den Jahreswechsel (Silvester- und Neujahrstag) ein An- und Versammlungverbot angekündigt.