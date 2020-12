Warn-App für regionale Corona-Regeln

Die Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn informiert über allgemeine Corona-Themen wie zum Beispiel die Übertragungswege des Virus, wie du dich schützen kannst und wer zur Risikogruppe gehört. Du kannst außerdem nachschauen, wie du Symptome erkennst und was du dann zu tun hast. Es wird auch erklärt, welche Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene getroffen werden oder auch was die EU zur Eindämmung der Pandemie unternimmt.

Ab sofort kannst du dort auch die Corona-Regeln aus deiner Region sehen. Wenn die Region, in der du lebst zum Beispiel als Corona-Hotspot gilt, kannst du in der App schauen, welche Regeln da gerade gelten.

👉 NINA steht übrigens für "Notfall-Informations- und Nachrichten-App".