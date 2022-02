Du spürst die Anspannung im Raum, jemand lacht ein bisschen gezwungen, aber die meisten starren auf die Bildschirme mit den Wahlergebnissen. Du stehst neben Fernsehkameras und Reporterteams, hörst, was junge Politik-Leute um dich rum so sagen und merkst: Das hier ist richtig serienreif. Die neue Doku „Macht auf Zeit“ lässt dich Situationen miterleben, die du so von Menschen aus der Politik gar nicht kennst und zeigt: Politik geht auch spannend.

Wie sind die Leute in der Politik wirklich? Also wenn sie mal nicht durch die PR-Brille gesehen werden und sich nicht auf glattgebügelte Statements verlassen können, sondern einfach nur sie selbst sind?

Irgendwo zwischen Anspannung, Druck, wichtigen Momenten und keiner Zeit fürs dringend notwendige Entspannungs-Serien-Bingewatching?

Die vierteilige Politik-Doku „Macht auf Zeit“ zeigt dir die nächste Generation von Politiker*innen, die mit der neuen Regierung unser Leben in den nächsten vier Jahren prägen werden. Und das in einem Serien-Stil, der dir so ähnlich vielleicht schon bei der Doku "Kevin Kühnert und die SPD", über die so viel gesprochen wurde, gefallen hat.

Hier kannst du den Trailer von "Macht auf Zeit" anschauen

Wie sind Menschen aus der Politik wirklich - wenn normalerweise keine Kamera draufhält?

Weltrecorder

Jan Kawelke und Miriam Davoudvandi begleiten die Gewählten ab dem Abend der Bundestagswahl ganz nah in allen möglichen Situationen: zwischen Regierungsbildung nach 16 Jahren Merkel, Rollenfindung, nachdenklichen Momenten im Auto oder knallhartem Kampf um Einfluss.

Beim Anbruch einer neuen Ära dabei zu sein, aber trotz der Größe des politischen Moments nicht die Zwischentöne aus dem Blick zu verlieren.

Dazwischen keine lahmen Einordnungen von Politikwissenschaftler*innen oder Hochrechnungen in Diagrammen, die du schon in der Schule nicht verstanden hast, sondern Sprachnachrichten und kurze Messages, die sich Miriam und Jan nach dem Erlebten hin- und herschicken. Einordnungen, die du diesmal wirklich nachvollziehen kannst.

Wir blicken auf die Menschen hinter der Kulisse – aber nicht durch die Brille, durch die sie selbst gesehen werden möchten.

Weltrecorder

Wer gewinnt an Einfluss - und wer verliert ihn wieder?

In den ersten vier Folgen geht es um Newcomer*innen in Berlin wie Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) und Tilman Kuban (CDU), aber auch um etablierte Politik-Persönlichkeiten wie Lars Klingbeil (SPD), Johannes Vogel (FDP), Katja Kipping (Die Linke) und Markus Frohnmaier (AfD).

Du erlebst an der Seite der beiden Hosts ganz nah mit, welche Herausforderungen die Politiker*innen erleben, wo sie am Anfang und am Ende der vier Folgen stehen, wer an Einfluss gewinnt und wer verliert.

Seit dem 27. Januar kannst du „Macht auf Zeit“ in der ARD Mediathek streamen. Am 3. Februar wird die Serie im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Und eine 60-Minuten-Fassung gibt’s am 7. Februar ab 22:50 Uhr im Ersten.

