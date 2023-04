Da wir im April nie wissen können, wie das Wetter wird, ist es immer gut, was zum Gucken zu haben! Wir haben euch zusammengefasst, was die Streaming-Welt Neues zu bieten hat! 🍿👇

Neu auf Amazon Prime

LOL - Laughing Out Loud (Staffel 4) ab 6. April

Die vermutlich aufwändigste „Try Not To Laugh“-Challenge ist zurück! Michael „Bully“ Herbig hat wieder die witzigste Crew Deutschlands zusammengetrommelt,, die sich gegenseitig mit flachen Witzen und Gesangseinlagen foltern, bis einer heult - ääh, lacht! Neben LOL-OGs wie Kurt Krömer, Martina Hill und Max Giermann sind diesmal auch Neuzugänge wie Impro-Königin Cordula Stratmann, Joko Winterscheid und Comedy-Legende Michael Mittermeier am Start! Gibt's ab dem 6. April bei Amazon Prime Video.

Citadel (Staffel 1) ab 28. April

Geheimagent*innen, Verbrechersyndikate, ausgelöschte Erinnerungen und Rob Stark - Was will man mehr? Priyanka Chopra Jonas, die aus Baywatch und dem neuen Matrix-Film bekannt ist, und Robert Madden spionieren sich durch die neue Serie "Citadel" auf Amazon. Ab dem 28. April könnt ihr den beiden dabei zuschauen, wie sie ihre Erinnerungen zurückerlangen und dabei auch nicht wirklich schüchtern sind!

Neu auf Netflix

Sweet Tooth (Staffel 2) ab dem 27. April

Zwei Jahre mussten Fans der Comic-Reihe um die Tier-Kind-Hybriden auf eine Fortsetzung warten. Jetzt liefert Netflix. Der Trailer ist düster und dunkel. Wer Bock auf ernste Fantasy mit trotzdem irgendwie süßen Tier-Kindern hat, sollte reinschauen. Unser Highlight ist ja das Elefanten-Kind. Das ist irgendwie süß! Gibt's ab dem 27. April auf Netflix.

BEEF (Staffel 1) ab 6. April

Die Namen Ali Wong (Stand-Up Comedian / Always Be My Maybe) und Steven Yeun (Walking Dead / Invincible) reichen eigentlich schon, und wir sind am Start!

In der düsteren Komödie geht es um einen Streit, der krasse Folgen nach sich zieht. Wer wissen will, was aus einem unachtsamen Zurücksetzen mit einem Truck und einem erhobenen Stinkefinger wird, schaut sich die Serie ab dem 6. April auf Netflix an.

Neu bei Sky/WOW

Tender Hearts (Staffel 1) ab dem 6. April

Und was, wenn du dich in einen Roboter verliebst? Mila (Friederike Kempter) programmiert Games, ist gerade in eine neue Wohnung gezogen und hat ihren besten Freund Toni (Vladimir Korneev), auf den sie sich immer verlassen kann. Nur Liebe, Beziehung und Sex sind noch so ein Thema. Aber zum Glück gibt's in der modernen Welt ja für alles eine Lösung! Sie mietet sich einen Roboter, "Friendly Bo" (Madieu Ulbrich), mit dem sie dann zusammen ist. Abgesehen davon, dass Bo nicht unbedingt der Schwiegersohn ist, den ihre Eltern erwartet haben, gibt es auch noch einen Haufen anderer Probleme...

Pokerface (Staffel 1) ab dem 26. April

Ob Charlie (Natasha Lyonne) eine übernatürliche Gabe oder einfach eine weitreichende Menschenkenntnis hat, weiß niemand. Allerdings ist klar, dass sie immer erkennt, wenn jemand lügt. Das ist auch der Grund, warum sie im Casino nicht mehr Poker spielen darf, und stattdessen Drinks mixt. Als aber ihre beste Freundin Natalie unter mysteriösen Umständen stirbt, weiß Charlie sofort, dass etwas faul ist. Deswegen muss sie fliehen - und trifft auf ihrer Flucht auf so manches Verbrechen.

Pokerface ist die erste Serie von Rian Johnson, dem Macher der "Knives Out"-Filme und soll in Richtung der Krimi-Serien aus den 70ern und 80ern gehen. Das klingt doch, als würde es sich lohnen, reinzuschauen? Hier schon mal der Trailer:

Neu in der ARD Mediathek

Irgendwas mit Medien ab dem 14. April

Hauptrolle, Regie und Drehbuchautoren: Das sind bei "Irgendwas mit Medien" alles Mirko Muhshoff und Jano Kaltenbach. Sie spielen Lennart (Mirko Muhshoff), der gerade sein Abi gemacht hat, und Simon, der schon das Studierendenlevel "Langzeit" erreicht hat. Sie versuchen, ihr Studium nicht nur zu meistern, sondern auch dabei noch etwas wie Kunst zu erschaffen. Die Mischung zwischen Dokumentation und Comedy (wie zum Beispiel bei Modern Family) gibt's bald in der ARD-Mediathek!

Almania ab dem 21. April

Phil Laude goes Fack Ju Göhte?

Frank Stimpel fängt an einer neuen Schule an, und hat einige Wochen Zeit, sich und seine Schüler*innen auf die große Prüfung vorzubereiten, die entscheidet, ob er wirklich Lehrer werden kann. Leider gehen Herr Stimpels Vorstellungen von dem, was in der Schule wichtig ist, ziemlich mit denen auseinander, was seine Schüler*innen denken. Aber zum llück geht es Herrn Stimpel nicht darum, cool zu sein... ab dem 21. April in der ARD Mediathek mit Phil Laude als Frank Stimpel!

Neu auf Disney+

Rennervations (Staffel 1) ab dem 12. April

Jeremy Renner (Hawkeye) war zuletzt in den Nachrichten, weil er einen schlimmen Unfall hatte und lange Zeit im Krankenhaus lag. Jetzt veröffentlicht Disney+ eine Dokumentations-Serie, in der der Mega-Star aus der Avenger-Familie alte Busse aufkauft, renoviert und zu Bühnen für Konzerte, Wasserfilteranlagen oder Unterkünften macht. Diese gehen dann an bedürftige Kommunen in der ganzen Welt. Gibt schlimmere Wege, sein Geld zu verprassen, oder? Ab dem 12. April bei Disney+!

Auf dem Weg der Besserung: Jeremy Renner postet Laufband-Video

How I Met Your Father (Staffel 2) ab dem 19. April

Die Spin-Off-Serie von How I Met Your Mother ist zurück! Die zweite Staffel rund um Sophie (Hillary Duff) und ihre Crew in New York kommt Mitte des Monats auf Disney Plus. Und wir wollen nicht spoilern, falls jemand die erste Staffel noch nicht ganz gesehen hat, aber der, der einmal auftaucht, kommt in der zweiten Staffel auch nochmal wieder. Und sein Auftritt ist wohl legen-... warte noch! -DÄR!

