"The Walking Dead", "Vikings: Valhalla" und mehr: Diese Serien gibt's ab Februar auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky

Frühling is' noch nicht, Leute! Gut, dass uns der Februar mit Serien-Nachschub versorgt. Ob lang ersehnte Fortsetzungen oder ganz frisches Serien-Futter: Der zweite Monat des Jahres hat es in sich. Was auf Netflix Amazon Prime, Disney+ und Sky neu ist, checkst du hier.

Neue Serien im Februar bei Netflix

"Brooklyn Nine-Nine" - Staffel 7 ab 6. Februar

Peralta, Santiago und Co. sind back in the house, Leute! Viele haben darauf gewartet, bald soll sie endlich in Deutschland verfügbar sein: die siebte Staffel "Brooklyn Nine-Nine". Wie finden wir das?

Ab dem 6. Februar geht's auf Netflix wieder ins 99. Revier des New Yorker Police Departments. Es soll wohl krasse personelle Veränderungen geben, aber auch Wiedersehen mit alten Bekannten. Mehr Details werden hier aber noch nicht verraten... 😉

"Inventing Anna" (Miniserie) - ab 11. Februar

"Inventing Anna" ist eine neue Miniserie von den Macher*innen von "Grey's Anatomy" und "Bridgerton". Sie wird teilweise als eine Mischung aus "Gossip Girl", "Ocean's Eleven" und "Catch Me If You Can" beschrieben.

Sie basiert auf den wahren Begebenheiten um die deutsch-russische Trickbetrügerin Anna Sorokin, die sich Anna Delvey nennt, und deren Leben ein kompletter Fake ist. Mehrere Jahre gehörte Anna zur New Yorker High Society, schlief in den teuersten Hotels, trug die krassesten Designer-Outfits - weil sie sich als reiche Erbin ausgab. Eine Journalistin versucht währenddessen ihre Machenschaften aufzudecken. Wie das Hochstapeln so lang funktionieren konnte und was Anna Sorokin heute macht, sollen wir wohl ab dem 11. Februar erfahren.

Auf Instagram lässt Anna Sorokin ihre 145 Tausend Follower*innen (Stand Januar 2022) an ihrem aktuellen Leben teilhaben. In ihrer Bio schreibt sie (wahrscheinlich als Anspielung auf die Serie) "Reinventing Anna" und "Professional Defendant" ("Professionelle Angeklagte").

"Vikings: Valhalla" - Staffel 2 ab 25. Februar

So ging es vielen nach der sechsten und letzten Staffel der Serie "Vikings". Jetzt können Fans sich über ein Spin-Off der Serie freuen! Denn: "Vikings: Valhalla" spielt im gleichen Universum - wenn auch 100 Jahre später, im frühen 11. Jahrhundert. Gegen Ende der Wikinger-Ära haben die Wikinger fast keine Chancen mehr gegen das Königreich England. Neben dem Kampf ums Überleben, müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen.

Die Abenteuer der wichtigsten Wikinger in der Geschichte der Menschheit könnt ihr euch ab dem 25. Februar reinziehen.

"Der junge Wallander" - Staffel 1 ab 17. Februar

Im Mittelpunkt der britisch-schwedischen Serie "Der junge Wallander" steht Polizist Kurt Wallander. Er lebt in Malmö und versucht, in seiner immer brutaler werdenden Umgebung klarzukommen. Turning Point in seinem Leben ist ein Angriff auf einen Jugendlichen, den Wallander weder davor schützen noch retten konnte. Mit dieser Schuld versucht er dann umzugehen und gleichzeitig den Fall zu lösen. Krass spannend wirkt auf jeden Fall schon mal der Trailer zur ersten Staffel:

Im Februar neu bei Disney Plus

"The Walking Dead" - Staffel 11 ab 21. Februar

Die gute Nachricht: Neue Folgen von "The Walking Dead" kommen. Die schlechte Nachricht: Der zweite Teil der allerletzten Staffel startet und wir kommen dem Ende immer näher. Im letzten Sommer startete der erste Teil der elften Staffel der Zombie-Serie in Deutschland. Im Oktober wurden wir dann mit einem krassen Cliffhanger am Ende der achten Folge zurückgelassen und mussten uns gedulden. Bis jetzt!

Den nächsten und damit vorletzten Teil gibt's ab dem 21. Februar bei Disney+ Star und ProSieben Fun zu sehen. In der neunten Folge werden die restlichen Überlebenden vom Commonwealth überrascht und müssen sich gegen die Reapers wehren, die immer noch eine große Gefahr sind. Den dritten und damit allerletzten Teil soll's dann ab Herbst 2022 geben.

Neu im Februar bei Amazon Prime Video

"The Marvelous Mrs. Maisel" - Staffel 4 ab 18. Februar

In der Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" von den Macher*innen von "Gilmore Girls" geht's um die junge Jüdin Midge, die in den 1950ern Comedian in den USA werden will. Als Frau in der damaligen Zeit echt ein krasses Ding. Nach zwei Jahren jetzt endlich die vierte Staffel! Ab dem 18. Februar wird es bei Amazon Prime Video pro Woche zwei neue Folgen der vierten Staffel geben. Und wenn euch jemand sagt "Ich schaue die Serie auf Englisch, weil in der Übersetzung geht so viel Witz verloren", dann glaubt das in dem Fall ausnahmsweise! 😉

"Reacher" - Staffel 1 ab 4. Februar

Jack Reacher ist Ex-Militärpolizist, reist in die Kleinstadt Margrave, Georgia und wird dort überraschend wegen Mordverdacht festgenommen. Bei dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen, kommt er immer mehr einer Verschwörung auf die Spur. Tom Cruise spielte bereits in zwei Filmen als Jack Reacher die Hauptrolle. Die Story dieses Action-Helden wird jetzt mit der Serie "Reacher" ab dem 4. Februar bei Amazon Prime Video fortgeführt.

