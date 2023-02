Neue Serien im Februar auf Netflix, Prime Video und in der ARD Mediathek

Mein Löwe, mein Bär, mein Seriencheck. Der Februar ballert ein Serien-Highlight nach dem anderen. Was dich bei den Streaming-Diensten erwartet, checkst du hier.

Neu im Februar bei Netflix

You - Staffel 4 Teil 1 ab 9. Februar

Endlich! Wir haben auch lange genug gewartet. Vor über einem Jahr kam die dritte Staffel "You" raus. Ab dem 9. Februar gibt’s endlich die vierte Staffel auf Netflix. Die Hauptfigur Joe Goldberg (Penn Badgley) arbeitet mittlerweile als Professor Jonathan Moore an einem College in London - in den USA lief es für ihn, wie wir wissen, nicht ganz so glatt. Er versteckt sich also in London und will bloß nicht auffallen. Doch dann passiert ein Mord und man weiß nicht so genau, ob es Joe war oder doch jemand anders...

Leider kommt am 9. Februar auf Netflix erst mal nur ein erster Teil der Staffel. Den zweiten Teil gibt es einen Monat später.

Outer Banks - Staffel 3 ab 23. Februar

Bei „Outer Banks“ geht die Schatzsuche weiter! Nach dem dramatischen Staffelfinale letztes Mal können wir davon ausgehen, dass es richtig spannend weitergeht. John B, Sarah, Ki, JJ und Pope konnten sich auf eine verlassene Insel retten und müssen sich jetzt irgendwie zurechtfinden. Sieht alles erst mal spaßig aus... irgendwie müssen die Fünf da aber eben auch wieder wegkommen. Wir können uns auf Love-Stories, Vater-Sohn-Struggles und weitere Schätze freuen. Streamst du ab dem 23. Februar auf Netflix.

Das Gesetz nach Lidia Poët - Staffel 1 ab 15. Februar

Lidia Poët, eine junge angehende Rechtsanwältin, wird per Gerichtsbeschluss davon abgehalten, ihren Job zu machen - weil sie eine Frau ist. Das will sie sich aber nicht gefallen lassen und gegen das Urteil in Berufung gehen. Währenddessen hilft sie unterschiedlichen Menschen dabei, die Wahrheit herauszufinden über die Verbrechen, die ihnen vorgeworfen werden. Die Krimi-Serie spielt im 19. Jahrhundert und zeigt, wie schwierig es damals in Italien war, Anwältin zu werden. "Das Gesetz nach Lidia Poët" gibt's ab dem 15. Februar auf Netflix.

Die "One Piece" Live-Action-Serie kommt!

Das ist neu in der ARD Mediathek

Thunder in my heart - Staffel 1 ab 25. Februar

"Thunder in my heart" – klingt ein bisschen kitschig, aber kann man doch nachempfinden, oder? Das Gefühl, was wir alle manchmal haben... so ein Donner im Herz. Die Hauptfigur Sigge ist 22 Jahre alt und will nur eins: sie selbst sein. Nicht so easy, wenn man erwachsen wird... und versucht, irgendwie klarzukommen im Alltag. Es geht um Selbstfürsorge, Narzissmus und den Struggle damit, wenn man mit einem Elternteil keinen Kontakt mehr hat. Ab dem 25. Februar in der ARD-Mediathek!

Neue Serien bei Amazon Prime Video

The Consultant - Staffel 1 ab 24. Februar

„The Consultant“ hat gefühlt schon allein mit der Besetzung alles abgerissen. Mit Christoph Waltz in der Hauptrolle hat die Serie wahrscheinlich einen der besten deutschen Schauspieler am Start. Christoph Waltz kommt als Regus Patoff als Berater in ein Gaming-Unternehmen und sorgt dort für Wirbel. Sodass die Angestellten einigen Challenges gegenüberstehen, die alles in Frage stellen. Und darunter auch ihr Leben...

Da geht’s richtig ab! Zugegeben auch ein bisschen creepy... "The Consultant" gibt's ab dem 24. Februar bei Amazon Prime Video.

Carnival Row - Staffel 2 ab 17. Februar

In Staffel 1 von "Carnival Row" wurden wir in eine Welt eingeführt, in der Menschen, Feen und andere Fabelwesen leben. Und in die Love-Story zwischen dem Polizisten Philo (Orlando Bloom) und der Fee Vignette (Cara Delevigne). Am Ende der ersten Staffel nimmt Philo seine Identität als Halbfee an und zieht zu Vignette ins Ghetto. In der zweiten Staffel verschärft sich die politische Situation für die Feen - dramatisch...

Mit Orlando Bloom und Cara Delevigne in den Hauptrollen sieht das vielversprechend aus. Die Fantasy-Krimi-Serie kannst du ab dem 17. Februar auf Prime Video streamen.

Und wenn du noch nicht genug hast, check doch mal, was im Januar neu an Serien rauskam:

