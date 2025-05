Neue Staffel You, The Last of Us & How to Sell Drugs Online (Fast) - Serienhighlights im April!

Das „F“ in April steht für Finale! Diesen Monat finden gleich drei krasse Serien ein Ende 🫢 Aber keine Sorge, danach gibt‘s noch genug neue Serien zum Bingen 🍿

Neu bei Netflix

How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 4: Ab dem 8. April

Moritz ist nach seiner Haftstrafe wieder auf freiem Fuß und merkt schnell, dass sich die Welt weitergedreht hat. Seine Kumpels Dan und Lenny haben aus Bonus Life ein erfolgreiches Start-up gemacht und leben Moritz' Traum. Schnell fasst er den Plan, das Start-up der beiden gemeinsam mit seinem Knast-Kumpel Ersan aufzukaufen und gerät dabei an einen skrupellosen Drogenboss. Nicht nur sein eigenes Leben steht auf dem Spiel, sondern auch das seiner Freunde.

Ab dem 8. April könnt ihr euch die letzte Staffel auf Netflix reinziehen.

How to Sell Drugs Online (Fast): Die Letzte Staffel | Offizieller Trailer | Netflix

Black Mirror, Staffel 7: Ab dem 10. April

In der siebten Staffel wird es wieder neue, düstere Geschichten geben, aber auch eine Fortsetzung der Folge "USS Callister" aus Staffel 4. Am Ende dieser Folge blieb die Crew des digitalen Raumschiff USS Callister ohne Captain Daly zurück. Nun erfahren wir, wie es mit ihnen weiterging. Auch ein Spin-off zum interaktiven Film "Black Mirror: Bandersnatch" ist mit dabei.

Die sechs Folgen der siebten Staffel könnt ihr ab dem 10. April auf Netflix sehen.

Black Mirror: Staffel 7 | Offizieller Trailer | Netflix

You – Du wirst mich lieben, Staffel 5: Ab dem 24. April

Joe ist back in New York. Da, wo alles begann. Dort lernt er die Familie seiner Frau Kate endlich kennen, und die sind nicht so begeistert von ihm. Welche Lösung hat Joe für dieses Problem? Genau: Mord. Aber nicht nur die Familie von Kate macht Stress, sondern auch alte Bekannte aus seiner Vergangenheit. Wird Joe am Ende endlich für all seine Taten zur Rechenschaft gezogen?

Die zehn finalen Folgen gibt's ab dem 24. April auf Netflix.

You – Du wirst mich lieben: Staffel 5 | Offizieller Trailer | Netflix

Neu bei Disney+

Star Wars Andor, Staffel 2: Ab dem 23. April

In der zweiten Staffel geht es um die letzten vier Jahre des Rebellen-Captains Cassian Andor. Sie schließt mit der Handlung nahtlos an den Film "Rogue One: A Star Wars Story" aus 2016 an.

Die neue Staffel hat insgesamt 12 Folgen und besteht aus vier Kapiteln. Drei Folgen stellen immer ein Jahr dar, sodass es insgesamt vier Kapitel gibt.

Die ersten drei Folgen der finalen Staffel gibt's ab dem 23. April bei Disney+. Danach kommen wöchentlich drei neue Folgen.

Star Wars: Andor Staffel 2 I Ab 23. April exklusiv streamen I Disney+

Neu bei Sky

The Last of Us, Staffel 2: Ab dem 14. April

Nach fünf Jahren Frieden holt Joel und Ellie die Vergangenheit wieder ein, was zu Konflikten zwischen den beiden führt. Zusätzlich müssen sie in einer Welt klarkommen, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen haben.

"The Last Of Us Part II“ wird in der zweiten Staffel wahrscheinlich noch nicht komplett umgesetzt, sondern auf zwei Staffeln verteilt.

Die sieben Folgen der zweiten Staffel wird es ab dem 14. April wöchentlich auf Sky und WOW geben.

The Last of Us | Staffel 2 Trailer Deutsch | Sky Österreich

Neu bei Amazon Prime Video

LOL: Last One Laughing, Staffel 6: Ab dem 17. April

LOL startet in die nächste Runde und erneut versuchen zehn Stars sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wieder am Start sind Hazel Brugger und Ralf Schmitz, die schon in der Vergangenheit bei LOL zu sehen waren. Die restlichen acht Kandidat*innen sind komplette Neulinge, darunter Giovanni Zarrella, Florian David Fitz und Riccardo Simonetti.

Die ersten zwei Folgen gibt's ab dem 17. April bei Prime Video. Insgesamt sind es sechs Folgen, jede Woche gibt's zwei neue.

LOL: Last One Laughing Staffel 6 – Trailer

Neu in der ARD Mediathek

Testo, Staffel 2: Ab dem. 25. April

In der ersten Staffel ergatterten Keko, gespielt von Kida Khodr Ramadan, und seine Bande bei einem Bankraub Diamanten im Wert von mehreren Millionen Euro.

Beim Verkauf der Beute geraten sie in der neuen Staffel an Mitglieder der japanischen Mafia, und die wollen ein viel größeres Geschäft abschließen. Als der Deal in einer Karaoke-Bar platzt, geraten Keko und seine Kollegen ins Visier eines internationalen Einsatzkommandos.

Die zweite Staffel von Testo gibt es ab dem 25. April in der ARD Mediathek.

TESTO geht weiter!

Neu beim ZDF

Crystal Wall: Ab dem 10. April

MMA-Kämpferin Louna rettet Millionenerbe Nicolas Dardenne das Leben und wird daraufhin als sein neuer Bodyguard eingestellt. An Nicos Seite taucht Louna in die Welt der High Society ein. Dabei hat sie den Job eigentlich nur angenommen, um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herauszufinden, der bei einem Unfall in einer Fabrik der Dardennes ums Leben kam. Ihre Mission gerät ins Wanken, denn Gefühle kommen ins Spiel.

Die zehn Folgen der ersten Staffel könnt ihr ab dem 10. April beim ZDF streamen.