The White Lotus, Reacher und Cassandra - Die Serienhighlights im Februar!

Wegen der Schauspieler*innen-Streiks hatten sich manche Serien-Drops verzögert. So langsam kommen sie aber nach und nach und die Couch-Tage sind mit neuem Stuff gesichert.

Das ist neu bei Sky

The White Lotus, Staffel 3: Ab dem 17. Februar

Die ersten zwei Staffeln haben bereits zehn Emmys abgeräumt. Nach langem Warten gibts jetzt endlich die neue Staffel mit neuem Cast:

Das Luxusresort "The White Lotus" begrüßt seine Gäste diesmal in Thailand und verspricht ihnen einen Traumurlaub. Sonne, Strand und Traumurlaub? Wohl eher ein Bluff. Denn die Gäste sorgen mit ihren Geheimnissen für eine graue Stimmung.

The White Lotus Staffel 3 | Trailer Deutsch | Sky Österreich

Das ist neu bei Netflix

Apple Cider Vinegar: Ab dem 6. Februar

Bella Gibson träumt von einem erfolgreichen Wellness-Imperium mit einem Kochbuch, einer Coaching-App und ihrem eigenen Lifestyle-Label. Ihre Strategie? Eine herzzerreißende Lüge: Auf Instagram behauptet sie, an einem tödlichen Hirntumor zu leiden, den sie allein durch ihre natürlichen Heilmethoden überwunden hat. Es funktioniert und sie bekommt eine weltweit Support. Bis Chanelle, eine Followerin, die Bella zuerst als Vorbild sah, skeptisch wird und ihre Fassade zum Bröckeln bringen möchte.

Apple Cider Vinegar Trailer

Too Hot to Handle, Staffel 2: Ab dem 18. Februar

Nach "Love is Blind Germany" kommt jetzt das nächste deutsche Format. Es heißt wieder "Lanaaa!" Zehn Singles treffen sich im Paradies, um zu daten und eine geile Zeit zu haben. Doch wissen sie nicht, dass sie bei "Too Hot to Handle" gelandet sind. Für die Zeit im Paradies heißt es jetzt: Kein Küssen, kein Petting, kein Sex und keine Selbstbefriedigung! Passiert es doch, werden sie bestraft, indem das Preisgeld schrumpft. Wer kann der Versuchung widerstehen?

Social-Media-Beitrag auf Instagram von netflixde

Cassandra: Ab dem 6. Februar

Was, wenn dein Smart-Home zu smart ist?

In der neuen Thriller-Serie, einer deutschen Produktion, geht es genau darum: Cassandra ist ein Smart-Home-System und eine Art Haushaltshilfe. Sie sieht alles, sie hört alles und sie ist überall! Als Samira mit ihrer Familie in ein leer stehendes Haus zieht, erwacht das seit den 70er-Jahren abgeschaltete Smart-Home-System. Cassandras Weltbild ist eher oldschool und hat deswegen genaue Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollen. Fehltritte sollte sich die Familie lieber nicht erlauben...

Cassandra | Official Trailer | Netflix

Süße Magnolien, Staffel 4: Ab dem 6. Februar

First things first: Für Staffel 4 brauchen wir ein bisschen Vorwissen aus Staffel 3! Also falls du die nicht mehr ganz im Kopf hast, dann zieh dir die letzten Folgen noch mal rein. Und dann ab in Staffel 4:



Die Liebesleben von Maddie, Dana Sue und Helen haben wieder einige Ups and Downs. Und der Blick auf die Teens wird verstärkt. Die haben nämlich langsam Bock auf Erwachsenendinge, die die Magnolias mit wöchentlichen Margaritas, kreativer Problemlösung und tiefgründigem Engagement versuchen zu bewältigen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von jogarciaswisher

Das ist neu auf Paramount+

Curfew: Ab dem 4. Februar

Die Serie spielt in einer alternativen Realität, in der in Großbritannien für die Männer zwischen 19 und 7 Uhr eine Ausgangssperre gilt. Hintergrund ist der Schutz der Frauen vor Übergriffen. Mit der Zeit bekommt das System allerdings Risse, als ein weibliches Opfer ermordet aufgefunden wird.

Good to know: Die Serie basiert auf dem Roman "After Dark" von Jayne Cowie.

Curfew | Official Trailer

Neue Serien bei Amazon Prime

Reacher, Staffel 3: Ab dem 20. Februar

In Staffel 3 arbeitet Reacher für die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA als verdeckter Ermittler, um einen Drogenschmugglerring auffliegen zu lassen. Durch die illegalen Machenschaften muss er einer grausamen Wahrheit ins Auge blicken. Es beginnt ein Kampf um Rache und Gerechtigkeit.

Übrigens: Die Action-Serie basiert auf den Bestseller-Romanen von Lee Child. Die 3. Staffel widmet sich dem siebten Roman "Persuader".

REACHER Staffel 3 − Offizieller Trailer

Clean Slate, Staffel 1: Ab dem 6. Februar

Der neue US-Präsident Donald Trump möchte nur noch zwei Geschlechter anerkennen (zumindest wenn es um die Arbeit der Behörden geht.). Die Bezeichnung Transgender-Person will Trump nicht gelten lassen. Die neue Serie "Clean Slate" dreht sich um genau dieses Thema:

Desiree ist eine selbstbewussten Transfrau, die ihren Vater nach 17 Jahren absoluter Funkstille wieder besucht. Sie möchte die Beziehung wieder aufbauen. Ihr Vater allerdings muss sich erst entscheiden, ob er seine alte Einstellung und seine Vorurteile überdenken möchte.