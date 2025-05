Squid Game, Kaulitz & Kaulitz, Ginny & Georgia - Serienhighlights im Juni!

Diesen Monat gibt's nen wilden Mix. Thriller, Reality TV & Buchadaption: Der Juni hat alles am Start. Aber vor allem gibt's ne Menge Drama. Also holt euch Popcorn und enjoyed es! 🍿

Neu bei Netflix

Ginny & Georgia, Staffel 3: ab dem 5. Juni

Nachdem Georgia während ihrer eigenen Hochzeit wegen Mordes festgenommen wurde, steht sie nun bis zum Prozess unter Hausarrest. Kommt sie aus der Nummer wieder raus?

Währenddessen muss sich Ginny entscheiden, wo sie steht, wenn es hart auf hart kommt. Wird sie es gemeinsam mit ihrer Mutter mit dem Rest der Welt aufnehmen?

Die 10 Folgen gibt's ab dem 05. Juni auf Netflix.

Ginny & Georgia: Staffel 3 | Offizieller Trailer | Netflix

Kaulitz & Kaulitz, Staffel 2: ab dem 17. Juni

Die Mäuse sind zurück und gewähren wieder Einblicke in ihr Leben zwischen Hollywood Hills und Deutschland.

In der neuen Staffel wird's wieder ne Menge Trubel geben: Streit und Konzertabsage, Wasserschaden, Liebeskummer. Möglicherweise wegen Marc Eggers...?

Die zweite Staffel gibt es ab dem 17. Juni auf Netflix.

Kaulitz & Kaulitz: Staffel 2 | Offizieller Trailer | Netflix

Olympo: ab dem 20. Juni

Im Pirineos High Performance Center trainieren die besten jungen Athletinnen und Athleten Spaniens, darunter auch Synchronschwimmer Amaia. Als ihre Teamkollegin und beste Freundin Núria Amaias ihre Leistungen überbietet, bemerkt Amaia, dass viele ihre Leistung auf unerklärliche Weise gesteigert haben.

Wie weit gehen die Sportlerinnen und Sportler für den Triumph? Olympo kannst du ab dem 20. Juni auf Netflix sehen.

Olympo | Anuncio del estreno | Netflix España

Squid Game, Staffel 3: ab dem 27. Juni

In der finalen Season geht der Kampf zwischen Gi-hun und dem Frontmann weiter. Die Handlung setzt am Ende der zweiten Staffel an.

Gi-hun verfolgt immer noch den Plan, den Spielen ein Ende zu setzen. Der Frontmann, der sich weiterhin mit einer falschen Identität unter den Spielenden versteckt, plant seinen nächsten Zug und die Entscheidungen der Überlebenden haben mit jeder Runde schwerwiegendere Folgen.

Das große Finale kannst du dir ab dem 27. Juni auf Netflix reinziehen.

Squid Game: Staffel 3 | Offizieller Teaser | Netflix

Neu auf Disney+

Ironheart: Ab dem 25. Juni

Die geniale Teenager-Erfinderin Riri Williams entwickelt eigene Anzüge auf Basis des Iron Man-Anzugs. Sie will die Welt mit ihren Iron-Suits begeistern.

Während sie versucht, dieses Ziel zu erreichen, trifft sie auf den mysteriösen Parker Robbins aka „The Hood“. Dabei stoßen Technologie und Magie aufeinander.

Ironheart gibt es ab dem 25. Juni auf Disney+.

Marvel Television's Ironheart I Offizieller Trailer I Disney+

The Bear, Staffel 4: Ab dem 26. Juni

Am Ende der letzten Staffel hat The Chicago Tribune eine Restaurantkritik veröffentlicht, die über die Zukunft des The Bear entscheidet. Und die war leider nicht so positiv wie erhofft.

Onkel Jimmy gibt Carmy und dem Team aber noch eine letzte Chance. Unterzeichnet Sydney den Partnervertrag mit Carmy oder kehrt sie The Bear den Rücken?

Alle zehn Folgen kannst du ab dem 26. Juni auf Disney+ sehen!

FX's The Bear | Staffel 4 | Offizieller Trailer

Neu auf Amazon Prime Video

Solange wir lügen: Ab dem 18. Juni

Cadence Sinclair Eastman und ihre Freunde, auch die "Lügner" genannt, verbringen jeden Sommer auf der privaten Insel ihres Großvaters in Neuengland. Ein mysteriöser Unfall ändert jedoch alles.

Seitdem hat Cadence Erinnerungslücken und merkt schnell, dass ihre Freunde und ihre Familie etwas zu verbergen haben.

Die Serie basiert auf dem Young-Adult-Bestseller „We were Liars“. Alle Folgen gibt's ab dem 18. Juni auf Amazon Prime Video.

Solange wir lügen – Offizieller Teaser Trailer | Prime Video

Neu bei ZDF

Club der Dinosaurier: Ab dem 15. Juni

Die Außenseiter Ben und Janni wollen männlicher werden und zwar am liebsten sofort. Dafür bestellen die beiden illegale Testosteron-Präparate aus dem Darknet. Und es klappt! Über Nacht wachsen die Muskeln und auch das Selbstbewusstsein.

Doch die Pillen sind viel mehr als einfaches Testosteron. Nach und nach verwandeln sich die beiden in dinosaurierartige Reptilien. Sie können die Transformation weder aufhalten, noch können sie ihre neuen Triebe steuern.

Die sechs Folgen könnt ihr ab dem 15. Juni im ZDF streamen.

