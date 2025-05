And Just Like That..., Nine Perfect Strangers, Sirens - Serienhighlights im Mai!

Der Mai wird mysteriös... Ganz viele Krimis und Dramen! Perfekt, um die letzten grauen Tage zu überstehen, bevor der Sommer endgültig am Start ist 🌞

Neu bei Netflix

Sirens: Ab dem 22. Mai

Simone, gespielt von Milly Alcock, entwickelt eine nicht gerade gesunde Arbeitsbeziehung zu ihrer neuen Chefin Michaela. Der extravagante Lebensstil von Michaela wirkt auf Simone wie eine Droge.

Simones Schwester Devon (Meghan Fahy) versucht sie wieder zur Vernunft zu bringen, doch Michaela will ihren neuen Schützling nicht kampflos aufgeben.

Die Mini-Serien könnt ihr ab dem 22. Mai auf Netflix streamen.

Sirens | Official Trailer | Netflix

Love, Death & Robots, Staffel 4: Ab dem 15. Mai

Die animierte Sci-Fi Kurzfilmserie geht in die nächste Runde. Euch erwarten wieder futuristische Zukunftsvisionen, alternative Realitäten und düstere Story-Lines. Die Folgen sind wie bisher in sich abgeschlossene Geschichten und behandeln Themen wie Gewalt, Liebe, Roboter, künstliche Intelligenzen oder das Weltall.

Was genau in der vierten Staffel auf euch zu kommt, seht ihr aber am besten selbst. Die zehn Folgen gibt’s ab dem 15. Mai auf Netflix.

LOVE DEATH + ROBOTS VOLUME 4 | Official Teaser | Netflix

Das Reservat: Ab dem 15. Mai

In einer der reichsten Gegenden Kopenhagens verschwindet plötzlich das Kindermädchen Ruby. Als die besorgte Nachbarin Cecilie gemeinsam mit ihrer Au-pair Angel den Fall untersucht, stoßen die beiden auf dunkle Geheimnisse. Die perfekte Fassade der Nachbarschaft beginnt zu bröckeln.

Die sechs Folgen der Krimiserie könnt ihr ab dem 15. Mai auf Netflix anschauen.

Secrets We Keep | Date Announcement | Netflix

Neu bei Sky

And Just Like That…, Staffel 3: Ab dem 29. Mai

In der neuen Staffel ist für Carrie und Aiden Fernbeziehung angesagt. Ein neuer Verehrer lässt in New York aber nicht lange auf sich warten. Außerdem bleibt es spannend, wie es für Charlotte und Miranda weiter geht, nachdem beide eine neue Karriere eingeschlagen haben.

Ab dem 29. Mai gibt’s immer donnerstags eine der zwölf Folgen bei Sky.

And Just Like That... Staffel 3 | Offizieller Deutscher Trailer | Sky & WOW

Neu bei Amazon Prime Video

Nine Perfect Strangers, Staffel 2: Ab dem 22. Mai

Ein neues Retreat in den Alpen, neun Menschen mit spannenden Geschichten und mittendrin wieder die Retreat-Leiterin Masha, gespielt von Nicole Kidman.

Wie entlockt Masha diesmal den Menschen beim Retreat ihre Geheimnisse? Und wieso leitet sie überhaupt noch das Retreat, nachdem sie am Ende der ersten Staffel doch verhaftet wurde?

Alle Antworten bekommt ihr ab dem 22. Mai auf Amazon Prime Video. Da gibt’s direkt 'ne Doppelfolge, die restlichen sechs Folgen kommen wahrscheinlich wöchentlich.

Nine Perfect Strangers Season 2 | Official Trailer | Prime Video

Neu in der ARD Mediathek

Die Augenzeugen: Ab dem 02. Mai

Jan und Lukas werden zufällig Zeugen einer dreifachen Hinrichtung. Die beiden 16-Jährigen können zwar fliehen, der Mörder hat sie aber gesehen. Die Angst, von dem Killer aufgespürt zu werden, wird ihr ständiger Begleiter.

Die Neuverfilmung basiert auf der norwegischen Mini-Thriller-Serie „Øyevitne – Eyewitness“ von 2014.

Die vier Folgen gibt es ab dem 02. Mai in der ARD Mediathek.

Video Nasty: Ab dem 23. Mai

Back to 1985: Drei Teenager aus Dublin teilen eine gemeinsame Leidenschaft für verbotene Horror-Videos – die sogenannten „Video Nasties". Auf der Suche nach einem letzten VHS-Tape für ihre Sammlung geraten sie ungewollt in eine Mordermittlung und werden selbst zu Hauptverdächtigen.

Die sechsteilige Serie ist eine bunte Mischung aus Coming-of-Age, Krimi und Thriller-Elementen und wurde gemeinsam mit der BBC produziert.

Alle Folgen könnt ihr ab dem 23. Mai in der ARD Mediathek sehen.

