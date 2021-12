Wir wissen nicht, was im nächsten Jahr passiert oder wie 2022 so wird. Aber wir wissen, welche Serien du im Januar auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky streamen kannst. Das sind doch schon mal gute Nachrichten.

Im Januar neu auf Netflix

„The Office (U.S.)“ Staffeln 1-9 ab 15.01.

Eine Serie, die Büro-Mitarbeitende durch ihren tristen Alltag begleitet.

Ein Chef, der mit unpassenden Kommentaren für unangenehme Situationen sorgt.

Dazwischen Einzelinterviews im Mockumentary-Stil.

Kommt dir bekannt vor?

Genau: „Stromberg“ ist der deutsche Ableger der britischen Originalversion von „The Office“. „The Office U.S.“ ist die amerikanische Variante davon, bei der unter anderem Steve Carell mitspielt. Die Serie wurde zwischen 2004 und 2013 produziert, ist dementsprechend schon etwas älter und wird von Fans schon lange gefeiert.

Manche kennen die Serie aber auch erst seit Kurzem und vor allem durch die ganzen Memes oder GIFs, die dazu rumgehen.

So oder so: Für alle, die sich gefragt haben, wann "The Office U.S." endlich in den Streamingangeboten auftaucht - ab 15. Januar ist es so weit.

„Ozark“ Staffel 4 Teil 1 ab 21.01.

Die vierte Staffel von „Ozark“ wird auch gleichzeitig die letzte sein. Aber wie wird die Serie rund um die vermeintlich unscheinbare Familie von Finanzberater Marty Byrde enden?

Fest steht auf jeden Fall schon mal: Die Byrdes stecken nach den ersten drei Staffeln (zu) tief in den kriminellen (Drogen-)Machenschaften - und es wird wieder blutig:

Teil 1 der finalen Staffel startet am 21. Januar.

„The Sinner Staffel 4: Percy“ ab 26.01.

Und noch eine Serie, die mit der vierten Staffel endet: „The Sinner“. Bisher haben wir in jeder Staffel eine neue Geschichte kennengelernt, nur Ermittler Harry Ambrose blieb uns durch alle krassen Fälle hindurch erhalten.

In den neuen Folgen will er sich eigentlich auf einer kleinen Insel vom Drama der dritten Staffel erholen. Dann passiert aber etwas Tragisches und so wird der Detective nochmal Teil der Ermittlungen eines außergewöhnlichen Falls.

„The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window“ Staffel 1 ab 28.01.

Wer „The Sinner“ nach der letzten Folge nachtrauert, kann ja mit „The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window“ weitermachen (ist das eigentlich der längste Serientitel ever?).

Was der Trailer bisher verrät: Auch bei dieser Serie kann man wohl nicht alles glauben, was man so sieht...

Im Januar neu auf Amazon Prime

„As We See It“ Staffel 1 ab 21.01.

In der neuen Drama-Serie auf Amazon Prime lernst du Jack, Harrison und Violet kennen, die ihren Blick auf ihr Leben mit Autismus zeigen. Die Freunde leben zusammen in einer WG und setzen sich unterschiedliche Ziele für die nächste Zeit: zum Beispiel vor die Tür gehen, obwohl vieles dagegen spricht, einen neuen Job finden, die Liebe suchen…

„PARA - Wir sind King“ ab 21.01.

Die Serie von den Machern von "4 Blocks" hat schon ordentlich abgeräumt: 2021 gab’s den Deutschen Fernsehpreis für die beste Regie und die beste Drama-Serie, in den Kritiken wird’s gefeiert.

Es geht um Hajra, Rasaq, Fanta und Jazz, die in Berlin erwachsen werden. In der Serie sind alle gerade an einer Art Wendepunkt in ihrem Leben: Schulabschluss, Jobträume oder die Entscheidung, wie es allgemein mit dem Leben so weitergehen soll. Ein Zufallsfund in der Wohnung eines Drogendealers könnte alles ändern und den Träumen der vier einen ordentlichen Push geben. Könnte…

Die Serie konnte schon vorher - zum Beispiel bei Sky - angeschaut und gekauft werden, ab 21. Januar kannst du sie bei Amazon Prime Video streamen.

„This is Us“ Staffel 5 ab 27.01.

Über die fünfte Staffel von „This is Us“ gibt es geteilte Meinungen. Die Serie zählt zu den Produktionen, die die Corona-Pandemie in der Story thematisieren, die Protagonist*innen tragen in einigen Folgen zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz.

Manche Zuschauer*innen (die Episoden sind in den USA schon länger draußen und konnten über verschiedene Abo-Angebote auch schon gekauft werden) hatten sich gewünscht, dass das Thema ausgeklammert wird und man die Pandemie einfach mal ein paar Stunden vergessen kann.

Andere finden gut, dass aktuelle Themen so kurzfristig in die Story eingearbeitet wurden. Auch die Black Lives Matter-Bewegung ist zum Beispiel Thema.

Die fünfte Staffel kann ab 27.01. auf Amazon Prime Video gestreamt werden.

Im Januar neu auf Disney+

„Big Sky“ Staffel 2 ab 5.01. (im "Star"-Bereich)

In der ersten Staffel der Serie, die auf einem Roman („The Highway“) basiert, sind zwei Schwestern an einem abgelegenen Highway in Montana entführt worden - und sie waren nicht die Einzigen. Die Privatdetektive Cassie Dewell und Cody Hoyt haben sich dem Fall angenommen und versucht, Schlimmeres zu verhindern.

Ab 5. Januar geht die Thriller-Serie auf Disney+ weiter.

Marvel’s "Hit-Monkey" (Original Serie) ab 26.01.

Schneeaffe Hit-Monkey lebt mit seinem Stamm in den japanischen Alpen - bis seine Artgenossen brutal ausgelöscht werden. Daraufhin will er Rache und begibt sich unter Menschen, genauer gesagt in die Unterwelt Tokios. An seiner Seite: der Geist des ehemaligen amerikanischen Profikillers Bryce (Schauspieler Jason Sudeikis).

Die Zeichentrickserie findest du ab 26. Januar im „Star“-Bereich von Disney+. Ist nämlich nur was für Erwachsene.

Im Januar neu auf Sky

"Euphoria" Staffel 2 ab 10.01.

Die Serie mit Emmy-Gewinnerin Zendaya geht weiter. Ein paar erste Bilder hat die Schauspielerin auf ihrem eigenen Account schon gezeigt. Ab 10. Januar kann die neue Staffel auf Sky gestreamt werden.

