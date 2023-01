Diese Serien kommen im Januar bei Netflix, Sky/WOW, Disney+ und Co.

New year, new Serien! Der Januar bringt wieder neue Serien-Highlights für den Winter. Was neu ist bei Netflix, Sky/WOW, Disney+ und Co., checkst du hier.

Da gibt es diese Winter-Menschen, die die Kälte lieben, im Winter jeden Tag rausgehen, Skifahren oder Snowboarden sind, Schneemänner bauen... Und dann gibt es noch diese anderen:

Einfach als big, toasty cinnamon bun zu Hause im Bett oder auf der Couch liegen, am besten in der einen Hand Snacks und in der anderen Hand die Fernbedienung: Streaming ist die einzig beste Lösung im Januar. Und dieser Monat bringt einige Highlights mit:

Neue Serien auf Netflix im Januar

Kaleidoskop - Staffel 1 ab 1. Januar

"Kaleidoskop" ist eine so genannte Heist-Serie, es geht also um die Planung und Umsetzung eines Raubüberfalls, kannst du dir ein bisschen vorstellen wie in der „Oceans 11“-Reihe. Es gibt einen Chef, den berüchtigten Panzerknacker Leo, gespielt von Giancarlo Esposito (bekannt aus „Breaking Bad“ und „Better call Saul“). Der stellt ein Team zusammen und dann geht’s los:

Bei dieser Serie denken sich gerade viele: Hä? Was soll denn das und vor allem: WIE soll das funktionieren? In „Kaleidoskop“ - sagen zumindest die Macher, soll es völlig egal sein, in welcher Reihenfolge man die eizelnen Episoden guckt: Am Ende würde es angeblich IMMER passen.

Funktioniert das? DASDING Serien-Experte Tom sagt: "Ja. Aus einem ganz einfachen Trick heraus. Heist-Movies, auch -Serien, die Vorbereitung und Durchführung eines Überfalls zeigen, arbeiten ja mega viel mit Rückblicken. Hier auch. Und ob du Rückblick 3 jetzt nach Rückblick 2 siehst, oder eben schon davor, ist jetzt nicht so wild, weil es alles in sich geschlossene Episoden sind. Selbst wenn der eigentliche Überfall auf den Tresor in der Mitte kommt, kannst du hinterher immer noch gespannt gucken, was alles dazu geführt hat. Erst recht, wenn es crasht!"

Kaleidoskop kannst du dir seit dem 1. Januar bei Netflix reinziehen.

Die wilden Neunziger - Staffel 1 ab 19. Januar

Kennst du "Die wilden Siebziger"? Die Serie, über die sich zum Beispiel Mila Kunis und Ashton Kutcher kennengelernt haben, du weißt Bescheid. Diese Serie lief in den 00er Jahren bei uns im Fernsehen. Zusammengefasst ging es um den Alltag einer Gruppe Jugendlicher in den 70ern. Es wird gekifft, gestritten, sich verliebt und das alles mit ganz viel 70er-Nostalgie.

Genau davon kommt jetzt ein Spin-Off: Die wilden Neunziger! Bisher bekannt ist, dass von den alten Figuren Kitty und Red dabei sind, Kenner wissen an dieser Stelle Bescheid. Als Gäste dazu kommen zum Beispiel Ashton Kutcher oder auch Mila Kunis! Gibt's ab dem 19. Januar auf Netflix.

Totenfrau - Staffel 1 ab 5. Januar

Brünhilde Blum (wird von allen nur "Blum" genannt) lebt in einem beliebten Skigebiet. Ihr gehört ein Bestattungsinstitut, sie hat zwei Kinder. Das zu den Hard Facts. Erschüttert wird ihr Leben als ihr Mann bei einem Unfall ums Leben kommt. Bald wird Blum allerdings klar, dass es kein normaler "Unfall" war, sondern Mord, weil ihr Mann dabei war, ein krasses Geheimnis aufzudecken. Sie will Rache und stößt dabei auf mehr Geheimnisse, die nun sie zur Gejagten machen. Der Trailer sieht schon mal krass spannend aus. Das Ganze gibt's seit dem 5. Januar bei Netflix.

Vikings: Valhalla - Staffel 2 ab 12. Januar

Vom Start von Staffel 1 hatten wir dir vor fast einem Jahr erzählt...

"The Walking Dead", "Vikings: Valhalla" und mehr... Diese Serien gibt's ab Februar 2022!

Jetzt endlich bekommst du Staffel 2. Die legendären Heldinnen und Helden sind jetzt gejagte Geflüchtete und müssen auch über die Fjorde von Skandinavien hinaus ihren Mut und ihre Bestrebungen unter Beweis stellen. Es geht um die berühmtesten Wikinger aller Zeiten: unter anderem den legendären Entdecker Leif Eriksson (Sam Corlett), seine feurige und eigenwillige Schwester Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) und den ehrgeizigen nordischen Fürst Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Sky Rojo - Staffel 3 ab 13. Januar

Schon die dritte Staffel der Action-Serie ballert Netflix im Januar raus! Und damit auch die letzte... Weiter geht die Verfolgungsjagd zwischen dem Trio Coral, Wendy und Gina und ihrem ehemaligen Zuhälter Romeo. Obwohl die drei eigentlich dachten, sie wären ihn losgeworden. Die Vergangenheit holt sie immer wieder ein, das müssen sie jetzt einsehen. Besiegen sie Romeo endgültig? Erfahrt ihr im Staffel-Finale ab dem 13. Januar bei Netflix.

Neu im Januar in der ARD Mediathek

Asbest - Staffel 1 ab 20. Januar

„Asbest“ – klingt erst mal wie eine Doku über Hausbau. Tatsächlich geht es aber um Momo, der ins Gefängnis kommt. Momo ist 19 und soll neun Jahre sitzen - und das wohl unschuldig! Eigentlich wollte Momo Profifußballer werden, aber das wird durch seinen Gefängnis-Aufenhalt nichts. Allerdings gibt es im Knast eine Mannschaft, die ihm Halt gibt. Er kämpft mit Struggles in der Rangordnung und wird erpresst, mit dem Dealen anzufangen, obwohl er das ja eigentlich gar nicht möchte. Dazu gibt’s übrigens auch noch eine Doku über eine ECHTE Knast-Fußballmannschaft. Alles ab 20. Januar in der ARD Mediathek!

Hier geht's zum Trailer!

Das ist neu im Januar bei Disney+

Welcome to the Chippendales - Staffel 1 ab 11. Januar

In „Welcome to the Chippendales“ wird die Gründungsgeschichte von eben jenen "Chippendales" erzählt - als Drama-Serie im Look der 70er- und 80er-Jahre. Einstellen kannst du dich auch auf ein bisschen True Crime, mehr spoilern wir aber an dieser Stelle nicht. Eins aber schon mal vorweg, das vielen nicht bewusst ist und mit dieser Serie aufgeklärt wird: Der Erfinder der "Chippendales" war der indische Einwanderer Somen "Steve" Banerjee, der nach LA auswanderte, um seinen Traum vom Erfolg zu leben - und den Amis etwas beizubringen. Gibt's ab dem 11. Januar bei Disney+.

Extraordinary - Staffel 1 ab 25. Januar

"Wie?! Du hast keine Superkraft!?" Dabei entwickelt doch jede Person an ihrem 18. Geburtstag eine... Naja, alle... Außer Jen. Mittlerweile ist sie 25 und wartet immer noch darauf. Und eigentlich ist ihr auch egal, welche Superkraft es ist, sie will nur endlich auch eine haben... "Extraordinary" gibt's ab dem 25. Januar bei Disney+.

Neue Serien bei Sky/WOW

The Last Of Us - Staffel 1 ab 16. Januar

Vielen sagt "The Last Of Us" sicher was vom Videospiel - die erste Staffel der Serie vom Emmy-prämierten Macher von "Chernobyl" und dem Erfinder des Videospiels gibt's im Januar. Darum geht's: Die Menschheit wurde vor 20 Jahren von einer Pilzinfektion heimgesucht und die Infizierten verwandelten sich in aggressive zombie-ähnliche und manchmal mutierte Wesen. Milliarden von Menschen starben. Jetzt, 2023, nimmt der Überlebende Joel die junge Ellie mit durch das postapokalyptische Amerika, wo sie tagtäglich ums Überleben kämpfen. Gibt's ab dem 16. Januar auf Sky und WOW.

Interview with the Vampire - Staffel 1 ab 6. Januar

Diese Serie können wir am besten beschreiben als ein Mix aus historisch angehauchtem Stuff und Twilight. Die Horrorserie „Interview mit einem Vampir“ basiert auch auf dem gleichnamigen Kultroman und zeigt die toxische Beziehung zwischen zwei Vampiren. Und schon im Trailer checkt man: Es wird blutig und brutal. Vielleicht einer der Gründe, aus denen es im US-Fernsehen der erfolgreichste Serienstart aller Zeiten war. Gibt's ab dem 6. Januar bei Sky und WOW.

Sendung am

Mo., 2.1.2023 09:00 Uhr, DASDING am Vormittag, DASDING