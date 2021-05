Der Juni hat es serientechnisch echt in sich: Hier gibt's eine Übersicht der besten neuen Serien oder Staffelstarts im Juni auf Netflix, Sky, Amazon Prime und Disney+.

Unsere Serienhighlights im Juni in der Übersicht

Neue Serien im Juni auf Disney+

Marvel und Disney hauen weiter viel MCU-(Marvel Cinematic Universe) Content raus. Nach WandaVision und Falcon and the Winter Soldier gibt's im Juni mit Loki schon die dritte Serie im Superheldenuniversum.

Mini-Spoiler zu Avengers: Endgame

Worum geht's: Die Story der Serie handelt von den Ereignissen NACH Avengers: Endgame, in dem Loki (Thors Bruder) mit einem Infinity-Stein einen neuen Zeitstrahl - und damit alternative Realitäten - erschafft. Die Serie soll für folgende Marvel-Filme SEHR WICHTIG sein. Also: Lieber gucken. Bisschen blöd: Es kommt wöchentlich immer nur eine Folge raus, also nix mit Bingewatchen...

Nach dem sehr erfolgreichen Film Love, Simon ist vergangenes Jahr auf Disney+ die Serie Love, Victor erschienen. Es wird aber eine komplett eigene Geschichte erzählt: Victor zieht mit seiner Familie nach Atlanta und muss sich neben Schulstress auch noch über seine sexuelle Orientierung klar werden.

Apropos Atlanta... Die Serie Atlanta ist noch ein echter Geheimtipp. Und das, obwohl sie von Donald Glover alias Childish Gambino konzipiert wurde. Außerdem spielt er auch die Hauptrolle. Es geht um einen Studienabbrecher, der Manager seines rappenden Cousins werden will. Eine unfassbar stylische Serie mit geiler Mucke. Eine dritte Staffel soll dieses Jahr noch kommen. Yeah.

Neue Serien im Juni auf Netflix

Yes, Lupin hat im Januar einen ordentlichen Hype erlebt. Zu Recht! Die fünf Folgen, die sich um den französischen Meisterdieb Arsène Lupin (Omar Sy) drehen, hat richtig Spaß gemacht. Aber nur fünf Folgen - really? Gott sei Dank gibt's direkt jetzt schon Nachschub mit Teil 2.

Élite spielt an einer Elite-Schule in Spanien. Obvious. Dann passiert ein Mord. Natürlich. Und der spaltet die Schule, ja sogar eine ganze Stadt. Und das geht jetzt in die 4. Staffel.

The A List geht in die 2. Runde. Laut den Machern ist die Serie eine Kombi aus Mean Girls und Lost. Andere sprechen da eher von Riverdale oder Pretty Little Liars. Heißt: Wenn dir eine dieser Serien gefallen hat, dann schau' doch mal bei The A List rein.

Worum geht's? Um Mia, die ein Sommercamp auf einer abgelegenen Insel in den schottischen Highlands besucht. Vom ersten Tag an entwickeln sich direkt Intrigen, Übernatürliches und Mystery.

Neue Serien im Juni auf Sky

Beste Nachricht für alle Rick and Morty-Fans! Und: Es soll noch mindestens weitere 50 Folgen geben. Das haben uns die Macher 2018 versprochen. Zugegeben: Der Humor ist etwas "abgespaced", aber spätestens ab der zweiten Folge gibt es nichts Besseres! In Rick and Morty begleiten wir den Jungen Morty mit seinem "verrückten" Opa Rick auf Space-Adventures, die es in sich haben. Freundlich ausgedrückt.

Neue Serien im Juni bei Amazon Prime

Alles muss irgendwann enden. Auch die Krimiserie Bosch. Eine der ältesten Serien auf Amazon Prime. Doch jetzt ist nach der 7. Staffel Schluss. ABER: Es ist bereits ein Spinoff in Planung! Wieder mit unserem Lieblingsdetektiv Harry Bosch.

