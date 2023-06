The Witcher, Jack Ryan und Secret Invasion - Serienhighlights im Juni

The Witcher bekommt 'ne dritte und Jack Ryan 'ne vierte Staffel, während Nick Fury in der neuen MCU-Serie Secret Invasion nach Skrulls sucht. Hier checkst du die Serienhighlights im Juni.

Im Juni neu auf Netflix

The Witcher - Staffel 3 – Part 1 - ab 29. Juni

Wer auf Fantasy steht, der wird sich wahrscheinlich auf die neue Staffel von „The Witcher“ freuen. Am 29.06. erscheinen die ersten fünf Folgen der neuen Staffel auf Netflix. Die neue Staffel soll sich laut Serienschöpferin Lauren S. Hissrich deutlich mehr an den Büchern orientieren. Außerdem erwarten uns für Geralt (Henry Cavill) einige Überraschungen - für ihn ist es übrigens die letzte Staffel, danach verlässt er „The Witcher“. Am 27.07. sollen die restlichen Folgen der Staffel erscheinen.

Noch nie in meinem Leben - Staffel 4 - ab 08. Juni

Devi ist jetzt im Senior Year und weiß immer noch nicht genau, wohin mit ihren Gefühlen. Nachdem die dritte Staffel mit einem Plot Twist geendet hat, können wir ab dem 08.06. auf Netflix sehen, wie es weitergeht. Diese Staffel wird übrigens die letzte der Serie sein 😢.

Rick & Morty - Staffel 6 - ab 10. Juni

Nicht mehr ganz so neu, aber endlich auch auf Netflix! Die sechste Staffel der beliebten und ziemlich verrückten Zeichentrickserie ist ab dem 10.06. endlich auch für Leute ohne WOW-Abo verfügbar. Wer sich jetzt fragt: "Ist das nach sechs Staffeln nicht irgendwann ausgelutscht?", den können wir beruhigen. Wir haben die Serie schon gesehen und können sagen: Ist immer noch ziemlich funny.

Serienstarts im Juni bei Amazon Prime

Jack Ryan - Staffel 4 - ab 30. Juni

Die erfolgreiche Actionserie geht in die nächste Runde. Ab dem 30.06. können wir John Krasinski auf Amazon Prime wieder als CIA-Agent in Mission sehen. Er muss mit Feinden im In- und Ausland fertig werden - Agenten Stuff eben. Doch auch bei dieser Serie wird es wahrscheinlich die letzte Staffel sein. Unter anderem deswegen, weil Krasinski nur einen Vertrag für vier Staffeln unterschrieben hat. Aber! Es gibt Gerüchte über ein Spin-Off, das sich um Ding Chavez drehen soll.

Joko Winterscheidt presents: The World’s Most Dangerous Show - Staffel 1 - ab 7. Juni

Was auf den ersten Blick nach einer klassische Joko-und-Klaas-Unterhaltungsshow-mit-paar-Promis aussieht, ist tatsächlich ernster, als gedacht. In der sechsteiligen Doku-Serie reist Joko Winterscheidt um die Welt, um sich mit der Klimakrise zu beschäftigen. Dabei wollen Joko und sein Team nicht nur zeigen, was gerade alles richtig schlecht läuft, sondern vor allem auf die Hoffnung in all den schlimmen Folgen des Klimawandels, den wir gerade erleben, hinweisen. Dass der immer laut lachende Moderator auch ernst kann, haben er und Klaas ja schon bei ihren Gewinn-Einlösungen von "Joko und Klaas gegen ProSieben" bewiesen. Wir sind gespannt, was da am 07.06. auf Amazon Prime startet.

Neue Serien im Juni bei Disney +

Secret Invasion - Staffel 1 - ab 21. Juni

Nick Fury ist zurück! Samuel L. Jackson schlüpft in der neuen Marvel Serie wieder in die beliebte Rolle des Agents mit Augenklappe und startet in sein eigenes MCU-Abenteuer. Es soll um den Kampf gegen die Skrulls (Gestaltwandler-Aliens) gehen, die sich auf der Erde verbreitet haben. Der Feind könnte überall sein! Wem kann Nick Fury noch vertrauen? Und wo zum **** sind eigentlich die Avengers?! Das werden wir wohl erst ab dem 21.06. auf Disney+ rausfinden.

Übrigens: „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke und „Sherlock“-Star Martin Freeman sind in Secret Invasion auch am Start!

Die richtige Reihenfolge der Marvel-Filme findet ihr hier

Im Juni neu in der ARD Mediathek

Kriegsmädchen – 6 Frauen, 3 Generationen, 3 Kriege - ab 13. Juni

Leen, Wesam, Alisa, Nermina, Ingrid und Carola haben ihre Kindheit im Krieg verbracht. Sechs Frauen im Alter von 15 bis 87 erzählen von ihren Erfahrungen, Erinnerungen und Gedanken dazu und warum sie trotz allem das Leben positiv sehen können. Es lohnt sich ab dem 13.06. in der ARD Mediathek vorbeizuschauen.

Serien im Juni bei WOW

And just like that - Staffel 2 - ab 22. Juni

Die Fortsetzung der Kult-Serie Sex and the City geht in die zweite Runde: Das Leben der drei Freundinnen ist immer noch ein Chaos, vor allem was das Liebesleben betrifft. In der zweiten Staffel werden wir endlich erfahren, ob es ein Comeback von Carrie und Aiden geben wird. Außerdem soll Samantha zurückkommen. Ob sie aber, wie im Original, von Kim Cattrall gespielt wird, sehen wir ab den 22.06. auf WOW.

