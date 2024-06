House of the Dragon, Bridgerton und Star Wars - Diese Serien gibt's im Juni!

Im Juni geht's mit einigen Serien weiter, auf die wir schon lange gewartet haben. Bekommen wir zum Beispiel ein Happy End bei Penelope und Colin in Bridgerton? Neue Serien sind diesen Monat aber auch am Anlaufen. Hier gibt's einen Überblick! 👀

IM JUNI NEU AUF NETFLIX

Bridgerton Staffel 3 Teil 2: Ab 13. Juni

Nach dem Cliffhanger in Folge 4 sorgt die Verlobung von Penelope und Colin für ganz schön viel Aufregung. Colins jüngere Schwester und Penelopes ehemalige beste Freundin Eloise kann sich für die beiden nicht wirklich freuen - denn sie kennt Penelopes Geheimnis und die wahre Identität von Lady Whistledown. Werden Penelopes Lügen sie einholen? Und hat die Liebe zwischen von "Polin" eine Chance?‍

IM JUNI NEU AUF DISNEY+

Star Wars – The Acolyte: Ab jetzt

Die neue Star Wars-Serie ist seit 5. Juni draußen und vereint Crime, Thriller und Mystery. Zeitlich spielt "The Acolyte" lange Zeit vor den Ereignissen der Star Wars-Filme rund um Luke Skywalker und Darth Vader. Der Jedi-Orden ist in der Serie auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es kommt zu mysteriösen Morden, die die ehemalige Padawan Mae und ihr einstiger Meister Sol aufklären wollen. Gut und Böse verschwimmen und zuletzt ist doch nicht alles so, wie es scheint. 💫

Queenie Staffel 1: Ab jetzt

Seit dem 7. Juni ist die erste Staffel von "Queenie" bei Disney+ am Start! Wer ist Queenie, fragt ihr euch jetzt?

Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman "Queenie". Selbige lebt in London und ist hin- und hergerissen zwischen den zwei gegensätzlichen Kulturen, der britischen und der jamaikanischen, während sie in beiden Wurzeln hat. Als sie sich von ihrem Langzeitfreund trennt, kämpft sie mit alltäglichen Problemen und den Herausforderungen des Dating-Lebens - wer kennt's nicht. Begleitet wird sie dabei von ihrer besten Freundin, selbsternannte Fashionista, 👗👠 und dem Handwerker Frank. 🛠

IM JUNI NEU AUF SKY

House of the Dragon Staffel 2: Ab 17. Juni

Seid ihr Team Grün oder Team Schwarz? ⚔️🐉 Krasse Drachen, Schlachten und seeehr viel Action erwarten euch in der zweiten Staffel von House of the Dragon. Der Konflikt zwischen Team Grün (Hightower) und Team Schwarz (Targaryen) steht weiterhin im Mittelpunkt und es beginnt bereits mit einem Bürgerkrieg. Wem steht die rechtmäßige Nachfolge zu und wird Rhaenyras Racheplan erfolgreich sein? 💥

JETZT IN DER ARD MEDIATHEK

VOLLBILD-Recherche ab 4. Juni: Tatort Fußball - wie sicher sind Fans vor Übergriffen?

Leider ist es neben all dem Fußball-Hype auch wichtig, auf ein unangenehmeres Thema aufmerksam zu machen: Wie sicher sind Frauen eigentlich im Stadion? ⚽️

In der VOLLBILD-Doku berichten zahlreiche Frauen von sexuellen Übergriffen beim Stadionbesuch. Es gibt mittlerweile Anlaufstellen und Schutzkonzepte, allerdings zeigen die Zahlen, dass dies lang nicht ausreichend ist. Initiativen gegen Diskriminierung sind von der Deutschen Fußballiga (DFL) nämlich nicht obligatorisch vorgeschrieben.

