Bridgerton, Grey’s Anatomy oder Moon Knight von Marvel: Das sind die Serien im März

Du brauchst gerade ein bisschen Ablenkung? Vielleicht helfen dir ja im März die Serienhighlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney+.

Diese Serien starten im März auf Netflix

L.A.’s finest - Staffel 1-2 ab 1. März

"L.A.’s finest" ist ein Spin-Off der Film-Reihe „Bad Boys“ - quasi das „Bad Girls“-Pendant dazu, bei dem Jessica Alba und Gabrielle Union die Hauptrollen übernehmen. Syd (Gabrielle Union) möchte einen Neustart und fängt als Ermittlerin bei der Polizei in Los Angeles an, wo sie die Partnerin von Nancy (Jessica Alba) wird. Die Ermittlerinnen haben nicht nur komplett unterschiedliche Privatleben, sondern auch verschiedene Herangehensweisen an ihren Job. Dass das nicht easy wird, ist irgendwie klar.

Neben viel Action und Explosionen gibt’s auch viele funny Momente. Staffel 1 und 2 kann ab 1. März auf Netflix gestreamt werden.

Queer Eye Germany - Staffel 1 ab 9. März

Die Makeover-Show aus den USA kommt nach Deutschland! In der amerikanischen Version von "Queer Eye" besuchen die "Fab Five", bestehend aus fünf homosexuellen Style-Experten, unglückliche Menschen zu Hause und helfen ihnen - mit Pep-Talks, neuen Outfits, neuen Frisuren und neuer Einrichtung. Was uns in der deutschen Version von "Queer Eye" erwartet, lässt schon mal der Trailer erahnen:

Julia aus dem DASDING-Team hat die amerikanische Version schon gefeiert, "weil es so liebevoll ist und ich nicht das Gefühl hatte, dass die Leute umgestyled und umgekrempelt werden. Sie werden eher darin bestärkt, so zu sein, wie sie sind. Die fünf Hosts sind toll! Antoni, Jonathan... Lieb die! Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass Riccardo Simonetti in der deutschen Version nicht dabei ist, werde mir sie aber trotzdem ansehen."

Absolute Sonntagabend-Wohlfühl-Serie!

Formula 1: Drive to Survive - Staffel 4 ab 11. März

Moment mal! Bevor du weiterscrollst, weil du denkst Formel 1 ist nicht so dein Ding, können wir dir sagen: Für die Doku-Serie „Formula 1: Drive to Survive“ musst du gar kein Hardcore-Fan sein. Hinter die Kulissen zu schauen, die Fahrer und die Teams kennenzulernen, die Spannung, Erfolge und Niederlagen mitzuerleben, irgendwo zwischen Erfolgsdruck und Luxus-Lifestyle, macht auch so Spaß. Und ein bisschen Motorsport-Wissen nimmst du ganz nebenbei auch noch mit.

Die inzwischen schon vierte Staffel startet am 11. März.

Bridgerton - Staffel 2 ab 25. März

Ende 2020/Anfang 2021 galt Bridgerton als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten: 82 Millionen Haushalte sollen die Serie im ersten Monat gestreamt haben, in 83 Ländern ist sie auf Platz 1 der Netflix-Charts gelandet. Letztes Jahr hat die Serie „Squid Game“ den Erfolg zwar überraschend getoppt, der Hype ist aber immer noch real und dürfte mit Staffel 2 wieder hochkochen.

Ein bisschen Fan-Trauer gibt es vorab aber: In Staffel 1 wurde vor allem Regé-Jean Page in seiner Rolle als Duke of Hastings gefeiert. Angelehnt an die Buch-Reihe, auf der die Serie basiert, wird er in Staffel 2 aber nicht mehr auftauchen. Stattdessen wird es wohl vor allem um Anthony Bridgerton und seine Suche nach der Liebe gehen.

Laut Trailer soll es aber trotzdem wieder hot werden. Und zwischen dem ganzen Liebesdrama in der Familie Bridgerton darf man natürlich auch nicht vergessen, dass da ja noch Lady Whistledown ist, die die Geheimnisse des Adels in anonymen Blättern ausplaudert. Wird sie in dieser Staffel auffliegen?

Neue Serien im März auf Disney+

A Million Little Things - Staffel 1-3 ab 02. März

In der Drama-Serie "A Million Little Things" geht es um eine Freundesgruppe, die alle ein bisschen enger miteinader werden, nachdem sich einer der Freunde das Leben nimmt. Dieses Ereignis schweißt sie wieder mehr zusammen. Sie suchen nach dem Sinn des Lebens, während sich immer wieder Dramen abspielen und es bei ihnen allen um Freundschaft, Liebe und Selbstfindung geht.

Staffel 1 bis 3 von "A Million Little Things" gibt's ab dem 02. März bei Disney Plus. Den Trailer bekommt ihr aktuell erstmal nur auf Englisch:

Grey's Anatomy - Staffel 18 ab 21. März

Ja, du hast richtig gelesen. Es ist bereits die ACHTZEHNTE Staffel der Krankenhausserie Grey's Anatomy, die es bald in Deutschland zu sehen geben wird. Achtung, es folgen Mini-Spoiler der 17. Staffel! Nachdem Meredith in der vergangenen Staffel bereits Verstorbenen aus der Serie begegnet ist, soll das jetzt bei der 18. Staffel auch wieder der Fall sein. Wer das sein soll, spoilern wir hier mal noch nicht! 😉 Wer die letzte Staffel gesehen hat, weiß aber auch, dass wir auf ein paar bekannte Gesichter in der kommenden Staffel leider verzichten müssen.

Eine 19. Staffel Grey's Anatomy ist übrigens auch schon bestätigt. Und das, obwohl Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (in der Serie Meredith Grey) davor schon verkündet hatte, dass sie sich ein Ende der Serie wünscht. Mehr dazu checkst du hier:

"Grey’s Anatomy": Es geht weiter!

Aber erst mal gibt es die 18. Staffel eine Woche später als ursprünglich geplant ab dem 21. März bei Disney Plus.

Neue Marvel-Serie: Moon Knight - ab 30. März

Die Marvel Studios haben mal wieder eine Serie rausgeballert. Der Titelheld "Moon Knight" ist neu im Marvel Cinematic Universe. In der Serie geht es um Steven Grant, einen Souvenirverkäufer, der immer wieder Flashbacks und Blackouts hat. Denn er leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Heißt: Er teilt sich seinen Körper mit mehreren Persönlichkeiten. Einer davon ist der ehemalige Söldner Marc Spector, der durch einen ägyptischen Gott gerettet wird und dann als "Moon Knight" die Bösen verfolgt.

Einen ersten Einblick gibt es hier:

"Moon Knight" hat insgesamt sechs Folgen und startet ab dem 30. März mit jeweils einer neuen Episode pro Woche bei Disney Plus.

Diese Serien gibt es im März bei Amazon Prime Video

Upload - Staffel 2 ab 11. März

In der ersten Staffel von "Upload" konnten wir mitverfolgen, wie sich Nathan nach einem lebensgefährlichen Autounfall in einer digitalen Welt wiederfindet. Er hatte sich für den Upload zu Lakeview entschieden, einem digitalen Ort für nach dem Tod. Die ihm zugeteilte Service-Mitarbeiterin Nora kümmerte sich um ihn und half ihm, sich zurechtzufinden.

In der zweiten Staffel der Sci-Fi-Comedyserie soll es noch viel weirder werden. Neben Protobabys - ja, ihr habt richtig gelesen - befinden sich jetzt auch Menschen in Lakeview, mit denen man nicht gerechnet hatte.

Love Life - Staffel 2 ab 20. März

In "Love Life" geht es in jeder neuen Staffel um das komplette Liebesleben einer neuen Hauptfigur über mehrere Jahre. Deshalb spricht man hier übrigens auch von einer Anthologie-Serie. Man sieht als Zuschauer*in, wie die Hauptfiguren durch jede Beziehung und jeden Flirt mehr zu sich selbst finden, ohne, dass sie es selbst so wirklich mitbekommen. In der ersten Staffel drehte sich alles um Darby (Anna Kendrick), die zum Studieren nach New York kommt.

Die zweite Staffel zeigt das Leben von Marcus (William Jackson Harper), der sich nach vielen Jahren von seiner Frau trennt, mit der er eigentlich für immer zusammen bleiben wollte. Ihm fehlt der Boden unter den Füßen, er muss sich wieder zurechtfinden und will sie wiederfinden: die große Liebe. Klingt cheesy und natürlich auch echt kompliziert.

