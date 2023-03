Der Frühling kommt! Und mit ihm auch ein paar neue Serien. Was es Neues aus der Streaming-Welt gibt, erfährst du hier! 👇

Neu auf Disney+

The Mandalorian (Staffel 3) ab 1. März

Endlich! Die dritte Staffel von The Mandalorian ist da. Die Geschichte um den Söldner, der Baby-Yoda aufnimmt, geht weiter. Der Weg führt nach Mandalor, dem Heimatplaneten der Mandalorianer. Vielleicht kann unser einsamer Held da Vergebung für seine Fehler erlangen... Aber wie? Wir sind keine Fans von Spoilern, deswegen verraten wir nichts.

Little Demon (Staffel 1) ab 1. März

Für Fans von Gravity Falls, Solar Opposites oder Rick and Morty. Der Satan höchstpersönlich hat ein Kind, nämlich die 13 Jahre alte Chrissy. Die ist somit nicht nur ein Teenager in Delaware mit ganz normalen Teenager-Problemen, sondern auch der Antichrist.

Neu auf Netflix

You (Staffel 4, zweiter Teil) ab 9. März

Endlich kommt auch der zweite Teil der vierten Staffel! Joe Goldberg (Penn Badgley) ist, nachdem die Ereignisse in den USA nicht ganz so glatt gelaufen sind, nach London gezogen. Als Professor Jonathan Moore versucht er, möglichst unauffällig zu bleiben. Und das klappt eher... weniger gut. Wenn ihr genau aufpasst, könnt ihr im Trailer zum zweiten Teil der vierten Staffel vielleicht auch noch ein bekanntes Gesicht wiedererkennen...

Riverdale (Staffel 7) ab 30. März

Die gute Nachricht: Nicht mehr lange bis zur nächsten Staffel Riverdale! Die schlechte Nachricht: Es wird voraussichtlich die letzte sein.

Außerdem spielt die neue Staffel nicht mehr in der Gegenwart, sondern in den 1950er Jahren. Nur Jughead kann sich an die Gegenwart erinnern. Ob wohl alle offenen Fragen beantwortet werden? Wir werden sehen!

Neu in der ARD-Mediathek

Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz ab 16. März

Der Podcast mit Eva Schulz kommt jetzt auch als Serie! Jeden Donnerstag werden neue politische Themen mit verschiedenen Gästen erklärt und diskutiert. Ab dem 16. März geht's los!

Small Axe ab 18. März

In der Serie "Small Axe" werden verschiedene Geschichten erzählt, in denen POC (People of Colour) gegen den systematischen Rassismus in den USA kämpfen. Insgesamt gibt es fünf Folgen, die alle voneinander unabhängig und mit eigenen Charakteren sind.

Die Serie ist eigentlich von 2020, aber jetzt auch in der ARD-Mediathek zu sehen.

Neu beim ZDF

Der Schwarm

Die Ozeane sind nicht ungefährlich. Wie groß die Gefahr aus dem Meer aber wirklich ist, können die Wissenschaftler*innen in der ZDF-Serie noch nicht absehen. Geht es um ein riesiges Monster? Um einen multiresistenten Krankheitserreger? Und was, oder besser wer, steckt dahinter?

Seit dem 22. Februar sind die ersten Folgen der Serie nach dem Erfolgsroman von Frank Schätzing online und am 1. März kommen weitere dazu.

Hier gehts zur Serie "Der Schwarm"!

Neu bei Amazon Prime

Luden - Könige der Reeperbahn (Staffel 1) ab 03. März

Hamburg. Anfang der 1980er Jahre. Reeperbahn. Sex. Drogen. Disco. Und das alles in einer Serie: Sunnyboy Klaus Barkowsky will ins Geschäft in St. Pauli einsteigen und wird selbst ein Lude - also ein Zuhälter. Kurz gesagt: Die Konkurrenz ist davon nicht begeistert... Checkt hier den Trailer!

Die Gabe (Staffel 1) ab 31. März

Auf der ganzen Welt entwickeln junge Frauen die Fähigkeit, aus ihren Händen elektrische Blitze zu schießen. Niemand weiß, wieso das passiert. Darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum, wie sich das Machtgefüge auf der Welt verändert. Die Serie basiert auf dem Roman "The Power" von Naomi Alderman, der übrigens auch auf der Liste von Buchempfehlungen 2017 von Barack Obama stand.

Neu bei Sky/Wow

The Last of Us (Staffel 1) ab 6. März

In der krass erfolgreichen Serie mit Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) geht es um Joel und Ellie, die in einer postapokalyptischen Welt nach einer Pilzepedemie überleben müssen. Das ist nicht so einfach, weil die meisten Menschen mutiert und super gefährlich sind. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Videospielen, die auch schon total erfolgreich waren.

On demand können wir The Last of us schon gucken. Aber ab dem 6. März schaltet Sky die Serie auch für Sky Atlantic frei. Außerdem wurde die zweite Staffel offiziell bestätigt!

