Jetzt ist offiziell Herbst. Heißt für uns alle: Endlich ohne schlechtes Gewissen die Abende oder das Wochenende Serien durchsuchten. Im Oktober gibt's auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ & Co. jede Menge Seriennachschub.

Es kommen monatlich so viele neue Serien oder neue Staffeln auf den Streaming-Seiten raus. Unsere Highlights für den Monat Oktober gibt es hier für dich.

Neue Serien oder Staffeln im Oktober bei Netflix:

Life's a Glitch with Julien Bam - Staffel 1

Dass YouTuber nicht nur YouTube machen, ist klar. Dass ein YouTuber eine eigene Serie auf Netflix bekommt, ist dagegen neu. Julien Bam und sein Bruder Shawn Bu haben jetzt für Netflix eine vierteilige Serie produziert. Start ist der 21.10. Worum es in der Serie geht und wie die beiden Brüder auf den Trailer reacten, kannst du hier nachlesen:

Julien Bam bekommt eine Netflix-Serie

You - Du wirst mich lieben - Staffel 3

Keine Sorge, wir spoilern hier nix. Die Hauptstory kennst du aber bestimmt: Der scheinbar nette Buchladen-Manager Joe verliebt sich in eine Autorin und beginnt sie zu stalken. Die dritte Staffel kannst du dir am 15.10. reinziehen.

Locke & Key - Staffel 2

Bist du Fan? Dann kannste dich freuen. Denn neben der 2. Staffel, die jetzt am 22.10. startet, wurde auch schon eine dritte Staffel angekündigt. Die 1. Staffel war damals ein richtiger Geheimtipp.

Worum geht's: Die Serie begleitet drei Geschwister, die nach dem Mord an ihrem Vater in ein altes Haus ziehen. Hier finden sie magische Schlüssel, die ihnen die verrücktesten Kräfte und Fähigkeiten verleihen.

Neue Serien oder Staffeln im Oktober bei Amazon Prime:

Last One Laughing - Staffel 2

Krass, wie gehypt die erste Staffel von LOL war! Das Prinzip: Comedians werden für sechs Stunden in einen Raum gesperrt und man darf nicht lachen - nicht einmal lächeln! Horror!

Klar, dass es direkt eine 2. Staffel geben soll. Am 1. Oktober geht's los. Mit dabei sind dieses Mal: Klaas, Bastian Pastewka, Larissa Rieß, Tommi Schmitt, Anke Engelke, Max Giermann, Kurt Krömer, Annette Frier, Martina Hill und Tahnee. Ein Träumchen dieser Cast!

Neue Serien oder Staffeln im Oktober bei Disney+:

Broadchurch - Staffel 1-3

Ziemlich unterschätzte Krimi-Serie mit einem überragenden David Tennant und einer überragenden Olivie Colman in den Hauptrollen. Unterschiedlicher können die beiden gar nicht sein, aber umso besser harmonieren die beiden im Kriminal-Fall.

Worum geht's: An der Küste der britischen Kleinstadt Broadchurch wird ein Junge tot aufgefunden. Die beiden Kommissare müssen den Fall lösen und decken das ein oder andere Geheimnis aus dem Dorf auf... Am 6. Oktober auf Disney+.

What We Do in the Shadows - Staffel 1-2

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Film von Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit). Die Comedy-Horror-Serie ist im Stil einer Mockumentary gehalten - also eine Parodie von Doku-Serien. Es wird so getan, als wäre ein Kamera-Team mit dabei, die vier Vampire in ihrer WG begleiten und filmen. Stromberg, Modern Family funktionieren genauso, nur halt ohne Horror.

Der Film ist sau lustig, ein Blick in die Serie lohnt sich also! Geht los am 13. Oktober.

