Jetzt ist es offiziell: Der SPD-Politiker Olaf Scholz ist vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt worden. Aber was ist der neue Kanzler eigentlich für ein Mensch? Hier bekommst du fünf Facts zu Olaf Scholz, die ausnahmsweise (fast) nichts mit Politik zu tun haben.

Aber erst mal ein paar allgemeine Infos: Olaf Scholz wurde heute, also am 8. Dezember, vom Bundestag mit 395 Ja-Stimmen gewählt. Das hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gesagt. Olaf Scholz kann jetzt also ganz offiziell die Minister*innen benennen. Das war diese Woche schon ein größeres Thema, vor allem, weil Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird.

1. Erste Amtshandlung: Ab ins Möbelhaus?

Angela Merkel ist jetzt erst mal wortwörtlich raus. Sie muss ihr Büro an Olaf Scholz übergeben. Die frühere Bundeskanzlerin wurde damals gefragt, wie sie es einrichten möchte und hat sich für die eher schlichte Variante entschieden. Wie es bei Olaf Scholz aussehen wird, hat er noch nicht verraten - werden wir aber wohl bald erfahren.

SWR-Reporterin Milena in Berlin findet:

Scholz kann sich ja zumindest schon mal ein paar Gedanken zur Einrichtung machen. Er war ja als Vizekanzler schon oft da und kennt das Büro auf jeden Fall gut.

Falls er mit dem Gedanken spielt, ein paar Memes einzurahmen, hätte unser Meme-Team bestimmt ein paar Vorschläge.

2. Der Kanzler-Account: Was geht bei Olaf Scholz auf Social Media?

Der bisherige, persönliche Account von Olaf Scholz hat über 100.000 Abos bei Insta und folgt etwas mehr als 500 Leuten zurück. Vielleicht gibt es da sogar Gemeinsamkeiten mit deinen eigenen Abos, auf der Liste stehen nämlich unter anderem Joko und Klaas und Felix Lobrecht.

Mit seinem neuen Amt wurde ihm aber auch der Kanzler-Account übergeben: @bundeskanzler. Der hat 1,8 Millionen Abos und folgt selbst 81 sehr offiziellen Seiten wie anderen Politiker*innen und Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder den United Nations.

Die Fotos und Beiträge von Angela Merkel existieren übrigens (bisher) auch weiterhin unter @bundeskanzlerin.

3. Wie fit ist Olaf Scholz und was hört ein Kanzler beim Sport?

Olaf Scholz will offensichtlich fit sein für seinen neuen Job und trinkt deshalb seit einem Jahr keinen Alkohol mehr und joggt dafür regelmäßig.

Der zukünftige Kanzler verzichtet beim Joggen allerdings sowohl auf Musik als auch auf Fitnesstracker. Dass er seine Laufroute mal auf Insta teilt? Also eher unwahrscheinlich.

4. Das isst der neue Kanzler am liebsten

SWR-Reporterin Leonie aus Berlin weiß das:

Olaf Scholz hat verraten, dass er gerne mit seiner Frau zusammen kocht und die beiden sich dabei abwechseln. Sein Lieblingsessen sind - wie er mal gesagt hat - Königsberger Klopse.

Das kann die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bestätigen:

5. Seine Unterschrift ist jetzt schon berühmt

Den Koalitionsvertrag haben sich scheinbar alle sehr genau angeschaut. Zumindest gab es zur Unterschrift von Olaf Scholz jede Menge Memes. Ob er auch weiterhin so viele Meme-Vorlagen liefern wird wie seine Vorgängerin? Mal sehen. Zumindest die Unterschrift geht aber schon mal in die Meme-Geschichte ein.