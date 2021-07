Beim Zeitfahren kämpfte der deutsche Radfahrer Nikias Arndt gerade um eine Medaille, als es passierte: Ein Mitglied des deutschen Teams beleidigt afrikanische Sportler rassistisch.

Triggerwarnung: Im folgenden Artikel geht es um Rassismus und Gewalt.

Um Nikias Arndt im Wettkampf anzufeuern, rief Sportdirektor Patrick Moster: "Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber! Komm!"

Wem gilt die rassistische Anfeuerung?

Wen der Betreuer damit meinen könnte, ist relativ offensichtlich. Denn: Zu diesem Zeitpunkt fuhren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und der Algerier Azzedine Lagab vor dem deutschen Fahrer Arndt.

Live im TV übertragen!

Die Szene wurde live im TV übertragen. ARD-Kommentator Florian Naß konnte kaum fassen, was er da hörte. Er sagte: "Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerade gerufen hat, war das total daneben. Aber sowas von daneben!"

Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch. Pardon, da fällt mir nichts ein.

Moster entschuldigt sich

"Es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann mich nur für die getätigten Worte entschuldigen", sagte Moster der Presse-Agentur SID nach dem Rennen und bekräftigte: "Es ist momentan sehr viel Stress und Hektik - das ist aber keine Entschuldigung. Das darf nicht passieren."

Rassismus nach EM-Finale: Diese Reaktionen zeigen, warum der Kniefall und "Black Lives Matter" so wichtig sind

"Das Team D steht für Toleranz"

Die deutschen Radprofis und auch der Deutsche Olympische Sportbund machten sofort klar, dass sie solche Aussagen nicht dulden. Es heißt: "Das Team D steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben!"

Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel.

Der Deutsche Olympische Sportbund will noch heute mit Moster über das, was passiert ist, sprechen.

Die Szene im TV: