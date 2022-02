Deutschland3000 - Parshad, was hast du aus deinem Burnout gelernt?

Ich respektiere sie krass, weil ich denk mir so: Du bist hierhergekommen nach Deutschland. Du konntest nicht mal die Sprache vor über 30 Jahren. Du hast so viel Leid erleben müssen. So viele Brüder verloren da drüben und du hast es trotzdem geschafft. Meine Mutter ist auch selbstständig. (…) Und sie hat zu mir gesagt: Krass, dass du an deinen Träumen festgehalten hast, weil im Iran musste sie ihren Traum aufgeben, Künstlerin zu werden.