Die Antibabypille war lange eines der beliebtesten Verhütungsmittel. In den letzten Jahren gibt es aber immer mehr Kritik. Es geht unter anderem um zu krasse Nebenwirkungen und die Frage, ob die Pille heute noch zugelassen werden würde. Mai Thi von maiLab hat die häufigsten Fragen in ihrem neuen Video wissenschaftlich geklärt.

Die Pille wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Sie hat sich in der Zeit immer wieder verändert und wurde weiterentwickelt. Der Begriff meint also nicht ein einziges Medikament mit einer bestimmten Zusammensetzung, das von nur einer Firma kommt. Es gibt inzwischen zahlreiche Pillen-Arten mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Konzentrationen, die verschiedenen "Generationen" zugeordnet werden. Eine Sache, die sich über die Jahre auch weiterentwickelt hat, ist die Diskussion darum - zum Beispiel, wenn es um diese beiden Punkte geht:

Nebenwirkungen bei der Pille

Die Liste an Nebenwirkungen bei der Antibabypille ist lang, die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Teilweise kommt es auch hier auf die Zusammensetzung an. Die gefährlichste mögliche Nebenwirkung: das erhöhte Thromboserisiko. Denn so etwas kann tödlich enden. Genauer erklärt das Mai Thi oben im Video. Ein großes Problem: Viele Frauen finden, dass über die Vor- und Nachteile der Pille oft gar nicht so genau aufgeklärt wird.

Warum gibt es keine Pille für den Mann?

Tatsächlich gibt es einen Ansatz für eine hormonelle Verhütung bei Männern. Eine Studie dazu wurde aber vorzeitig abgebrochen - wegen der Nebenwirkungen, die Probanden hatten. Interessant dabei: Viele dieser Nebenwirkungen findet man auch im Beipackzettel der Antibabypille - Stimmungsschwankungen, Hautprobleme usw. Im Video erklärt Mai Thi auch, warum dieser Studienabbruch trotzdem relativ wenig mit den eigenen Aussagen der Probanden zu tun hatte.

Im Video geht's außerdem darum, wie die Pille überhaupt funktioniert, welche Unterschiede es zwischen "Mikropillen", "Minipillen" und den verschiedenen Generationen gibt, welche nicht-hormonellen Verhütungsmöglichkeiten möglich sind und ob die Pille heute noch zugelassen werden würde.