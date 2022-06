„Pride Month heißt mehr, als Regenbogenflaggen raushängen“

auf Whatsapp teilen

Der Juni ist der „Pride Month“ - der Monat, in dem die LGBTQI*-Community im Vordergrund steht. In dem auf Probleme aufmerksam gemacht werden soll. Es ist aber auch der Monat, in dem Firmen versuchen, ordentlich Geld zu machen. Yannick aus dem DASDING-Team findet: Genau das ist das Problem.