auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Glücklich zu sein ist eine Einstellungssache? Glückstagebücher und Co. machen uns auch an 'nem grauen Herbsttag happy? Solche Sachen liest man ja immer mal wieder auf Social Media...Psychologin Pia vom funk-Format "psychologeek" hat’s getestet und erklärt in ihrem neuen Video, was sie aus wissenschaftlicher Sicht davon hält.