An einem Unfallort zu gaffen, ist nicht nur daneben, sondern auch gefährlich. Die Johanniter haben sich deswegen etwas überlegt, um Gaffer abzuschrecken.

Immer wieder würden die Rettungskräfte der Johanniter erleben, dass ihre Arbeit durch Schaulustige behindert werde, heißt es in der Meldung der Johanniter. Durch Handys und Social Media sei die Problematik noch größer geworden. „Das muss sich ändern, denn oft entscheiden schon wenige Minuten über Leben oder Tod“, schreibt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.

QR-Code: „Gaffen tötet!“

Mit einem QR-Code, der an Rettungfahrzeugen oder an der Ausrüstung der Retter angebracht werden kann, sollen Schaulustige abgehalten werden, die Fotos oder Videos machen wollen. Der QR-Code löst auf dem Handy einen automatischen Warnhinweis „Gaffen tötet!“ aus. So soll Gaffern ihre Tat direkt bewusst gemacht werden. Das Pilotprojekt wird in den nächsten Monaten in Berlin getestet.