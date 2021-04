auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Der muslimische Fastenmonat Ramadan ging diese Woche los. Wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Jahr in Folge nicht in normalem Umfang. Was sich verändert hat und wie das für einen Muslim ist, hat uns Bilal aus Tübingen erzählt.