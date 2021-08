Die neue Coronaverordnung für Rheinland-Pfalz steht: Es geht unter anderem um eine Testpflicht bei Veranstaltungen oder Restaurantbesuchen, allerdings gibt es Ausnahmen für Schüler.

Die Regierung in Rheinland-Pfalz macht jetzt das in der neuen Verordnung, was die Bundesländer mit der Kanzlerin Angela Merkel schon vorab beschlossen haben: Ab einer Inzidenz von 35 gilt eine Testpflicht für Ungeimpfte. Wer nicht geimpft ist oder eine Corona-Infektion überstanden hat, braucht einen negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test - und zwar für den Innenbereich von Restaurants, Bars oder auf Konzerten. Auch für Besuche im Krankenhaus, in Fitnessstudios oder Hotels brauchen Ungeimpfte einen negativen Test. Genauso wie für sogenannte körpernahe Dienstleistungen - also wenn du zum Friseur oder ins Nagelstudio gehst.

Keine Extra-Tests bei Schülern

Schülerinnen und Schüler müssen aber nicht extra einen Test machen, wenn sie irgendwo hin wollen. Sie werden schließlich regelmäßig in den Schulen getestet. Außerdem will die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, dass sich auch Menschen ab zwölf Jahren einfach gegen Corona impfen lassen können - wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Impfen lassen kann man sich dann in Arztpraxen, in Impfzentren oder in Impfbussen. Außerdem soll es am letzten Wochenende der Sommerferien einen Impftag geben - gerade auch für Schüler und deren Verwandten.

Das gilt für Studenten in Rheinland-Pfalz

An den Hochschulen und Unis in Rheinland-Pfalz soll es im Wintersemester wieder mehr Vor-Ort-Veranstaltungen geben. Das dürfte vermutlich vor allem die Erstsemester der vergangenen drei Semester freuen, die ja noch nie oder kaum vor Ort waren. Allerdings gilt auch hier: Wer nicht geimpft ist oder Corona bereits hatte, muss einen negativen Test mitbringen. Am Sitzplatz kann möglicherweise die Maske abgenommen werden - wenn die Plätze weit genug auseinander liegen.