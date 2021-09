500.000 Euro Gewinn - Kioskbesitzer klaut Kundin Rubbellos in Italien

Ein Kioskbesitzer in Neapel soll einer Kundin ihr Gewinnlos geklaut haben. Die Frau wollte eigentlich nur ihren Gewinn überprüfen lassen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Los.

Nach italienischen Medienberichten soll sich folgendes abgespielt haben: Eine ältere Frau kauft zwei Rubbellose. Eins ist eine Niete, das andere ein Hauptgewinn: 500.000 Euro. Die Frau ging am Freitag in einen Kiosk in der italienischen Stadt Neapel, um sich den Gewinn bestätigen zu lassen.

Flucht mit Motorroller und geklautem Los durch Neapel

Ein Shop-Mitarbeiter tat das auch und es stellte sich heraus: Der Gewinn ist echt. Weil der Geld-Gewinn aber so hoch war, ging er zum Chef. Der Ladenbesitzer soll dann das Los genommen haben und mit seinem Motorroller geflohen sein.

Die Polizei suchte den Mann zwei Tage lang. Am Sonntag wurde er dann am Flughafen in Rom geschnappt. Den Berichten zufolge wollte er auf die Kanarischen Inseln fliegen. Das Gewinnlos konnte die Polizei allerdings nicht bei ihm finden.

Gewinn auszahlen für andere jetzt unmöglich

Ob die Frau das Los zurückbekommt, ist unklar. Die Lottogesellschaft hat allerdings vorgesorgt, damit niemand anderes die 500.000 Euro bekommt. Die Lose sind nummeriert, alle Nummern, die im Kiosk des Festgenommenen verkauft wurden, sind für mögliche Gewinnauszahlungen gesperrt worden.

