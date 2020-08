"Scheidungskinder sind arm dran" - ist oft die erste Annahme. Aber ist das wirklich so? Ich habe mit Maxi, Felix und Eddie darüber gesprochen, wie es ihnen mit der Scheidung der Eltern geht und ob sie wirklich "so arm dran" sind.

Ich habe zum ersten Mal bewusst ein Scheidungskind kennengelernt, als ich beim Schulwechsel in der 5. Klasse war. Wie genau ich mitbekommen hatte, dass die Eltern meines Mitschülers getrennt sind, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, das ich hatte: Mitleid.



"Dieses arme Kind hat keine richtige Familie mehr, es muss grausam sein", dachte ich. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieben und die Familie kaputt geht.

Scheidungskinder taten mir leid

Dieses Mitleid hielt aber nicht lange an. Je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir: Meine Eltern sind auch nicht glücklich. Und wir von der „happy family“ meilenweit entfernt.

Als ich gerade 20 war und mein Studium angefangen hatte, haben sich meine Eltern dann mit großem Knall getrennt. Nach dem Trennungsjahr war die Scheidung durch.

Beziehungsunfähig durch Trennung Deiner Eltern?

Und heute denke ich: Das hätte viel früher passieren müssen. Dann hätte meine Beziehung zu meinem Vater vielleicht auch nicht so sehr gelitten. Und ich bezweifle, dass es als Erwachsene einfacher ist, eine Trennung der Eltern zu verkraften, als als Kind, das in die neue Situation hineinwachsen kann. Für mich hat es sich anfangs angefühlt, als wäre das bisherige Familienleben eine Lüge.

Scheidungskind sein, ist heute nichts Besonderes mehr

Allein im letzten Jahr haben sich die Eltern von mehr als 120.000 Kindern in Deutschland scheiden lassen (Quelle: Statista). Das sind ungefähr so viele Menschen, wie Trier Einwohner hat. Kinder und Volljährige, deren Eltern nicht verheiratet waren, sind da noch nicht einmal erfasst.



Und im kommenden Jahr könnten es mehr werden - der Corona-Lockdown hat wohl einigen angeknacksten Beziehungen den Todesstoß gegeben.



Ich habe mit einigen Scheidungskindern gesprochen. Mit Kollegen und Kolleginnen aus der Redaktion (ich habe seitdem das Gefühl, es ist in der Medienbranche fast unnormal, KEIN Scheidungskind zu sein), mit Freunden und auch mit Fremden. Und eins hat eigentlich keiner gesagt: Ich wünschte, meine Eltern wären noch zusammen.

Da ist oft dieser Gedanke: Ich will es besser machen

Über Instagram habe ich Felix gefunden. Er benutzt den Hashtag „Scheidungskind“ öfters in seinen Posts, geht sehr offen mit dem Thema um. Er erzählt mir, dass er noch sehr klein war, als seine Eltern sich haben scheiden lassen. Er wächst bei seiner Mutter und Oma auf, die Beziehung zu seinem Vater ist ziemlich schlecht. Kommt er ihn für die gemeinsamen Wochenenden abholen, will Felix nicht mit.

Ich erinnere mich an Situationen, wo ich partout nicht wollte und geweint habe. Und er gesagt hat: Aber jetzt ist mein Wochenende, jetzt komm doch mit […] Und meine Mutter schweren Herzens gesagt hat „Na geh doch mit!" Felix, Scheidungskind

Erst langsam wird die Beziehung besser. Felix hat recht jung geheiratet und heute selbst zwei Kinder. Er hat mir erzählt, dass er oft Angst hat, dass ihm das gleiche Schicksal droht, wie seinem Vater. Eine Trennung, die die Beziehung zu seinen Kindern zerstören könnte. „Es ist wie ein Damokles-Schwert, dass über einem schwebt“, so beschreibt Felix seine Angst.



Aber Felix will aus seiner Geschichte lernen: Er strengt sich noch mehr an, ein guter Vater und Ehemann zu sein, damit ihm das nicht passiert.

"Ich habe heute zwei Familien"

Auch Eddie aus Stuttgart hat die Scheidung seiner Eltern miterlebt, auch er wächst bei seiner Mutter auf. Aber anders als Felix, ist die Beziehung zu seinem Vater gut. Der baute sich recht schnell mit einer anderen Frau und deren Söhne ein neues Leben auf. Eddies Mutter ist bis heute Single.



Eddie wirkt wie ein grundsätzlich positiver Mensch. Klar, die Trennung war für ihn nicht einfach. Er war damals acht und hat das alles nicht so richtig verstanden. Aber ich hatte das Gefühl, er versucht in allem das Gute zu sehen. Er ist nicht traurig, dass er sich manchmal aufteilen muss. Für Weihnachten, Geburtstage und so weiter: „Ich habe eben zwei Familien, ist doch geil!“, sagt Eddie.

Was ihn eher belastet, ist die Beziehung zwischen seinen Eltern. Die ist auch heute noch angespannt.

Was eine Trennung wirklich blöd macht, ist, dass man seine Eltern zerstritten sieht. […] Es wäre schön, wenn sie sich wenigstens normal unterhalten könnten. Eddie, Scheidungskind

Trennungen sind nicht immer schlecht

Den Satz würde Maxi wahrscheinlich dick unterstreichen.



Sie ist 27, Scheidungskind und selbst geschieden. Ihre beiden Kinder leben hauptsächlich bei ihr. Der Kontakt zu ihrem Ex-Mann ist angespannt. Dabei wollte Maxi eigentlich, dass es bei ihr anders läuft.



Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie 16 ist, also relativ spät. Aber richtige Liebe war da schon länger nicht mehr, meint Maxi.



Maxi selbst heiratet mit Mitte 20, bringt ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, mit ihrem Mann bekommt sie ein weiteres. Aber die Ehe ist nicht wirklich das, was sie sich vorstellt. Aus mehreren Gründen, die sie nicht weiter benennt, will sie sich scheiden lassen. Er ist davon wenig begeistert, muss es aber akzeptieren

Es ist natürlich keine leichte Entscheidung, aber wenn es einfach nicht funktioniert, dann empfinde ich es als richtig, wenn man sich trennt und versucht, den Kindern zuliebe, normal miteinander umzugehen. Maxi, Scheidungskind

Den Glauben an die Liebe hat Maxi nicht verloren. Aber sie glaubt heute, dass es eben nicht nur die EINE Person für ein ganzes Leben sein muss.

Vorurteilscheck: Ich bin Scheidungskind – who cares?

Im Netz, in Filmen, im Freundeskreis - überall schnappt man immer mal wieder Vorurteile auf, die es gegen uns Scheidungs- und Trennungskinder gibt. Wir sind Beziehungsgestört, bekommen doppelt so viele Geschenke und haben Vertrauensprobleme.



Stimmt das?



