„Schreib mir, wenn du zu Hause bist“ - wie oft hast du das schon zu jemandem gesagt? Nach dem Mord an der 33-jährigen Sarah aus England teilen Frauen online Erfahrungen mit Übergriffen, Gewalt und Ängsten. Und stellen fest: Wir sollten diesen Satz gar nicht mehr sagen müssen.

In diesem Artikel geht es unter anderem um einen Mordfall und um (sexualisierte) Gewalt gegenüber Frauen. Lies den Artikel nicht, wenn du befürchtest, dass dich diese Themen triggern könnten oder hol' dir jemanden dazu, der sich den Beitrag zusammen mit dir anschaut. Ganz unten im Artikel findest du außerdem eine Liste mit Hilfsangeboten, an die du dich wenden kannst.

Sarah ist am Abend des 3. März in London verschwunden. Sie hatte sich von der Wohnung einer Freundin aus auf den Heimweg gemacht, ist dort aber nie angekommen. Das letzte Lebenszeichen von ihr soll das Foto einer Überwachungskamera sein, das sie auf dem Heimweg zeigt. Darauf trägt sie helle, bunte Kleidung und hält ihr Handy in der Hand. Der Fall ging nicht nur durch die britische Presse, die Aufrufe zu Hinweisen wurden zwischenzeitlich auch von bekannten Influencer*innen und Promis in sozialen Medien geteilt.

Ein paar Tage später hat die Polizei eine Leiche gefunden. Die Polizei bestätigte schließlich, dass es sich dabei um Sarah handelt. Sie wurde auf dem Weg nach Hause entführt und ermordet - tatverdächtig ist ein Londoner Polizeibeamter.

Umfrage in Großbritannien zeigt: Fast alle Frauen wurden in ihrem Leben schon mal sexuell belästigt

Der Fall hat in mehreren Ländern, vor allem aber in Großbritannien, eine Diskussion über Sicherheit von Frauen ausgelöst - online und offline. Es gab in den letzten Tagen viele Postings, in denen Frauen von ihren Erfahrungen sprechen - oder Tipps geben, welche Vorkehrungen sie treffen, wenn sie irgendwo alleine sind. In London hat außerdem eine Mahnwache stattgefunden.

Gestützt wird diese ganze Diskussion nicht nur von dem aktuellen Fall, sondern auch von Statistiken: Bei einer Umfrage der Organisation UN Women UK haben 97% aller Frauen zwischen 18 und 24 Jahren angegeben, schon mal sexuell belästigt worden zu sein. Über alle Altersgruppen hinweg sagen 80% der Frauen, dass sie schon mal an einem öffentlichen Ort belästigt wurden. Claire Barnett, die Geschäftsführerin der Organisation, hat daraufhin gesagt:

Wir sehen, dass junge Frauen ihr Verhalten durchgehend anpassen, um nicht angegriffen zu werden (...) UN Women UK Geschäftsführerin Claire Barnett

Noch mehr Zahlen und Daten dazu findest du zum Beispiel auch hier im Posting der Journalistin und Moderatorin Jennifer Sieglar.

Auch wenn im folgenden Text und den Beiträgen, die aktuell geteilt werden, immer von "Frauen" die Rede ist, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nicht nur Cis-Frauen (also Personen, denen das weibliche Geschlecht zugeteilt wurde und die sich auch damit identifizieren), sondern alle Menschen, die sich als Frauen oder möglicherweise auch als nicht-binär identifizieren, gemeint sind.

„We are all Sarah“, „Text me when you get home“ und „Reclaim the Streets“

In den letzten Tagen gab es viele Postings zu #WeAreAllSarah („Wir sind alle Sarah“), „Text me when you get home“ („Schreib’ mir, wenn du zu Hause bist“) oder „Reclaim the Streets“ („Holt euch die Straßen zurück").

Einer der Beiträge, der mit am häufigsten international geteilt wurde und dir vielleicht auch schon begegnet ist, ist der hier:

In der Caption heißt es:

„Wir haben alle unseren Live-Standort geteilt. Wir haben alle unsere Schuhe gewechselt. Wir haben alle unsere Schlüssel zwischen unseren Fingern gehalten. Wir haben alle telefoniert - oder so getan. Wir haben alle unsere Haare im Mantel versteckt. Wir sind alle dunkle Straßen langgerannt. Wir sind alle in Gedanken unsere Flucht-Routen durchgegangen.“

Lucy Mountain stellt außerdem fest: „‚Schreib’ mir, wenn du zu Hause bist xxx‘ ist eine Standard-Prozedur unter Frauen. Auto-Pilot.“

Alleine auf dem Heimweg - wie soll man sich schützen?

Lucy Mountain beschreibt verschiedene Maßnahmen, auf die Leute zurückgreifen, wenn sie sich alleine auf den Heimweg machen. Im Netz stellen aber viele fest: Sarah hat das doch auch gemacht.

In einem Posting heißt es zum Beispiel: Sarah habe "vernünftige" Schuhe getragen, habe mit ihrem Freund telefoniert, sei an beleuchteten Straßen gelaufen und habe helle Kleidung getragen. Sie hat alle Regeln befolgt und das hat sie trotzdem nicht gerettet.

In vielen Postings wird auch diskutiert, warum Frauen überhaupt ihr Verhalten anpassen müssen, um nicht belästigt zu werden - sollte es stattdessen nicht "normal" sein, eine Straße entlanglaufen zu dürfen, ohne Angst zu haben?

Gleichzeitig haben auf Twitter auch Männer gefragt, was sie tun können, um zu helfen. Mehr dazu zum Beispiel hier:

Diskussion um Sicherheit von Frauen - „aber was ist mit Männern?“

Zwischen vielen unterstützenden Aussagen tauchen auch immer wieder kritische Fragen auf: Warum geht es hier nur um Frauen und nicht um Männer?

Fakt ist: Natürlich erleben auch Männer (sexualisierte) Gewalt. Natürlich darf das nicht heruntergespielt werden. Und natürlich kann hier bei den Vorwürfen nicht verallgemeinernd von „allen Männern“ gesprochen werden. Die vielen Erfahrungsberichte, die Statistiken - und die furchtbaren Fälle wie der von Sarah zeigen aber: Es gibt hier ein Problem.

In diesem Posting heißt es dazu zum Beispiel:

„Niemand denkt wirklich, dass es hier um alle Männer geht. Es sind einfach nur zu viele Männer. Es sind genug Männer, um Angst zu haben. Es sind genug Männer, dass 97% der Frauen eine Geschichte haben. Es sind genug Männer, um das zu einem sozialen Problem zu machen, nicht zu einem persönlichen."

Links und Hinweise, die im Netz rumgehen, wenn du dich auf dem Heimweg unwohl fühlst oder glaubst, in Gefahr zu sein:

Hier ein paar Tipps von einem Kriminaloberkommissar (WICHTIG: Wähle bei Gefahr die 110!)

Kennst du das "Heimwegtelefon"? Hier kannst du nachts anrufen, wenn du dich auf dem Heimweg unwohl fühlst. Weitere Informationen und die Telefonnummer findest du hier.

Und viele Menschen im Netz waren überrascht von diesem Tipp:

Sowohl bei iPhones als auch bei verschiedenen Android-Handys gibt es die Option, eine Art Notruf einzurichten. Wenn du das gemacht hast und du je nach Einstellungen zum Beispiel den Sperrknopf mehrmals hintereinander drückst, ertönt bei manchen Handymodellen ein Ton, dein Standort wird an eine Person deiner Wahl geschickt oder es wird ein Notruf abgesetzt.