Welche Serien 2021 auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co. starten oder weitergehen, haben wir für dich hier zusammengefasst. Mit dabei: Neue Marvel-Serien, wie WandaVision, oder auch die teuerste Serie ever: der Herr der Ringe!

Das ist die ultimative Liste der Serien, die 2021 neu starten oder mit neuen Staffeln weitergehen:

👉 Diese Serien starten 2021 auf Netflix

Tribes of Europa - 1. Staffel

Eine weitere deutsche Netflix-Produktion ist "Tribes of Europa". Das sechsteilige Sci-Fi-Abenteuer ist sogar von den Produzenten der deutschen Netflix-Serie "Dark".

Worum geht's: Die Geschichte von "Tribes of Europa" spielt in einem postapokalyptischen Europa im Jahr 2074. Im Jahr 2074 ist Europa in zahllose kleine Ministaaten – sogenannte "Tribes" – zersplittert, die um die Vorherrschaft kämpfen. Die drei Geschwister Kiano (gespielt von Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed) sind Teil des Krieges und sind gezwungen, ihre eigenen Wege zu finden.

Am 19. Februar beginnt das Abenteuer.

Riverdale - 5. Staffel

Als wäre das letzte Schuljahr an der High School nicht schon kompliziert genug, mussten sich Archie, Betty, Jughead und Veronica auch noch mit Liebesdramen und seltsamen Videokassetten auseinandersetzen, die in Riverdale aufgetaucht sind. Auf den Videos sind die gruseligsten Szenen zu sehen und scheinbar sogar ein Mord! Die New York Times soll das mit „Eine verrückte Show für eine verrückte Zeit“ kommentiert haben. Hauptdarstellerin Lili Reinhart sagt: „Ich muss schon sagen, euch erwartet eine wilde Staffel.“

Kannst du ab dem 21. Januar streamen.

Disenchantment - 3. Staffel

Mit "Disenchantment" hat Simpsons-Macher Matt Groening erstmals eine Serie erschaffen, bei der die menschlichen Charaktere fünf statt vier Finger besitzen. Davon abgesehen ist die mittelalterlich angehauchte Serie einfach nur unglaublich witzig - vorausgesetzt man mag Matt Groenings Humor. Am 15. Januar geht's schon los!

👉 Diese Serien starten 2021 auf Disney+

Marvel-Serien: WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier

Jap, so langsam wird's deutlich: Disney setzt voll auf Serien. Und zwar für ihren eigenen Streaming-Dienst Disney+. Nach dem Mega-Erfolg von "The Mandalorian" gibt's 2021 'ne Menge Futter aus dem Marvel-Universum. Los geht's im Januar mit der Serie "WandaVision".

Elizabeth Olsen spielt in der Serie Wanda Maximoff, im Marvel-Universum auch bekannt als Scarlet Witch. Mit dem Androiden Vision (gespielt von Paul Bettany) lebt sie in einer kleinen Vorstadt - doch die Idylle trügt. Disney Plus erklärt, dass hier die klassische Sitcom mit dem Marvel Cinematic Universe verbunden wird. Die Serie soll in direkter Verbindung zu anderen Marvel-Filmen stehen, die Episoden werden wohl nach und nach erscheinen, die erste am 15. Januar.

Eine weitere Serie ist "The Falcon and the Winter Soldier". Eigentlich kennen wir diese beiden Superhelden aus dem Filmuniversum "Marvel Cinematic Universe" (MCU). "Falcon" und der "Winter Soldier" waren aber dort bisher eher Nebencharaktere. Jetzt bekommen beide ihre eigene Serie. Start ist der 19. März.

Und: Loki (Tom Hiddleston) aus Thor bekommt mit "Loki" auch seine Serie. Geplant ist Frühjahr 2021.

Kleines Problem: Marvel-Chef Kevin Feige hat in einem Interview verraten, dass Marvel-Fans die Disney+-Serien anschauen müssen, um die weiteren Marvel-Filme aus dem MCU zu verstehen.

KEVIN FEIGE Says MARVEL Fans Will Need to Watch Disney+ Series to Understand Future MCU Movies https://t.co/7y44LAEIjR https://t.co/73yqzIaUn4 ComicBook NOW!, Twitter, 7.11.2019, 18:45 Uhr

Uuuuuuuuuund... "What If…?" soll auch noch im Sommer 2021 auf Disney+ starten. Sie basiert auf einer Marvel-Comicreihe, die alternative Szenarien und Entwicklungen zeigt. Sie stellt also immer die Frage: "Was wäre, wenn ...?" Zum Beispiel: Captain America ist in "What If...?" kein Mann, sondern eine Frau.

The Book of Boba Fett

In einer Post-Credit-Scene in der letzten Folge "The Mandalorian" wurde es angekündigt: Boba Fett aus dem Star Wars-Universum bekommt eine eigene Serie. Der Erfolg von „The Mandalorian“ hat Disney gezeigt, dass die Leute immer guten Star Wars-Content wollen – und Disney hat schon weitere Pläne. Das Ziel: Ein ähnliches Universum aufzubauen, wie Marvel Cinematic Universe. Alles soll zusammenhängen. Neben Mandalorian und Boba Fett bekommt auch Ahsoka Tano eine eigene Serie, die dann alle zu einem großen Finale führen sollen. Start ist der Dezember 2021.

👉 Diese Serien starten 2021 auf Amazon Prime

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Wer musste in der Schule auch alles das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" lesen? Darin erzählt Christiane F. die Geschichte von ihrem Abstieg in die Drogenszene im Berlin der 70er Jahre. Mit 12 Jahren beginnt sie sich zu prostituieren, um sich Drogen kaufen zu können. Das Buch beschönigt nichts und schildert detailliert ihr Leben. 1981 gab's bereits eine Verfilmung des Stoffes, die damals für einen ziemlich großen Skandal gesorgt hat, da zum Beispiel ihr kalter Entzug sehr realistisch dargestellt wurde. Jetzt soll es ein Serien-Remake geben.

Die deutsche Serie soll radikal sein und Aspekte aufgreifen, die in dem Film vernachlässigt worden sind, so die Drehbuchautorin Annette Hess in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Die Geschichte von damals habe auch viel mit der heutigen Zeit zu tun, so Hess:

Heute werden alle vegan und trinken Mineralwasser und büffeln wie die Bekloppten für ihren Master. Also, diese Form der Selbstoptimierung von jungen Leuten [...] kann man auch als Sucht bezeichnen [...].

Los geht's am 19. Februar. Acht Folgen soll's geben.

Neue Serien im Januar 2021

Herr der Ringe

Die wohl teuerste Serie aller Zeiten! Ganze 500 Millionen US-Dollar soll Amazon für die ersten beiden Staffeln (ja, Staffel 2 ist schon bestätigt) der "Herr der Ringe"-Serie hingelegt haben. 250 Millionen davon seien nur für die Rechte an dem Stoff drauf gegangen!

Wichtig: Die Serie soll kein Remake sein. Es soll vielmehr eine Art Prequel-Serie werden, also sich auf Ereignisse VOR der "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" beziehen. Und zwar 3000 Jahre vor Frodos Reise zum Schicksalsberg.

Was wir wissen: Es wird wieder in Neuseeland gedreht - der Heimat von "Herr der Ringe"! Und der Schauspieler Will Poulter ("Wir sind die Millers", "Maze Runner" oder "Midsommar") musste seine Teilnahme aus terminlichen Gründen leider wieder absagen. 5 Staffeln soll es insgesamt geben. Weitere Spin-offs sind natürlich möglich.

Geplant ist Ende 2021. Hoffentlich wirklich.

👉 Diese Serien starten 2021 auf Sky

The Walking Dead - Staffel 11

Die finale Staffel... Eigentlich hätte sie schon im Oktober 2020 starten soll, coronabedingt wurde die Produktion aber unterbrochen und auf dieses Jahr verschoben. Die Fans müssen aber nicht traurig sein, denn: Die Staffel wird statt 16 24 (!) Folgen haben und sich auf 2 Jahre verteilen. Außerdem sind bereits mehrere Spin-offs geplant und drei Filme mit Rick Grimes schon bestätigt. So ganz ohne Zombies wäre es ja auch langweilig.

Diese Serien starten VIELLEICHT 2021:

Damit wir dir hier keine Serie für 2021 vorstellen, die es dann DOCH nicht ins Jahr schafft, packen wir hier einfach unter diese Kategorie alle Serien, die sehr wahrscheinlich dieses Jahr starten:

Stranger Things Staffel 4 (Netflix)

Das Boot Staffel 3 (Sky)

Haus des Geldes Staffel 5 (Netflix)

Babylon Berlin Staffel 4 (Sky & ARD)

The Boys Staffel 3 (Amazon)

How to sell drugs online (fast) Staffel 3 (Netflix)

Grey's Anatomy

The Witcher Staffel 2 (Netflix)

VIKINGS: VALHALLA (Amazon)

