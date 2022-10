Die Serienhighlights im Oktober auf Netflix, Disney Plus, Sky und Co.

Zombies, Barbaren, Jedi - im Oktober ist viel los, serienmäßig. Schnapp dir 'ne Decke und was zum Snacken und klick dich durch unsere Serienhighlights.

Bock auf Gruseln, Bock auf Geschichte, Bock auf ein ganz anderes Universum? Diesen Monat findest du bei den Streamingdiensten alles davon.

Im Oktober neu auf Netflix

Derry Girls - Staffel 3, ab 7. Oktober

Die Derry Girls (und James) sind zurück! Es kommt die dritte (und letzte) Staffel der Mädelsgang aus Derry ab dem 7.10.22 auf Netflix. Dabei sind natürlich neben Nicola Coughlan auch die besten Outfits aus den 90ern.

Gänsehaut um Mitternacht - ab 7. Oktober

Es gibt einfach keine passendere Zeit für eine neue Horrorserie als den Halloween-Monat Oktober. Am 7. Oktober startet „Gänsehaut um Mitternacht“. Die Story basiert auf einem Roman von Christopher Pike und spielt in einem Hospiz für unheilbar kranke, junge Menschen, die dort gemeinsam ihre Tage verbringen. Nachts kommt allerdings ein geheimer Club zusammen, der behauptet, Geister erschaffen zu können…

Liebe macht blind - Staffel 3, ab 19. Oktober

Zu gruselig? Dann einmal kurz durchatmen mit der neuen Staffel des Trash-TV-Formats „Liebe macht blind“. In der Dating-Show quatschen die Teilnehmenden durch Wände getrennt miteinander, dürfen sich aber weder sehen noch sonst irgendwie begegnen. Wenn sie sich füreinander entscheiden, verloben sie sich und sehen sich dann zum allerersten Mal. Nach einer Dating-Phase im Real Life entscheidet sich das Couple dann vor dem Altar, ob es für immer sein soll.

Barbaren - Staffel 2, ab 21. Oktober

In Geschichte gut aufgepasst? Dann kannst du ja mal checken, wie viel Wahrheit in der Serie über die Germanenkriege im Jahr 9 nach Christus wirklich steckt. (Spoiler: Wohl gar nicht sooo viel). Falls es dir weniger um historische Genauigkeit und mehr um krasse Szenen geht, kannst du die zweite Staffel „Barbaren“ ab 21. Oktober auf Netflix streamen. Unter anderem mit dabei: Schauspieler Daniel Donskoy.

Das startet im Oktober 2022 neu auf Disney Plus

The Walking Dead - Staffel 11, Teil 3 ab 3. Oktober

Ab 3. Oktober gibt’s auf Disney Plus die finalen Folgen der Zombie-Serie „The Walking Dead". Wir gehen hier mal nicht in die Details, um nicht zu sehr zu spoilern, lassen dir aber zur Auffrischung nochmal ein paar Bilder der vorherigen Folgen da:

Eine 12. Staffel ist wohl ausgeschlossen, aber Fans können sich ja noch mit den angekündigten Spin-Offs trösten.

Star Wars - Geschichten der Jedi ab 26. Oktober

Es geht weder um Luke, noch Obi-Wan und auch nicht um Mando. Es geht um einige Jedi, die wir noch nicht so häufig gesehen haben. Oder zumindest nicht auf der hellen Seite der Macht (mehr werden wir nicht spoilern, versprochen!). Nur so viel: Es spielt zu einer Zeit, bevor das Imperium die Macht ergreift. Die Animationsserie kannst du ab dem 26.10.22 auf Disney Plus bingen!

Im Oktober neu in der ARD Mediathek

Die News-WG bekommt eine Serie!

In vier Folgen stellen sich die Mitglieder der News-WG verschiedenen Challenges - und gehen dabei auf ernste Themen ein. Ein Beispiel: Wie würdest du eine Beerdigung mit super knappem Budget planen? Oder, anders gefragt: Wie viel kostet sterben? Vier Folgen, vier Challenges. Ab dem 7.10.22 in der ARD-Mediathek, jeden Freitag eine neue Folge.

Im Oktober auf Sky streamen

Babylon Berlin - Staffel 4 ab 7. Oktober

Die dritte Staffel „Babylon Berlin“ wurde 2020 ausgestrahlt, seitdem warten Fans sehnsüchtig darauf, dass es weitergeht. Good News: Jetzt im Oktober geht die vierte Staffel an den Start. Anfang Oktober erst mal bei Sky, etwas später auch in der ARD-Mediathek. Das Setting: Berlin, 1930/31.

Laut den Machern soll es sich gelohnt haben, so lange auf die Fortsetzung zu warten, zumindest sagen das die Produzenten:

Aus unserer Sicht ist die vierte Staffel die Beste, die wir bisher gemacht haben.

Übrigens könnt ihr euch die Wartezeit auch in der ARD Mediathek mit jeder Menge Zusatzmaterial verkürzen.

