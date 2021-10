Die letzte Staffel „Narcos: Mexico“, eine neue Staffel „Riverdale“ und „Tiger King“, Marvel-Neuigkeiten, eine neue Serie, die Game of Thrones Konkurrenz machen soll und mehr: Das sind im November die Serien-Highlights auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Sky.

„Narcos: Mexico“ - Staffel 3 ab 5. November auf Netflix

„Narcos: Mexico“ ist ein Ableger der Erfolgsserie „Narcos“. Während das Original in Kolumbien spielt, geht es hier um den Drogenkrieg in Mexiko und den Aufstieg des Guadalajara-Kartells.

Die dritte Staffel soll auch schon wieder die letzte sein und in den 90er Jahren spielen. Wegen Corona mussten Fans der Serie etwas Geduld haben. Das merkt man auch an der Vorfreude in der Kommentarspalte des Trailers („Boah, ich habe sooooooo lange drauf gewartet“).

Jetzt ist die Ankündigung aber da: Ab dem 5. November kann gestreamt werden.

„Riverdale“ - Staffel 6 ab 17. November auf Netflix

Nachdem die Serie seit Jahren für Diskussionen, Fantheorien und einen Hype um die Hauptdarsteller Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse und K. J. Apa sorgt, müssen wir wohl nicht mehr erklären, worum es hier geht.

Langweilig wird es trotzdem nicht: Staffel 5 endete mit einem Cliffhanger (keine Angst, auf den gehen wir hier jetzt mal nicht weiter drauf ein). Staffel 6 geht am 17. November weiter. Dabei wird gemunkelt, dass jetzt endlich das Crossover mit der Serie „The Chilling Adventures of Sabrina“ kommen könnte…

"RIVERDALE"-STAR KJ APA TRINKT MUTTERMILCH IM KAFFEE!

„Tiger King 2“ ab 17. November auf Netflix

„Wir dachten, wir hätten schon alles gesehen, aber das war nur der Anfang“, heißt es im Trailer zu Tiger King 2. Das scheint zu stimmen, denn laut Trailer geht es in Teil 2 genauso verrückt weiter, wie Teil 1 aufgehört hat:

Tiger King ist zurück! Ihr dachtet, ihr kennt die ganze Geschichte? Teil 2 meldet sich aus Bumf*ck Oklahoma und deckt noch verrücktere Geheimnisse auf. Ab 17. November, nur auf Netflix 🐯 https://t.co/O9WgpbrY7N

TIGER KING-TIERPFLEGER ERIK COWIE IST TOT!

„Masters of the Universe: Revelation Teil 2“ ab 23. November auf Netflix

Keine neue Staffel, aber ein neuer Teil von „Masters of the Universe: Revolution“ erwartet die Fans ab dem 23. November. Der zweite Teil der 1. Staffel soll fünf Folgen haben.

Amazon Prime

„Das Rad der Zeit“ ab 19. November auf Amazon Prime

Diese Serie startet mit krassen Erwartungen. Teilweise wird behauptet (oder zumindest gehofft?), das könnte das neue „Game of Thrones“ werden. Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es zumindest: Beides basiert auf einer Bestseller-Buchvorlage und angeblich sollen hier sogar die „Game of Thrones“-Serienautor*innen um Rat gefragt worden sein.

Ob der Plan, eine neue, epische Serie zu machen, wirklich klappt, können wir uns ab dem 19. November selbst anschauen, dann startet die Serie auf Amazon Prime.

"GAME OF THRONES": ERSTER TEASER ZUR VORGESCHICHTE!

Disney Plus

„Hawkeye“ ab 24. November auf Disney Plus

Zu sagen, dass Fans auf diese neue Marvel-Serie zum gleichnamigen Avengers-Helden gewartet haben, wäre untertrieben. Sobald neue Infos oder Trailer-Schnipsel aufgetaucht sind, ist „Hawkeye“ in sämtlichen Netztrends gelandet - und ja: Leute haben sogar einen Countdown gestartet.

WE'RE OFFICIALLY A MONTH AWAY FROM MARVEL STUDIOS' HAWKEYE https://t.co/pXYYFFKFYr

Jeremy Renner übernimmt wieder die Rolle als Clint Barton und Hailee Steinfeld spielt Kate Bishop, die noch etwas „Hawkeye“-Nachhilfe braucht.

„Hawkeye“ kann ab dem 24. November gestreamt werden.

DIE RICHTIGE REIHENFOLGE DER MARVEL-FILME

„Olaf präsentiert“ ab 12. November auf Disney Plus

Bei so viel Action kann man ruhig auch mal eine lustig-süße Neuerscheinung auf die Watchlist setzen: „Olaf präsentiert“ zum Beispiel. Das ist eine neue Kurzfilmserie von Disney, in der Schneemann Olaf das Geschichtenerzählen übernimmt. Zum „Klassiker-Wissen nochmal auffrischen“ oder einfach zum Runterkommen und Schmunzeln.

Sky

„Mein queeres Leben“ ab 25. November auf Sky

„Mein queeres Leben“ ist eine spanische Dramedy über den Autor, Blogger und Kolumnist Roberto (auch bekannt als „Bob Pop“). Angefangen hat er als Blogger, inzwischen ist er in Spanien ein Star. Die Serie zeichnet seinen Weg nach, mit lustigen und tragischen Momenten, zwischen der Suche nach Glück als Schüler und Student und Mobbing-Situationen.

'Mein queeres Leben' ist meine Geschichte, aber ich denke sie steht stellvertretend für viele, die Ähnliches durchgemacht haben. Die Serie zu schreiben war eine erlösende Erfahrung und hat mir geholfen, einen Punkt zu erreichen, an dem ich trotz allem glücklich bin.

Die Tageszeitung "El Mundo" feiert's und schreibt, das sei "einer der bewegendsten und herausragendsten TV-Momente der letzten Jahre".

Die Serie kann ab dem 25.11. über Sky Ticket gestreamt werden.