Die letzte Staffel "Arrow", die ganz neue Marvel-Serie "What if...?" oder die Fortsetzung der Erfolgsserie "Modern Love" - wir haben euch hier unsere Serien-Highlights im August zusammengepackt. Dazu gehören Abschiede, Neuheiten und ein bisschen Crime-Action mit Selena Gomez. Aber lest am besten selbst.

Das ist im August neu bei Netflix

"Arrow" Staffel 8 ab 1. August auf Netflix

Die achte Staffe der DC-Comic-Verfilmung zu "Green Arrow" ist gleichzeitig auch die letzte. In den USA kam sie schon 2019 raus, jetzt ist sie in Deutschland ab dem 1. August auf Netflix verfügbar.

In der letzten Staffel der Serie scheint das Schicksal von Oliver Queen festzustehen. Aber kann sein Opfer wenigstens die beschützen, die er liebt?

"Cooking With Paris" - Staffel 1 ab 4. August

Im September 2020 erschien auf Youtube die Doku über Paris Hilton, die eine ganz andere Seite ihres Lebens zeigte, als die Öffentlichkeit bisher kannte. Darin erzählt sie ihre Geschichte und arbeitet auf, wie sie mit ihrem Image immer noch zu kämpfen hat.

Am 4. August startet die erste Staffel ihrer Kochshow, die sie auf Instagram ankündigte:

Miniserie: "Clickbait" - ab 25. August auf Netflix

Ab 25. August gibt's auf Netflix eine neue Thrillerserie - "Clickbait". Das Besondere daran: Sie wird aus acht verschiedenen Blickwinkeln erzählt, die unterschiedliche Hinweise zur Story liefern. Die Hauptrolle übernimmt Adrian Grenier ("Entourage").

Und darum geht's: Nick Brewer ist Vater, Ehemann, Bruder - und eines Tages plötzlich verschwunden. Bis ein Video auftaucht, das bei fünf Millionen Views seinen Tod bedeuten könnte...

"Glück und Freude mit Marie Kondo" ab 31. August

Nachdem "Aufräumen mit Marie Kondo" unser Leben (und unsere Schränke) auf den Kopf gestellt hat, kommt im August "Glück und Freude mit Marie Kondo".

Die Aufräum- und Organisationsexpertin hilft hier nicht mehr nur einzelnen Haushalten, sondern direkt einer ganzen Stadt. Der Grundsatz: "Bringt das Freude oder kann das weg?" gilt wohl auch hier. Für alle, die auf der Suche nach etwas mehr Ordnungs-Motivation sind.

Das sind die Seriennews bei Amazon Prime Video

"Modern Love" Staffel 2 ab 13. August

Die erste Staffel der Anthologie-Serie (die einzelnen Episoden hängen nicht miteinander zusammen) "Modern Love" wurde ziemlich gefeiert. Das dürfte unter anderem an dem bekannten Cast (Anne Hathaway und Co.) gelegen haben. In Staffel zwei geht es prominent weiter, unter anderem mit Game of Thrones-Darsteller Kit Harrington.

Auch die zweite Staffel der Serie ist von echten Liebes-Geschichten aus einer New York-Times Kolumne inspiriert. Angekündigt wurden acht Folgen, die ab 13. August auf Amazon Prime gestreamt werden können.

Neue Serie "Nine Perfect Strangers" ab 20. August auf Amazon Prime

Wo wir gerade schon bei prominenten Casts sind: Im August startet bei Amazon Prime die neue Exclusive-Serie "Nine Perfect Strangers". Sie basiert auf einem Bestseller-Roman. Mit dabei sind unter anderem Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans und Manny Jacinto. Die Story: Neun Menschen wollen den Großstadt-Stress in einem abgeschiedenen Wellness-Resort hinter sich lassen. Sie können ja nicht wissen, dass die Chefin einen düsteren Plan hat...

Das gibt es Neues an Serien bei Disney+

"What if...?" - Marvel-Animationsserie ab 11. August bei Disney Plus

Was wäre, wenn im Marvel-Universum alles anders gelaufen wäre? Darum geht's in der neuen Marvel-Animations-Serie "What if...?". In zehn Folgen werden alternative Realitäten des MCU erkundet, rund um Thor, Bruce Banner, Nebula, Loki, Nick Fury und Co. Los geht's am 11. August bei Disney Plus.

"Only Murders In the Building" - Ab 31. August bei Disney Plus (im "Star"-Bereich)

Wie gut kennst du deine Nachbarn? Und weißt du, was hinter ihren verschlossenen Türen so abgeht? Also...wirklich? Um diese Frage dreht sich die neue Comedy-Crime-Serie "Only Murders In the Building".

Drei (eigentlich fremde) Personen werden in dem Haus, in dem sie leben, in ein Verbrechen verwickelt. Neben der gemeinsamen Adresse haben sie eigentlich nur eine weitere Gemeinsamkeit: ihre Vorliebe für True-Crime-Fälle. Klar, dass sie mit dieser Expertise alles dransetzen, die Geheimnisse, die sich in dem Gebäude abspielen, aufzudecken. Und die sind viel heftiger als gedacht.

Fans von Selena Gomez haben die Entstehung der Serie wahrscheinlich schon eine ganze Weile verfolgt. Die Sängerin und Schauspielerin übernimmt eine der Hauptrollen und hat in den letzten Wochen immer wieder auf ihrem Instagram-Account davon berichtet. Gestreamt werden kann ab 31. August, die Serie erscheint im "Star"-Bereich von Disney Plus.

"jerks." Staffel 4 ab 26. August bei Joyn Plus+

Ab Ende August kann die neue Staffel "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim bei Joyn Plus+ gestreamt werden. Und ohne zu viel zu verraten: Auch diese Staffel wird wieder die ein oder andere peinliche Situation mit sich bringen.