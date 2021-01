Der erste Monat im neuen Jahr ist bald vorbei und du hast alle Serien schon weggeatmet - was blieb dir auch anderes übrig!? Wie gut, dass der Februar freshen Serien-Nachschub mitbringt. Hier checkst du, was du auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und in der ZDF-Mediathek nicht verpassen darfst.

Neue Serien auf Amazon Prime Video

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - ab 19. Februar

nächsten monat kommt die serie zu 'wir kinder vom bahnhof zoo' und wehe es wird nicht gut 👄tini👄, Twitter, 23.1.2021, 20:44 Uhr

Das hoffen wir auch! Der Trailer verspricht aber schon viel:

Das Buch oder den Film, auf dem auch die Serie basiert, kennen einige wahrscheinlich aus der Schule. Es zeigt das Leben von Christiane F. in Berlin in den 70ern. Schon mit 14 Jahren dreht sich ihr Leben und das ihrer Freunde um Drogenkonsum und Prostitution. In den acht Folgen der deutschen Serie soll nicht nur Christiane im Mittelpunkt stehen - auch ihre Freunde mit den unterschiedlichsten Problemen sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die Serie soll radikal sein und Aspekte aufgreifen, die in der Verfilmung von 1981 vernachlässigt worden sind, sagte die Drehbuchautorin Annette Hess in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur.

Diese Serien gibt's im Februar auf Netflix

Tribes of Europa - ab 19. Februar

Im Februar geht endlich wieder eine neue deutsche Netflix-Serie an den Start. Produziert wurde sie von den Machern von "Dark" - lässt uns auf eine richtig geile Serie hoffen! Sie spielt im Jahr 2074 nachdem 45 Jahre vorher eine mysteriöse Katastrophe Europa so zerstört hat, dass es nicht mehr in der Form existiert, in der wir es kennen. Verschiedene Stämme, die Tribes of Europa, kämpfen innerhalb vieler Mikrostaaten um die Herrschaft. Und mittendrin versuchen die voneinander getrennten Geschwister Liv, Elja und Kiano irgendwie ihren Weg zu finden - und vor allem ihre Familie.

Die erste Staffel mit sechs Folgen kannst du dir ab 19. Februar bei Netflix reinziehen.

Sie weiß von dir - ab 17. Februar

Dass die Thriller-Serie, die in England und Schottland gedreht wurde, nichts für schwache Nerven ist, lässt sich schon im Teaser auf Netflix erahnen, in dem man in jedem Moment der Szene damit rechnet, dass das Kochmesser bald im Körper des Mannes stecken wird. Die Serie, die auf dem Roman "Behind Her Eyes" von Sarah Pinborough basiert, zeigt ein krasses Psychospiel, in das Louise hineingezogen wird, nachdem sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann, ihrem Chef, angefangen hat. Das Psychospiel beginnt, als sie vermeintlich zufällig seine Ehefrau kennenlernt und sich mit ihr anfreundet...

Diese Serien darfst du 2021 nicht verpassen

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel - ab 10. Februar

Netflix kommt im Februar mit einer neuen True Crime-Dokuserie um die Ecke gefegt, die sich um Orte dreht, an denen mysteriöse Verbrechen passiert sind. Die erste Staffel startet am 10. Februar und dreht sich um das Cecil Hotel in Los Angeles. Das Hotel war schon mehrfach Schauplatz für (Selbst-)Morde und Serienkiller sollen das Hotel wohl gern besucht haben. Die Staffel dreht sich um die 23-jährige Elisa Lam, die 2013 im Cecil Hotel spurlos verschwand und damit ein krasses Medienecho auslöste.

Neues von Marvel bei Disney Plus im Februar

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (STAFFEL 6)

Schon 2019 in den USA ausgestrahlt, kommt die sechste Staffel jetzt endlich auch nach Deutschland.

Nachdem - Achtung Spoiler aus Staffel 5! - S.H.I.E.L.D.-Anführer Coulson Ende der letzte Staffel an einer Vergiftung gestorben ist, taucht in der neuen Staffel ein Mann auf, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Außerdem schwirrt nach der Zeitreise des S.H.I.E.L.D.-Teams noch irgendwo im All der gefrorene Fitz aus der Vergangenheit herum, den sie finden müssen. Die Marvel-Serie gibt's ab 26. Februar bei Disney+.

Disney Plus Star und HBO Max: Streaming-Angebote für 2021

Bodyguard: ab Februar in der ZDF-Mediathek

Für alle, die kein Netflix haben, wird's "Bodyguard" ab dem 1. Februar kostenlos in der ZDF-Mediathek zu binge-watchen geben. Die britische Thriller-Serie ist relativ flott in ungefähr 6 Stunden durchgesuchtet, also perfekt, wenn du keine neue, ewig-lange Serie anfangen möchtest. Der ehemalige Soldat David wird als Bodyguard der Innenministerin Julia zugewiesen, die für alles steht, was David verachtet. Gefühlt kann man in der Serie niemandem trauen - und das macht es so spannend. In Großbritannien wird die Serie als einer der größten TV-Erfolge der letzten zehn Jahre abgefeiert.