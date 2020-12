Weg mit den Weihnachtsfilmen, her mit der Liste an Serien, die wir im Januar 2021 unbedingt schauen wollen! Hier gibt’s den Überblick, was uns im Januar auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Joyn und in der ARD-Mediathek erwartet.

Einfach draufklicken und du kommst direkt zu den Serien auf

Netflix

Amazon Prime

Disney Plus

Joyn und der

ARD Mediathek

How to get away with murder (Staffel 5) ab 1. Januar

Für ihre Rolle als Anwältin und Professorin Annalise Keating wurde Viola Davis mit dem Emmy ausgezeichnet. Fans lieben außerdem die ganzen Plottwists, Flashbacks und tiefgründigen Entwicklungen der Serie.

In Staffel fünf (ab 1. Januar) beginnt ein neues Uni-Semester an der Middleton Law School. Das bedeutet neue Kursmitglieder, neue juristische Fälle und neue persönliche Dramen bei den Hauptfiguren. Aber wieso schaut Frank im Trailer eigentlich, als wäre jemand gestorben? Oh…wir können es uns denken.

Brooklyn Nine-Nine (Staffel 6) ab 10. Januar

Das sympathischste (fiktive) Polizeirevier in New York kommt zurück: Staffel 6 der Polizei-Comedyserie gibt’s ab dem 10. Januar. Gut, dass sich hier echte Fan-Liebe durchgesetzt hat. Eigentlich sollte die Serie nach der 5. Staffel abgesetzt werden, nach großen Fan-Protesten hat der Sender NBC die Sache aber übernommen. Damit können wir uns mit dem guten Gewissen, dass auch die sechste Staffel nicht die letzte ist, im Januar zurücklehnen und sehen, wie es mit den Detectives Jake Peralta, Amy Santiago, Terry, Rosa, Boyle und Co. weitergeht.

Riverdale (Staffel 5) ab 21. Januar

Als wäre das letzte Schuljahr an der High School nicht schon kompliziert genug, mussten sich Archie, Betty, Jughead und Veronica auch noch mit Liebesdramen und seltsamen Videokassetten auseinandersetzen, die in Riverdale aufgetaucht sind. Auf den Videos sind die gruseligsten Szenen zu sehen und scheinbar sogar ein Mord! Die New York Times soll das mit „Eine verrückte Show für eine verrückte Zeit“ kommentiert haben.

Hauptdarstellerin Lili Reinhart sagt: „Ich muss schon sagen, euch erwartet eine wilde Staffel.“

I just have to say.... you guys are in for a wild ride this season. #riverdale 👀👩‍❤️‍👨 Lili Reinhart, Twitter, 9.12.2020, 20:10 Uhr

Lupin ab 8. Januar

Lupin ist eine neue Serie, die im Januar startet. Assane Diops Vater wurde vor 25 Jahren ein Verbrechen vorgeworfen, das er nie begangen hat. Jetzt will er seinen Vater rächen und plant eine Gauner-Karriere nach dem Vorbild der Romanfigur Arsène Lupin.

Diese Serien waren 2020 in den Trends

Januar 2021: Neue Serien auf Amazon Prime Video

Scrubs (Staffel 1-9) ab 4. Januar

Der Mediziner J.D. muss sich nach seinem Uniabschluss an die Arbeit im Krankenhaus gewöhnen und zeigt den Zuschauer*innen, welche witzig bis dramatischen Momente er dort erlebt. Kommt dir irgendwie bekannt vor? Ist ja auch grob zusammengefasst die Story von „Scrubs - die Anfänger“. Alle neun Staffeln der Sitcom gibt es ab 4. Januar auf Amazon Prime.

Serien auf Disney Plus: Diese Starts stehen im Januar an

WandaVision ab 15. Januar

Elizabeth Olsen spielt in der Serie Wanda Maximoff, im Marvel-Universum auch bekannt als Scarlet Witch. Mit dem Androiden Vision (gespielt von Paul Bettany) lebt sie in einer kleinen Vorstadt - doch die Idylle trügt. Disney Plus erklärt, dass hier die klassische Sitcom mit dem Marvel Cinematic Universe verbunden wird. Die Serie soll in direkter Verbindung zu anderen Marvel-Filmen stehen, die Episoden werden wohl nach und nach erscheinen, die erste am 15. Januar.

Marvel Studio: Legends ab 8. Januar

Ja, Marvel-Fans dürfen sich freuen: Disney hat im nächsten Jahr einiges geplant. Ab 8. Januar ist zum Beispiel auch die Serie „Marvel Studio: Legends“ angekündigt, die die Rollen der einzelnen Figuren aus dem MCU beleuchten soll.

DIE RICHTIGE REIHENFOLGE DER MARVEL-FILME

Neue Serie auf Joyn

Outmatched - allein unter Genies ab 4. Januar

Kay und Mike sind ziemlich durchschnittliche Eltern mit Gelegenheitsjobs, einem mittelmäßigen Highschoolabschluss und vier Kindern, von denen drei Genies sind. Das kann nur chaotisch (und witzig werden). Die erste Staffel gibt’s im Januar auf Joyn.

Neue Serien-Staffel in der ARD-Mediathek

Dritte Staffel Charité ab dem 5. Januar

Die Serie Charité spielt - das verrät schon der Name - in dem berühmten Berliner Krankenhaus. Erzählt wird die Geschichte der Charité in unterschiedlichen Zeiten und indem historische Figuren mit fiktiven Charakteren verbunden werden: In Staffel 1 lernen wir Ida Lenze kennen, die in den 1880ern Medizin studieren möchte und an der Seite von Robert Koch und Paul Ehrlich arbeitet.

Staffel 2 zeigt das Krankenhaus zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und erzählt die Geschichte rund um Medizinstudentin Anni Waldhausen.

In der dritten Staffel gibt es wieder einen Zeitsprung in das Jahr 1961, die Zeit des Mauerbaus in Berlin. Im Fokus steht auch diesmal das Privat- und Berufsleben einer jungen Medizinerin: Dr. Ella Wendt. Die Staffel wird sechs Folgen haben.

BABYLON BERLIN UND CO.: DAS SIND DIE BESTEN DEUTSCHEN SERIEN AUF NETFLIX, AMAZON PRIME, SKY & ARD/ZDF