Du brauchst eine Pause vom Fußballschauen oder suchst einfach nur eine Serie für Indoor-Sommertage (du kannst es ruhig zugeben, wir wissen alle, dass es die auch gibt)? Kein Problem: Hier sind die Seriennews für den Juli mit Inhalten von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus.

Das ist im Juli neu auf Netflix:

Biohackers Staffel zwei kommt am 9. Juli

Über die erste Staffel der deutschen Netflix-Serie „Biohackers“, die in Freiburg spielt, wurde viel diskutiert. Vor allem über die Darstellung der Uni-Stadt: Die fanden einige Freiburger*innen zu unrealistisch. Das kann sich in Staffel zwei aber ja noch ändern…

Davon abgesehen wurde „Biohackers“ von vielen Serienfans gefeiert, die deutsche Produktion hat es sogar in die Netflix-Charts geschafft. Zur Erinnerung: Die Story dreht sich um Medizinstudentin Mia (gespielt von Luna Wedler, die gerade auch bei dem Sophie Scholl-Projekt auf Instagram die Hauptrolle übernimmt). Sie zieht neu nach Freiburg, steigt nach kurzer Zeit in die Welt des „Biohackings“ bei der berühmten Professorin Lorenz ein, deckt illegale Experimente auf und wird wegen ihrer eigenen dramatischen Lebensgeschichte am Ende der ersten Staffel entführt. In Staffel zwei taucht sie wieder auf - allerdings ohne Erinnerungen an die letzten Monate.

„Atypical" Staffel vier ab 9. Juli auf Netflix

Die vierte Staffel von „Atypical“ wird auch gleichzeitig die letzte sein, deshalb hoffen Fans auf ein Ende, mit dem alle zufrieden sein können. Fest steht inhaltlich auf jeden Fall schon mal das: In der finalen Staffel wird Sam versuchen, mit dem College-Alltag klarzukommen und in seine erste eigene Wohnung ziehen. Und natürlich geht es auch wieder um ganz viele Liebe - und Familienchaos.

„Noch nie in meinem Leben…“ Staffel zwei ab 15. Juli

Staffel eins der High School-Serie war ziemlich erfolgreich, Staffel zwei startet am 15. Juli. Bei der Serie geht es um Devi, die durch den Tod ihres Vaters eine harte Zeit hinter sich hat und jetzt gemeinsam mit ihren besten Freundinnen zu den beliebtesten Girls der Schule aufsteigen will.

In Staffel zwei muss Devi sich mit einigen Problemen rumschlagen: Es taucht eine neue Mitschülerin auf, sie kann sich zwischen zwei Jungs nicht so recht entscheiden und ihre Mutter möchte nach Indien ziehen - natürlich mit ihrer Tochter.

Dritte Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" ab 27. Juli

Ziemlich überraschend wurde jetzt angekündigt, dass im Juli neue Folgen der Comedy-Drama-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" an den Start gehen. Allzu viel wurde zu Staffel drei zwar noch nicht verraten. Fest steht aber: Ab 27. Juli geht die Story um Moritz und Lenny weiter.

Diese Seriennews gibt’s ab Juli auf Amazon Prime:

„Love Life" Staffel eins ab dem 4. Juli (auf dem Amazon-Channel Starzplay)

„Love Life“ ist eine Anthologie-Serie, die in jeder Staffel eine andere Geschichte erzählen soll. Gemeinsamer Story-Background bei allen Staffeln: die ganz große Liebe. In den ersten Folgen, die ab dem 4. Juli auf dem Amazon-Channel „Starzplay“ verfügbar sein wird, ist Anna Kendrick auf der Suche danach.

„Desperate Housewives": Die Staffeln eins bis acht ab 12. Juli auf Amazon Prime

Lust, einen absoluten Serien-Klassiker zu bingewatchen? Bei Amazon Prime gibt's ab dem 12. Juli alle Staffeln "Desperate Housewives" und damit das gesamte Spektrum an Drama, das die Wisteria Lane zu bieten hatte.

„Making the Cut" Staffel zwei ab 16. Juli

Wenn „Germany's next Topmodel“ dir nicht genug Fashion und nicht genug Heidi Klum ist, kannst du dich auf die zweite Staffel „Making the Cut“ freuen. Die startet am 16. Juli und dreht sich wieder um zehn Designer*innen, die mit ihren Marken international erfolgreich sein wollen. Neben Heidi Klum sind auch Modeberater Tim Gunn und weitere Promis wie Topmodel Winnie Harlow mit am Start. Die Gewinner*innen dürfen übrigens ihre Kollektion verkaufen und bekommen einen Zuschuss von einer Million Dollar.

Juli 2021: Neues auf Disney Plus:

„Monster bei der Arbeit“ ab 7. Juli

Ähh, nein?! Hier ist gar niemand zu alt für eine Serie, die an die Monster AG-Filme anknüpft?

Jetzt, wo wir das geklärt haben, zum Inhalt: Sully und Mike haben im Film dafür gesorgt, dass in der Monster AG keine Kinder mehr erschreckt, sondern zum Lachen gebracht werden. Die Serie setzt einen Tag nach diesem Beschluss an und begleitet Tyler, der gerade als Klassenbester von der Monster Uni kommt und jetzt plötzlich von Schrecker auf Scherzer umschulen muss. Ist ehrlich für jede Altersgruppe witzig.

Scott und Huutsch ab dem 21. Juli

„Scott und Huutsch" war mal ein Film über einen Polizisten (Detective Scott Turner, gespielt von Tom Hanks) und eine Dogge (Huutsch), die zusammen einen Mordfall aufklären müssen. Das ist aber lange her (1989!).

Im Juli 2021 ist "Scott und Huutsch" eine neue Serie auf Disney Plus. Die Story erinnert aber an das Original: Der junge und ehrgeizige Deputy Marshall Scott Turner (Sohn des ursprünglichen Ermittlers aus dem Film) erbt Hund Huutsch (den sein Vater als Welpe aus dem Tierheim gerettet hat) und versucht, mit seinem neuen Hundepartner klarzukommen. Das gibt natürlich erst mal viel Stress, ist im Laufe der Ermittlungen aber mehr als hilfreich, denn es geht mal wieder um Leben und Tod - und die Freundschaft zu einem Kommissar-Hund.

Außerdem gibt’s auch im Juli auf Disney Plus wöchentlich neue Folgen der Serien: LOKI, High School Musical: Das Musical: Die Serie, Marvels M.O.D.O.K. und Star Wars: The Bad Batch…die haben wir euch schon in den letzten Monaten vorgestellt:

