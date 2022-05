Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co.: Das sind die Serien-Highlights im Juni

Die letzte und finale Staffel „Peaky Blinders“, das Spinn-off „How I Met Your Father“ oder auch die 3. Staffel der Antihelden-Serie „The Boys“: Dein Outdoor-Kino für den Serien-Sommer hat eröffnet. Hier checkst du, was im Juni auf Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co. an den Start geht.

Netflix - Highlights im Juni:

Peaky Blinders

Die finale Staffel der Peaky Blinders kommt am 10. Juni auf Netflix online. Im Trailer wird nicht viel verraten. In Staffel 5 hat es Thomas Shelby (Cillian Murphy) in die hohe Politik geschafft. Als sozialistischer Politiker sollte er das Gangster-Leben eigentlich hinter sich lassen, aber für Thomas Shelby ist die Politik nur eine weitere Möglichkeit, seine Interessen und seine Firma voranzubringen. In Staffel 5 wird außerdem die Familie von einer Organisation namens "Engel der Vergeltung" bedroht und Tommy wird zusätzlich noch von einem Journalisten bedroht. Ihr könnt gespannt auf die letzte Staffel der Gangster aus Birmingham sein.

Haus des Geldes: Korea

Haus des Geldes expandiert nach Korea. Hier stellt der Professor (Yoo Ji-tae) kurz vor der Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea eine Diebesbande zusammen, die die neu geprägten Münzen klauen sollen. Die Fans von Haus des Geldes sind geteilter Meinung, ob es eine weitere Fortsetzung der Erfolgsserie aus Spanien braucht. Die Besetzung ist komplett neu, der Trailer lässt aber vermuten, dass es ähnliche Charaktere gibt, wie bei der spanischen Version. Ab dem 24. Juni soll die Serie auf Netflix verfügbar sein. Bekannte Schauspieler sind auch dabei. Unter anderem spielt Squid Game-Schaupieler Park Hae-soo Berlin. Die Hauptermittlerin der Polizei alias Rachel/Lissabon wird von Lost - Darstellerin Kim Yun-jin verkörpert.

Außerdem neu bei Netflix im Juni:

Borgen: Power and Glory (2. Juni) dänischen Politserie (Staffel 1) Surviving Summer (3. Juni) Teen-Serie (Staffel 1) Baby Fever (8. Juni) Comedyserie (Staffel 1) Intimacy (10. Juni) Dramaserien (Staffel 1) God's Favorite Idiot (15. Juni) biblische Komödie (Staffel 1)

ARD Mediathek - Neu im Juni

Alive and Kicking - spanische Drama-Serie

Die Serie handelt von vier Jugendlichen - Mickey, Yeray, Samuel und Guada - die mit psychischen Problem zu kämpfen haben. Zusammen sind sie im strukturierten Alltag einer psychiatrischen Klinik gefangen. Aber eigentlich wollen die vier nur ein normales Leben, wie jede und jeder andere Jugendliche. Mit viel Humor und Mut reißen sie aus der Klinik aus, um den verlorenen Bruder von Mickey zu finden und begeben sich auf eine Reise durch Europa. Auf der Reise werden sie ständig von ihren Krankheiten begleitet, die sie vor weitere Herausforderungen stellen.

Die Serie könnt ihr ab 26. Juni in der ARD Mediathek abrufen.

„Diese Serie ist dem Kampf aller Kinder gewidmet, die auf dieser Welt zu Unrecht eingesperrt sind.“

Amazon Prime Highlights - Neu im Juni:

The Boys

Die Anti-Superhelden-Serie dreht eine neue Runde mit Staffel 3. Ab dem 3. Juni seht ihr Homelander und Butcher wieder in Action. Doch beide haben sich verändert. Homelander ist gefügig und Butcher arbeitet für die Regierung. Das kann nicht lang gut gehen und den beiden durstet es nach Blut und Knochen brechen, vor allem als beide von einer neuen Sup-Waffe hören. So entsteht ein Krieg mit den The Seven.

This Is Us (Bei Prime und bei Disney+)

Der finale Part von This Is Us kommt am 1. Juni auf Prime und Disney+. Die letzte Staffel der Dramaserie startete im Januar auf NBC in den USA. This Is Us erzählt die Story von Familie Pearson. In Staffel 6 könnte aufgelöst werden, wann und wie sich Kate und Toby getrennt haben. In einem der Zukunftsausblicke in Staffel 5 wurde bereits verraten, dass Kate zusammen mit Philip vor den Altar treten wird. Es wird wieder spannend um die Familie Pearson:

Becoming Elizabeth - zu buchbar über Starz

"Becoming Elizabeth" erzählt die Geschichte von der britischen Königen Elizabeth l. Das Drama zeigt die Abgründe des Königshauses auf und wie die junge Elisabeth Tudor den Anspruch auf den Thron verteidigen muss. Ab dem 12. Juni könnt ihr die Serie auf Prime sehen.

Außerdem neu bei Prime Video im Juni:

Fairfax (10. Juni) Comedyserie (Staffel 2) Guilty Minds (10. Juni) Juristisches Drama The Lake (17. Juni) Comedy (Staffel 2) The Summer (17. Juni) Teencomedy (Staffel 1) Chloe (24. Juni) Thriller (Staffel 1)

Disney+ Highlights - Neu im Juni:

How I Met Your Father

Disney+ haut richtig einen raus und startet im Juni mit How I Met Your Father. Es wird ein Spinn-off von der Sitcom How I Met Your Mother, das aber im Jahr 2022 spielt und die Geschichte von Sophie erzählt, die nach ihrem "Ted" auf der Suche ist. Die Erwartungen sind hoch, wenn man so eine prominente Sitcom nochmal neu auflegt (Kommentar des Autors😉). Am 8. Juni soll es losgehen mit der 1. Staffel auf Disney+.

DIE AHNUNGSLOSEN ENGEL

Das in Italien produzierte Drama handelt von Antonia, die ihren Ehemann Massimo bei einem Verkehrsunfall verliert. Nach dem Verlust bekommt Antonia heraus, dass ihr Mann eine Affäre mit einem anderen Mann hatte, während ihrer Ehe. Michele tritt so in ihr Leben und es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Michele lebt ein ganz anderes Leben als Antonia. Er lebt mit seinen Freunden zusammen, die unterschiedlichster Herkunft sind und ihre eigenen Geschichten und Probleme haben. Ab 1. Juni könnt ihr die 1. Staffel auf Disney+ sehen.

Außerdem neu bei Disney+ im Juni:

6 Marvel-Serien kommen endlich wieder zu einem Streamingdienst, indem Fall zu Disney+. Ab dem 29. Juni sind sie abrufbar. Außerdem erwartet euch eine neue Marvel Serie, und zwar Ms. Marvel (8. Juni). Disney+ hat aber nicht genug und veröffentlicht noch weiter Staffel und Serien, die ihr unten nachlesen könnt:

The Americans (15. Juni) Crime Big Sky (08. Juni) Spionage Thriller ( Staffel2, Teil 2) Love, Victor (13. Juni) Teenserie (Staffel 3) Mayans M.C. (22. Juni) Actiiondrama (Staffel 3) Snowfall (15. Juni) Action (Staffel 5) Only Murders in the Building (28. Juni) Crimecomedy (Staffel 2) Atlanta (29. Juni) Musikserie (Staffel 3 Marvel’s Daredevil (29. Juni) Action Marvel’s Iron Fist (29. Juni) Action Marvel’s Jessica Jones (29. Juni) Drama Marvel’s Luke Cage (29. Juni) Action Marvel’s The Defenders (29. Juni) Action Marvel’s The Punisher (29. Juni) Action

