So langsam wird's zwar wieder wärmer, aber abends draußen mit Freunden chillen is' nich', wissen wir alle. Wenn du deswegen alle Serien durchgebingt hast, bekommst du hier, was du brauchst. Der März ballert dir neue Serien um die Ohren. Hier checkst du, was du auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Sky nicht verpassen darfst.

Diese Serien gibt's im März bei Netflix

Sky Rojo - ab 19. März

Die spanische Serie von den Machern von "Haus des Geldes" spielt auf Teneriffa - und da geht's richtig ab. Coral, Wendy und Gina fliehen vor Romeo, ihrem Zuhälter, der aber schon seine Handlanger auf sie losgelassen hat - den drei Frauen geht's also auf ihrer Flucht aus dem Strip-Club hauptsächlich ums Überleben. Das Ankündigungsvideo zu "Sky Rojo" zeigt schon mal ein bisschen, auf was wir uns da einlassen: Action, Waffen und wenig Kleidung. Auch deswegen ist die Serie wahrscheinlich erst ab 16 Jahren freigegeben:

The One - ab 12. März bei Netflix

Eins deiner Haare einschicken und mithilfe eines DNA-Tests dein perfektes Match finden - die Person, die genetisch für dich zum Verlieben bestimmt ist, deinen Seelenverwandten. Das verspricht das Tech-Unternehmen "MatchDNA". Natürlich ist das alles nicht ganz so easy und hinter dem angeblichen DNA-Test stecken krumme Machenschaften. Was nach einer Black Mirror-Folge klingt, ist die neue Serie "The One" - kriegst du ab dem 12. März bei Netflix.

Das Hausboot - mit Fynn Kliemann und Olli Schulz ab 9. März

Ein kreativer Rückzugsort und ein Platz für Konzerte soll es werden, das Hausboot von Fynn Kliemann und Olli Schulz. Drei Jahre haben die beiden das alte Hausboot von Sänger Gunter Gabriel restauriert - oder wie Fynn Kliemann auf Instagram sagt: "N Arsch voll Fehlentscheidungen und zwei glückliche Kapitäne in 4 x 45min."

Die komplette Doku-Reihe aus vier Teilen kannst du dir ab dem 9. März bei Netflix reinziehen.

Animationsserie "Invincible" ab 26. März bei Amazon Prime Video

Die Comicreihe "Invincible" von Robert Kirkman, der auch für die "The Walking Dead"-Geschichten verantwortlich ist, kommt jetzt als Animationsserie bei Amazon Prime raus. Im Mittelpunkt stehen der 17-jährige Mark und sein Vater Omni-Man, der mächtigste Superheld der Welt. Er zeigt ihm, wie er fliegt und stark und "invincible" (dt. unbesiegbar) wird. Blutig und actionreich soll die Serie werden. Die Fans sind auf jeden Fall schon hyped:

Neues von Marvel bei Disney Plus

The Falcon and the Winter Soldier – ab 19. März bei Disney+

Nach "WandaVision" kommt schon die zweite MCU-Serie um die Ecke: Sam und Bucky erleben als Falcon und Winter Soldier nach dem Verschwinden ihres besten Freundes Captain America neue Abenteuer. Es ist die erste Marvel-Serie mit Darstellern aus dem Film-Universum. Auch Daniel Brühl ist als Bösewicht Helmut Zemo mit am Start. "The Falcon and The Winter Soldier" soll im Gegensatz zu den Disney Plus-Serien "WandaVision" und "Loki" keine Verbindung zum kommenden Film von Doctor Strange haben.

Serie thematisiert Corona-Pandemie: "Bull" ab 17. März

Ab dem 17. März bei Sky und im TV bei 13th Street:

Corona auch noch in einer Serie!? Ich weiß, so richtig Bock hat man da vielleicht am Anfang nicht drauf. Aber eigentlich klingt es doch echt spannend, einem Gerichtspsychologen (Dr. Jason Bull) zuzuschauen, wie er unter erschwerten Bedingungen während einer Pandemie arbeitet. Sein Job ist es, Angeklagte bei Verfahren zu beraten, wie diese die Geschworenen mit Tricks auf ihre Seite ziehen können. Dafür analysiert Bull die Verhaltensmuster der Geschworenen. Denn in den USA bewerten bei großen Verfahren zwölf "Normalbürger" (Geschworene), ob die Anklage nachweisen kann, ob der Angeklagte das Verbrechen wirklich begangen hat. Bulls Analyse wird wegen der Corona-Pandemie in Staffel 5 krass erschwert: Gesichter analysieren ist nunmal nicht so leicht während virtuellen Gerichtsprozessen bei denen die Geschworenen ihre Gesichter auch noch mit Masken verdecken.

