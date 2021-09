Manche reden grade schon über den Herbst... Soweit wollen wir mal nicht gehen, aber: Mehr Regentage, kältere Temperaturen - das schreit schon hart nach Serien-Bingen zu Hause. Was im September an Streaming auf euch zukommt, haben wir mal für dich ausgecheckt.

Das ist im September neu bei Netflix

Haus des Geldes - Teil 5 ab dem 3. September

ENDLICH! Krass spannend hat sie wieder aufgehört, die letzte Staffel "Haus des Geldes" und wir alle wussten: Jetzt müssen wir einfach nur Geduld haben, bis der nächste Teil endlich veröffentlicht wird. Und halleluja! Es ist soweit: Die erste Ausgabe vom fünften Teil von "Haus des Geldes" kannst du dir ab dem 3. September bei Netflix geben. "Ausgabe 1" im Titel des Trailers verrät schon, dass auch diese Staffel wieder in zwei Teilen kommt: 10 Folgen wird es insgesamt geben. Sie machen's also wieder spannend.

Der Trailer schreit auf jeden Fall wieder hart nach Action. Es bleibt spannend, wer dieses Mal stirbt... (Kein Spoiler! 😉) Wir wissen es nicht, aber was wir wissen: Es wird eskalieren, so viel steht fest. Es geht einfach nur noch ums Überleben. Lissabon übernimmt als Anführerin die Rolle des Professors. Alicia Sierra, die noch am Ende der vierten Staffel mit vorgezogener Waffe den Professor überraschte, sorgt mit ihrer Unberechenbarkeit für Extra-Spannung. Und die spanische Armee rückt an, um das Ganze mit Krieg zu beenden.

Sex Education - Staffel 3 ab dem 17. September

Auf Twitter gibt es mittlerweile einen kleinen Einblick in die dritte Staffel "Sex Education":

NUR NOCH EINEN MONAT! ICH WIEDERHOLE: NUR NOCH EINEN MONAT!!! @sexeducation Staffel 3, ab 17. September. https://t.co/lDaKQK2TvW

Eine neue Prise Aufklärung von Otis, Jean, Maeve und Co. bekommst du ab dem 17. September mit Staffel 3 von "Sex Education". Anscheinend soll sie mit einem Zeitsprung beginnen. Laut DigitalSpy ist Otis da "erwachsener" und "frecher" unterwegs - und mit Bart!

Schon letztes Jahr wurde ein kleines Ankündigungs-Video veröffentlicht, in dem der Schulleiter die einzelnen Charaktere der Serie als Galerie beschreibt - mit Hinweisen auf die Handlung der dritte Staffel:

Dear White People - vierte Staffel ab 22. September

Die US-amerikanische Dramedy-Serie kommt mit einer vierten Staffel wohl zum Ende. Eine ethnisch vielfältige Gruppe Studierender muss sich ab dem 22. September bei Netflix an einem überwiegend weißen College behaupten. Es ist das letzte Jahr an der Uni. In zehn Folgen "Dear White People" kriegst du ein afro-futuristisches Musical geliefert, das an die 90er erinnert - denn die Studierenden machen eine Talentshow.

Pose - Staffel 3 ab 23. September

Auch hier soll es die letzte Staffel sein, die im September rauskommt. Wie geht es mit Blanca, Pray und Co. weiter? Blanca ist auf jeden Fall busy, ihre "Kinder", Liebe und ihren Job als Hilfspflegerin unter einen Hut zu bringen. Pray kämpft währenddessen mit gesundheitlichen Problemen. "Pose" ist voll von Drama, Freundschaft und Herzschmerz. Gibt's ab dem 23. September bei Netflix.

Lieben wir: Niemals zuvor in der US-amerikanischen Serien-Geschichte soll es so viel Vielfalt von sexuellen Orientierungen und Identitäten zu sehen gewesen sein wie in "Pose".

Lieben wir auch: Zehn Nominierungen bei den diesjährigen Emmy-Awards für "Pose".

Neue Serien ab September bei Amazon Prime

Goliath - Staffel 4 ab dem 24. September

Es ist der Monat der finalen Staffeln, so wie es aussieht... Auch das Anwaltsdrama "Goliath" geht in die letzte Runde, in der Anwalt Billy McBride eine globale Krise aufdecken muss, "die eine ganze Generation betrifft", so Showrunner Lawrence Trilling. Dabei will ihn ein mächtiger Familienklan Hops nehmen - ab dem 24. September bei Amazon Prime Video:

Seine letzte Verhandlung, aber nicht das jüngste Gericht. In genau einem Monat startet mit der vierten Staffel Billy Bob Thorntons letzter Auftritt in #Goliath. Was überwiegt bei euch, Vorfreude oder Abschiedsschmerz? 🥲 https://t.co/gS2nhl1wKD

Finale Staffel Lucifer erst im Oktober!

Bei Netflix startet die sechste und letzte Staffel "Lucifer" bereits am 10. September. In Deutschland liegen die Rechte aber weiterhin bei Amazon Prime Video, dort kannst du dir die finale Staffel leider erst ab dem 25. Oktober reinziehen. Normalerweise konnte man "Lucifer" in Deutschland immer schon einen Tag nach der US-Ausstrahlung schauen, bei dieser Staffel müssen wir uns aber leider noch gedulden. Wieso es dieses Mal zu so einer Verzögerung kommt, ist nicht bekannt.

Das gibt es im September Neues an Serien bei Disney+

American Horror Stories – Staffel 1 ab

In den USA läuft die Serie bereits schon, ab dem 8. September kannst du dir die erste Staffel der Serie "American Horror Stories" bei Disney+ reinziehen. Sie ist eine Spin-Off-Serie von „American Horror Story“, eine Anthologie-Serie, die es schon seit 2011 gibt. Ähnlich wie bei "Black Mirror" soll sich die Handlung bei "American Horror Stories" in jeder Folge ändern, nicht nur in jeder Staffel wie in der Hauptserie "American Horror Story". Außerdem sind die Folgen kürzer und es soll Überschneidungen der beiden Serien geben.

Der Titel ist bei dieser Ryan Murphy-Produktion natürlich Programm. Den englischen Trailer gibt's bereits hier:

Neues an Serien bei Apple TV+ im September

The Morning Show - Staffel 2 ab 17. September

Die Welt verändert sich. Das bekommen wir auch in der zweiten Staffel von "The Morning Show" zu spüren. Die Serie hält uns ab dem 17. September auf AppleTV+ wieder Dramen und Intrigen hinter den Kulissen einer TV-Produktion unter die Nase und Themen wie Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz, vor allem in der Medienbranche.

Mit der Besetzung von Steve Carell schon hochkarätig genug, sind Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in "The Morning Show" auch noch sowohl als Produzentinnen als auch als Hauptcharaktere der Serie am Start.

Neues bei MagentaTV

The Handmaid's Tale - Staffel 4 ab 2. September

Für alle, die die Serie noch nicht kennen: In "The Handmaid's Tale" geht es darum, dass weltweit fast alle Menschen unfruchtbar geworden sind. Die wenigen, die noch Kinder bekommen können, werden verschleppt und sollen nun der obersten Schicht in Gilead (so heißt die Region jetzt) Kinder gebären. Schon die erste Staffel wurde mit 8 Emmy-Awards und 2 Golden Globes ausgezeichnet.

Logisch, dass alle mega hyped auf die vierte Staffel sind. Die gibt es ab dem 2. September bei MagentaTV zu sehen. Darin erfahren wir, wie es mit June Osborne weitergeht. Achtung Spoiler bis Ende Staffel 3: Junes Plan, die Kinder nach Kanada zu bringen, hat funktioniert, allerdings ist sie selbst verletzt und bleibt in Gilead zurück. Ihre Tochter Hannah hat sie noch nicht gefunden, also kämpft sie weiter gegen das Regime und wird zu einer Art Märtyrerin des Widerstands. Auch andere Staaten setzen Gilead unter Druck und verhängen Sanktionen. Dramatisch wird's.

Den Trailer bekommst du jetzt schon:

