Jahreswechsel mitten im sogenannten "harten Lockdown". Was ist gerade eigentlich noch erlaubt, welche Regeln gibt es - und was bedeutet das für Silvester?

Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt in ganz Deutschland ein sogenannter "harter Lockdown". Dieser soll mindestens bis zum 10. Januar andauern. Heißt: strenge Corona-Regeln und Einschränkungen - auch an Silvester.

Wieso eigentlich "sogenannter" Lockdown - und was ist der Unterschied zwischen Lockdown und Shutdown?

Lockdown: Der Begriff Lockdown bedeutet im englischen Original, dass zum Beispiel bei einem Amoklauf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen inkrafttreten. Mithilfe dieser Sicherheitsmaßnahmen werden dann bestimmte Zonen abgeriegelt, sodass die Bevölkerung sich dort nicht mehr frei bewegen kann. So eine Bewegungseinschränkung (oder Ausgangssperren) gibt es beim „Shutdown“ nicht. Shutdown: „Shutdown“ bedeutet sowas wie „abschalten“ oder „herunterfahren“. Es bezeichnet dann quasi, dass unser Leben als Gesellschaft heruntergefahren wird. In unserem Fall werden dann zum Beispiel Geschäfte geschlossen.

DER SOGENANNTE HARTE LOCKDOWN: WAS IST IM MOMENT NOCH ERLAUBT?

Seit Mittwoch, dem 16. Dezember, sind Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Auch Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios dürfen nicht mehr öffnen.

Ausnahmen gibt es für Geschäfte des täglichen Bedarfs: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf und Großhandel. Diese bleiben geöffnet. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich.

Geschlossen sind auch: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Welche Finanzhilfen es für Unternehmen geben soll, kannst du bei der Tagesschau nachlesen.

Warn-App für regionale Corona-Regeln Die Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn informiert über allgemeine Corona-Themen wie zum Beispiel die Übertragungswege des Virus, wie du dich schützen kannst und wer zur Risikogruppe gehört. Du kannst außerdem nachschauen, wie du Symptome erkennst und was du dann zu tun hast. Es wird auch erklärt, welche Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene getroffen werden oder auch was die EU zur Eindämmung der Pandemie unternimmt.

Ab sofort kannst du dort auch die Corona-Regeln aus deiner Region sehen. Wenn die Region, in der du lebst zum Beispiel als Corona-Hotspot gilt, kannst du in der App schauen, welche Regeln da gerade gelten. 👉 NINA steht übrigens für "Notfall-Informations- und Nachrichten-App".

FFP2-MASKEN KOSTENLOS - WER BEKOMMT SIE?

Ab Dienstag, 15. Dezember, können Corona-Risikopatient*innen kostenlose FFP2-Masken in der Apotheke holen. Im Dezember gibt's bis zu drei Masken kostenlos, im Januar und Februar dann sechs Masken für zwei Euro. Der baden-württembergische Apothekerverband rechnet mit einem krassen Ansturm und appelliert deshalb an die Betroffenen, nicht direkt am Dienstag in die Apotheke zu rennen. Zu Risikopatienten zählen:

Menschen mit schweren Lungenerkrankungen, Frauen mit Risikoschwangerschaften, Demenzkranke, Über-60-Jährige und bestimmte Vorerkrankte wie zum Beispiel Menschen mit Herzinsuffizienz oder Diabetes Typ 2. Zur Abholung reicht der Personalausweis oder eine "nachvollziehbare Darlegung des Anspruchs durch Eigenauskunft“, heißt es in der Schutzmaskenverordnung. Dort findest du noch genauere Infos.

ALKOHOLVERBOT IN DER ÖFFENTLICHKEIT - WELCHE CORONA-REGELN GELTEN AN SILVESTER 2020?

Alkohol trinken in der Öffentlichkeit ist seit dem 16. Dezember verboten. Noch strenger werden die Regeln dann an Silvester. Viele haben es schon geahnt, jetzt ist es Fakt: An Silvester geht vieles nicht, was sonst zur Silvesterparty dazu gehört.

Für Silvester 2020 gilt ein "An- und Versammlungsverbot". Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, Wir können also nicht mit anderen auf der Straße anstoßen und Feuerwerk machen. Auf großen Plätzen wird Feuerwerk komplett verboten sein, wo genau, bestimmen die Kommunen. Auch zuhause wird es schwer: Feuerwerkskörper dürfen dieses Jahr nicht verkauft werden.

In Baden-Württemberg gilt außerdem eine Ausgangssperre. Das heißt auch in der Silvesternacht ist es zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur erlaubt, draußen unterwegs zu sein, wenn es einen triftigen Grund dafür gibt. Die Gründe kannst du hier nochmal nachlesen. Mit "draußen" ist übrigens alles gemeint, was nicht zum eigenen Grundstück gehört, also auch die Straße oder die kleine Wiese ums Eck. In Rheinland-Pfalz gelten vereinzelt ebenfalls nächtliche Ausgangssperren.

Wer an Silvester trotzdem eine Party veranstaltet, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. In Baden-Württemberg können das bis zu 10.000 Euro sein.

