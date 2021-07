Wenn die Simpsons auf das Marvel-Universum treffen…kommt das hier heraus: „Die Simpsons - Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ ist ein Kurzfilm, der beide Welten zusammenbringen soll. Was bisher bekannt ist, erfährst du hier.

Es ist schon das zweite ungewöhnliche Crossover bei den Simpsons: Marvels Loki wird aus Asgard verbannt und trifft in Springfield auf Bart Simpsons. Auch Maggie durfte schon auf ein anderes Universum treffen, in ihrem Fall war das Star Wars („Maggie Simpson in „Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen“).

„Die Simpsons - Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ mit Tom Hiddleston

Was bisher sonst zu dem Kurzfilm bekannt ist: Loki-Star Tom Hiddleston wird im Original die Stimme hinter der Simpsons-Figur sein und das Crossover kann ab 7. Juli gestreamt werden.

Unter dem Ankündigungsposting fassen Fans ihre Reaktion darauf ungefähr so zusammen: „Genau das, was ich gebraucht habe, um Loki zu verarbeiten.“

