Heftiger Sturm: Mit über 100km/h reißt er alles mit

Einige orkanartige Böen sind bereits aufgetreten und Maximum wird in den nächsten Stunden erreicht. #Sturmwarnung wurde daher in der Nacht in der Mitte des Landes auf "rot" hochgestuft. Infos folgen! #Sturmtief Hendrik #Sturmböen /V https://t.co/xGFmDVNfXW