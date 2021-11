Orange Day: "Ihr seid niemals Schuld an dem, was passiert ist!"

Alle 45 Minuten wird statistisch gesehen eine Frau in ihrer Beziehung oder Ex-Beziehung verletzt oder angegriffen. Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ("Orange Day"). Er soll auf die täglichen körperlichen und seelischen Misshandlungen an Frauen aufmerksam machen.

Das Getränk nicht unbeaufsichtigt lassen. Auf dem Heimweg im Dunkeln den Schlüssel als potenzielle Waffe in der Hand halten. Vielleicht sogar Pfefferspray in der Tasche. Nachts nicht joggen. Genügend Geld für das Taxi am Start haben. Das Handy immer griffbereit. Darauf achten viele Frauen im Alltag aus Angst vor Gewalt. Zuhause in den eigenen vier Wänden ist es dann entspannter – sollte man meinen.

Häusliche Gewalt gegen Frauen

Die Gewalt unter Paaren und auch Ex-Partnern ist im letzten Jahr in Deutschland aber wieder gestiegen. Und zwar um fast fünf Prozent auf 146.655 Fälle. Das zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamtes. Dabei geht es um Körperverletzung, Vergewaltigung, Stalking bis hin zum Mord. Darauf soll mit dem Tag gegen Gewalt an Frauen, auch "Orange Day" genannt, aufmerksam gemacht werden. In vielen Städten und Gemeinden werden deshalb Gebäude in orangem Licht angestrahlt.

Gewalt, emotionaler Missbrauch, Manipulation, Gaslighting und Love Bombing sind alles Dinge, die zu einer toxischen Beziehung gehören können und die auch Julia erlebt hat. Sie war fast zwei Jahre lang in einer toxischen Beziehung und hat es rausgeschafft. Mit ihr hat Host Aurora im neuen BRUST RAUS-Video darüber gesprochen, wie sie das geschafft hat, warum sie es nicht sofort beendet hat und was typische Warnsignale für eine toxische Beziehung sein können.

Mehr von BRUST RAUS: Wie toxische Beziehungen in Filmen romantisiert werden

Auch Melissa aus Bingen hat Gewalt im näheren Umfeld erlebt - sexuelle Gewalt. Heute steht sie voll im Leben, ist ein super positiver Mensch – und will anderen Missbrauchsopfern Mut machen, sich Hilfe zu suchen und darüber zu reden. Mehr dazu lest ihr unter dem Post von @wirsindmainz:

Du suchst Hilfe?

Dank TikTok-Handzeichen: Entführtes Mädchen gerettet!

Mehr zum Thema "Gewalt gegen Frauen"

Von ihrem Bruder misshandelt? Lune erzählt Geschichte in Song

Was ist seit #TextMeWhenYouGetHome passiert?