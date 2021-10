Überall "The Länd" - Was soll das?

An vielen Ortsschildern, auf Plakaten an Bahnhöfen und im Netz taucht es auf: "The Länd". Jetzt ist bekannt, wer dahinter steckt.

"The Länd" ist die neue Werbe-Aktion von Baden-Württemberg. Vielleicht erinnerst du dich noch an "Wir können alles außer Hochdeutsch"? Der Nachfolger davon wird nun offenbar "Willkommen in The Länd". Noch sind nicht alle Details bekannt. Fest steht: Für die Schilder und Plakate ist die Landesregierung von Baden-Württemberg verantwortlich. Das bestätigte ein Sprecher des Staatsministeriums dem SWR.

Auch der Brücken-Clip gehört zur Aktion

Im Netz gibt es dazu auch einen kurzen Clip, der beispielsweise vor Youtube-Videos läuft. In dem kurzen Video sieht man, wie eine Gruppe maskierter Leute nachts an einer Brücke ein Transparent anbringt. Nach wenigen Sekunden endet der Clip - eine klare Botschaft fehlt. Man könnte sich fragen, was soll das?

"Am Freitag wird ein Geheimnis gelüftet"

Genau das ist das Ziel der Aktion. Die Schilder, Plakate und der Clip seien "Guerilla-Marketing", heißt es von der Landesregierung. Ziel ist wohl unter anderem, weltweit auf Jobs und Vorteile für Unternehmer in Baden-Württemberg zu werben. Am Freitag soll Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mehr verraten. Dann soll "ein Geheimnis gelüftet" werden, kündigte der Sprecher des Staatsministeriums an.