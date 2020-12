Ursprünglich sollte die App ab dem 20. September aus den App-Stores verschwinden, dann war von verschiedenen Deals und verlängerten Fristen die Rede. Jetzt hat ein Gericht in den USA entschieden: TikTok wird vorerst nicht verboten.

US-Präsident Donald Trump hat schon länger gedroht, TikTok in den USA zu verbieten. Am 20. September sollte die Drohung ernst werden und die App aus den Stores verschwinden – eigentlich. Dann wurde der Download-Stopp erst mal verschoben und ein Verbot vorübergehend blockiert.

Zuletzt wurde berichtet, dass TikTok seit Wochen nichts mehr von der Trump-Regierung gehört habe und die Zukunft der App weiterhin ungewiss sei. Jetzt gab es eine weitere Entscheidung und die fällt zugunsten von TikTok aus.

Ein Richter in Washington hat vorerst gegen weitere Einschränkungen der App entschieden: Die App wird im Moment nicht verboten und muss auch nicht an ein amerikanisches Unternehmen verkauft werden.

Das ganze Hin und Her klingt ziemlich kompliziert? Stimmt, aber da war ja noch mehr...Hier gibt's die ganze Vorgeschichte:

Wieso will Trump TikTok in den USA überhaupt verbieten?

Über eine Milliarde Menschen gucken sich weltweit die Lip Sync-, Tanz- und Comedyvideos auf TikTok an. Oder laden eben selbst welche hoch. Zum Vergleich: Auch Instagram hat ca. eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat. TikTok gehört also zu den beliebtesten sozialen Netzwerken.

TikTok gehört dem chinesischen Konzern ByteDance und wurde mit der ehemaligen Lip Sync-App Musical.ly zusammengelegt. Trumps Idee, die App in den USA zu verbieten, hängt mit politischen Interessen zusammen. Trump möchte den Einfluss der chinesischen Regierung in den USA zurückdrängen. Auch andere chinesische Unternehmen haben dadurch schon Nachteile in den USA gehabt.

Alles TikTok oder was?! - Das solltest du über die App wissen

TikTok stand immer wieder in der Kritik wegen Sicherheitslücken, mangelndem Daten- und Jugendschutz und dem Unternehmen wurde auch schon Zensur vorgeworfen.

Diese Sicherheitsbedenken nahm Trump nun als Vorwand, um die App verbieten zu wollen. Laut ihm würde TikTok sensible Daten an die chinesische Regierung weitergeben. TikTok selbst wies jegliche Vorwürfe zurück:

Wir sind nicht politisch. Wir akzeptieren keine politische Werbung. Wir verfolgen keine Agenda. Unser einziges Ziel ist es, eine lebendige und dynamische Plattform, auf der jeder Spaß haben kann, zu bleiben. Kevin Mayer, Vorstandsvorsitzender TikTok

Nach Hin und Her in den USA: Kann es passieren, dass TikTok in Deutschland verboten wird?

In Deutschland ist nun die spannende Frage, ob Trumps Hate auf TikTok auch hier Konsequenzen haben könnte. Die Bundesregierung hatte zumindest schon eine Prüfung von TikTok angekündigt. Auch wenn der Zeitpunkt etwas merkwürdig ist, weil TikTok schon seit der Gründung in der Kritik wegen Datenschutzproblemen und Co. steht.

Aber, keine Sorge! In Deutschland ist das Verbieten einer App gar nicht mal so einfach. Fabian aus der SWR-Rechtsredaktion hält es nicht für wahrscheinlich, dass TikTok in Deutschland verboten wird:

Viele Inhalte, die auf TikTok veröffentlicht werden, fallen unter die Meinungs- & Kunstfreiheit oder auch unter die Pressefreiheit, wie zum Beispiel Inhalte der Tagesschau. Fabian Töpel, SWR-Rechtsredaktion

Auch wenn die Bundesregierung die App jetzt nochmal in Hinblick auf Datenschutz prüfen lässt, heißt das nicht, dass TikTok verboten wird:

Wenn eine App mit den privaten Daten ihrer User unverantwortlich umgeht, sieht die DSGVO hohe Geldbußen vor - bis zu 4% der weltweiten Unternehmenseinnahmen - aber nicht das komplette Verbot der App. Fabian Töpel, SWR-Rechtsredaktion

Was (wenn überhaupt) möglich wäre, dass Apple und Google die App aus ihren Stores verbannen. Die Unternehmen haben eine große Macht darüber, welche Angebote in ihren App-Stores auftauchen. Aber auch das hält Fabian für unwahrscheinlich, weil man es sich kaum mit der Masse an TikTok-Fans verscherzen wolle.

Sperrt TikTok kritische Nutzer? TikTok entschuldigt sich für gelöschtes Video

So oder so müssen sich aber alle bewusst sein, dass TikTok keine unumstrittene App ist. Alle müssen für sich selbst entscheiden, ob sie das Risiko eingehen wollen - genauso, wie bei Facebook, Instagram, WhatsApp und andere Plattformen.

