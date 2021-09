Tomorrow Now - Neu in der ARD-Mediathek

auf Whatsapp teilen

Wie haben sich die Leute früher wohl das Leben heute vorgestellt? Wer hatte da bei was die richtige Vorahnung und welche absurde Idee ist so gar nicht eingetreten? Physikerin Sina und Science-TikToker Niklas checken Zukunftsvisionen aus der Vergangenheit und heute - und zeigen dir, was das für dich bedeutet!