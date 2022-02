Du siehst die Nachrichten, Bilder und Postings über den Krieg in der Ukraine und fragst dich, wie du helfen kannst? Wir haben hier ein paar Tipps für dich gesammelt.

Die Angriffe auf die Ukraine gehen weiter. Wie die Lage aktuell aussieht, wurde unter anderem hier zusammengefasst:

Auch wenn wir uns da im ersten Moment vielleicht machtlos fühlen, gibt es ein paar Dinge, die wir tun können.

Solidarität zeigen: Demos für die Ukraine

In vielen Städten finden Demonstrationen und Kundgebungen statt, bei denen sich Menschen mit der Ukraine solidarisieren. Zum Beispiel in Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Mannheim oder wie hier in Tübingen:

Wenn du selbst teilnehmen willst, informiere dich am besten auf offiziellen Seiten wie der Webseite deiner Stadt oder bei anderen vertrauenswürdigen Quellen und checke vorher, wer genau hinter der Kundgebung steckt.

Spenden und Hilfsangebote für die Ukraine

Wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, kannst du auch Geld spenden. Achte dabei aber unbedingt darauf, dass das Geld auch an seriöse Organisationen geht.

Beispiele dafür können z.B.

das Deutsche Rote Kreuz

Caritas

Malteser

Unicef oder

die Diakonie Katastrophenhilfe

sein. Es gibt auch noch andere Anlaufstellen. Um herauszufinden, ob sie seriös sind oder nicht, können dir vielleicht diese Tipps weiterhelfen:

Ukraine-Krieg: Informiert bleiben

Wir haben dir hier ein paar Inhalte zusammengefasst, die vielleicht ein paar deiner Fragen beantworten können.

Wenn du Informationen suchst, solltest du immer auf die Quelle achten. Gerade kursieren auch sehr viele Gerüchte, falsche Informationen oder Fake-Fotos und -Videos. Teile keine Inhalte, von denen du nicht weißt, woher sie kommen oder wie seriös die Quellen sind.

Geprüfte Infos bekommst du zum Beispiel bei der Tagesschau (auch auf Instagram @tagesschau), bei Angeboten wie der @news_wg oder auch hier auf DASDING.de im Bereich „Newszone“.

Aktuelle Nachrichtenlage: Achte auf dich selbst

Und bei alledem solltest du nicht vergessen, auch auf dich selbst aufzupassen.